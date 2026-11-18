«هجولة» تشعل حماس عشاق السيارات في بنبان الجمعةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5342737-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
تقام الجولة وفق مجموعة من الإجراءات التنظيمية ومتطلبات السلامة (هجولة)
تنطلق الجمعة على مدرج مطار بنبان في مدينة الرياض الجولة الثالثة من فعالية «هجولة» الاستعراضية، بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبمشاركة عدد من السائقين في عروض تبرز مهارات التحكم بالمركبات ودقة الأداء، وسط أجواء تجمع عشاق السيارات وصنّاع المحتوى ومجتمع السيارات والجمهور.
وتأتي الجولة الثالثة بعد الزخم الذي حققته الجولة السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي، التي شهدت مشاركة 17 سائقاً وحضوراً جماهيرياً واسعاً وتفاعلاً لافتاً من مجتمع السيارات، بما يعكس استمرار الاهتمام بالفعالية مع تقدم جولاتها خلال العام الحالي.
وتقام الجولة وفق مجموعة من الإجراءات التنظيمية ومتطلبات السلامة، تشمل الفحص الفني للمركبات وتجهيز الموقع وتنظيم حركة المشاركين والجمهور، إلى جانب مشاركة نادي منظمي السباقات السعودي وفرق السلامة والطوارئ، فيما تُقام الاستعراضات في موقع مخصص بعيداً عن الطرق العامة، بما يتيح للمشاركين إبراز مهاراتهم في التحكم بالمركبات ضمن بيئة منظمة وآمنة.
ويواصل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية من خلال الجولة الثالثة تطوير تجربة «هجولة» والبناء على ما حققته الجولات السابقة، وتعزيز حضور الفعالية بين المشاركين والجمهور، وترسيخها ضمن المشهد المرتبط بثقافة السيارات في المملكة، بما يدعم استمراريتها وتطورها من جولة إلى أخرى.
مدّد النجم الدولي التركي الشاب أردا غولر عقده مع ريال مدريد الإسباني حتى 2032، وفق ما أعلن النادي الملكي الأربعاء.
«الشرق الأوسط» (مدريد)
فراس البريكان: الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا «حلم الطفولة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5342752-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9
فراس البريكان: الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا «حلم الطفولة»
فراس البريكان (الشرق الأوسط)
وصف فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي والنادي الأهلي، وصوله إلى قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا بأنه تحقيق لأحد أحلام طفولته، مؤكداً أن وجوده للمرة الأولى بين أبرز نجوم القارة يمثل لحظة استثنائية في مسيرته، ودافعاً لمواصلة العمل وتحقيق مزيد من الإنجازات.
وقال البريكان، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة التايلاندية بانكوك: «فخور وسعيد بوجودي معكم، إنها لحظة لا توصف بالنسبة لي، وهذه المرة الأولى التي أحضر فيها إلى هنا. لقد تحقق حلم من أحلام الطفولة، ومهما تحدثت فلن أستطيع وصف هذا الشعور».
وأعرب مهاجم الأهلي عن سعادته بمنافسة مواطنه سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي والهلال، على الجائزة القارية، مشيداً بما يمثله من قيمة فنية وخبرة كبيرة.
وأضاف: «أنا أكثر سعادة بوجودي إلى جانب أسطورة كرة القدم السعودية سالم الدوسري، الذي أتعلم منه كثيراً».
وعن التأثير الذي قد يتركه التتويج بالجائزة على مسيرته، أوضح البريكان أن الفوز بها سيكون محطة مهمة في مشواره الكروي، خصوصاً أنه يخوض تجربته الأولى في المنافسة على هذا اللقب الفردي.
وقال: «سيكون شيئاً عظيماً في بداية مسيرتي، وقد يمثل انطلاقة جديدة لي. منذ الطفولة تحلم بأن تكون بين الأساطير، ووصولك إلى هذا المكان نتيجة عمل مستمر، وهو أمر ليس سهلاً، وسيكون دافعاً قوياً وكبيراً بالنسبة لي».
وتطرق البريكان إلى الانتقادات الموجهة للمهاجم السعودي خلال السنوات الماضية، في ظل تراجع فرص مشاركة بعض المهاجمين المحليين مع أنديتهم، مؤكداً أن وصوله إلى قائمة المرشحين يعكس الإمكانات التي يمتلكها اللاعب السعودي متى ما أتيحت له الفرصة.
وقال: «كما ذكرت دائماً، الدوري السعودي يضم مهاجمين، لكنهم لم يحصلوا على فرصتهم. والحمد لله، حظيت بالفرصة وكنت على قدر التطلعات».
وأضاف: «أنا متأكد من وجود مهاجمين ولاعبين سعوديين يمتلكون الإمكانات، لكنهم بحاجة إلى الفرصة، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت».
وعن رحلته المرهقة بين مشاركته مع المنتخب السعودي في الدوحة، وحضوره إلى بانكوك للمشاركة في حفل الجوائز، قبل العودة لخوض مباراة مع الأهلي مساء الجمعة، أقر البريكان بصعوبة البرنامج الذي يواجهه خلال أيام قليلة.
وقال: «الموضوع صعب ومتعب، لكن الجائزة تستحق، وإذا كُتبت لي هذه الجائزة فكل شيء يهون».
وفيما يتعلق برأيه في النظام الحالي لدوري أبطال آسيا للنخبة، عدّ مهاجم الأهلي أن التغييرات التي تشهدها البطولة تأتي ضمن التحولات المستمرة في كرة القدم على المستوى العالمي، مؤكداً أن مسؤولية اللاعبين تظل مرتبطة بالأداء داخل الملعب.
وأوضح: «دوري أبطال آسيا للنخبة جزء من تغييرات كثيرة تحدث على الصعيد العالمي، وعلى اللاعبين اللعب والتركيز داخل الملعب».
بينتو النصر الوحيد من الدوري السعودي بين أغلى 100 حارس عالمياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5342750-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%89-100-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B
بينتو النصر الوحيد من الدوري السعودي بين أغلى 100 حارس عالمياً
بينتو كريبسكي (نادي النصر)
فرض البرازيلي بينتو كريبسكي، حارس مرمى النصر، حضوره بوصفه الممثل الوحيد للدوري السعودي للمحترفين، وكذلك للدوريات العربية، في قائمة أغلى 100 حارس مرمى في العالم من حيث القيمة الانتقالية التقديرية، وفقاً للتقرير الأسبوعي رقم 562 الصادر عن «مرصد كرة القدم» التابع لـ«المركز الدولي للدراسات الرياضية (سي آي إي إس)»، الذي وضع الإسباني خوان غارسيا، حارس برشلونة، في الصدارة بقيمة بلغت 80.6 مليون يورو.
وحل بينتو في المركز الـ84 عالمياً، بقيمة انتقالية تقديرية بلغت 11.4 مليون يورو، متقدماً على مواطنه أليسون بيكر، حارس ليفربول الإنجليزي، الذي جاء في المركز الـ85 بقيمة 11.2 مليون يورو، وفقاً للبيانات الصادرة في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.
ويبلغ حارس النصر 27.4 عام، ويرتبط بعقد مع النادي السعودي يمتد حتى يونيو (حزيران) 2028، فيما تعكس قيمته التقديرية مجموعة من العوامل التي يعتمدها النموذج الإحصائي لـ«المرصد»؛ أبرزها العمر، ومدة العقد، والمستوى التنافسي، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بسوق انتقالات اللاعبين.
ويكتسب وجود بينتو أهمية إضافية لأنه الاسم الوحيد من أندية الدوري السعودي ضمن القائمة العالمية، في وقت خلت فيه المراكز المائة من المغربي ياسين بونو؛ حارس الهلال، والسنغالي إدوار ميندي؛ حارس الأهلي، رغم ما يمتلكانه من خبرات دولية وإنجازات على مستوى الأندية والمنتخبات.
ويكشف هذا التباين عن طبيعة التصنيف الذي يركز على القيمة المالية المحتملة لانتقال الحارس، وليس تقييم مستواه الفني أو قدراته في التصدي للكرات وحماية المرمى؛ إذ يتأثر التقدير بعمر اللاعب، والسنوات المتبقية في عقده، وإمكانات الاستثمار فيه مستقبلاً.
وتظهر هذه الفوارق بوضوح عند مقارنة بينتو بأليسون؛ إذ يتفوق حارس النصر على مواطنه بفارق 200 ألف يورو في القيمة التقديرية، رغم المكانة الدولية التي يتمتع بها حارس ليفربول، البالغ 34.1 عاماً، والذي يمتد عقده حتى يونيو 2027.
كما جاء بينتو خلف عدد من الحراس المعروفين عالمياً، من بينهم السلوفيني يان أوبلاك والبلجيكي تيبو كورتوا، لكنه تقدم على أليسون والفرنسي بريس سامبا؛ حارس رين، الذي احتل المركز الـ99 بقيمة 9.5 مليون يورو.
غارسيا يتصدر... ودوناروما يطارده
وعلى مستوى الصدارة العالمية، تصدر الإسباني خوان غارسيا؛ حارس برشلونة، القائمة بقيمة انتقالية تقديرية بلغت 80.6 مليون يورو، مستفيداً من عمره البالغ 25.5 عام، ومكانته حارساً أساسياً للفريق الكتالوني، وامتداد عقده حتى يونيو 2031.
وجاء الإيطالي جيانلويجي دوناروما؛ حارس مانشستر سيتي، في المركز الثاني بقيمة 79.9 مليون يورو، بفارق 700 ألف يورو عن المتصدر، بينما احتل البلجيكي سيني لامينس؛ حارس مانشستر يونايتد، المركز الثالث بقيمة 64.2 مليون يورو.
وحل الياباني زيون سوزوكي؛ حارس آستون فيلا، رابعاً بقيمة 59.5 مليون يورو، متقدماً على الهولندي بارت فيربروخن؛ حارس برايتون، الذي احتل المركز الـ5 بقيمة 57.9 مليون يورو.
واحتل الهولندي روبن روفس؛ حارس سندرلاند، المركز الـ8 بقيمة 52.3 مليون يورو، ثم الروسي ماتفي سافونوف؛ حارس باريس سان جيرمان، في المركز الـ9 بقيمة 50.8 مليون يورو، فيما أكمل الألماني يوناس أوربيغ؛ حارس بايرن ميونيخ، قائمة الـ10 الأوائل بقيمة 50 مليون يورو.
وبذلك استحوذ الدوري الإنجليزي الممتاز على 7 مراكز ضمن الـ10 الأوائل، مقابل مركز واحد لكل من الدوريات: الإسباني، والفرنسي، والألماني، في مؤشر على ارتفاع القيم التقديرية لحراس أنديته، لا سيما أصحاب الأعمار الصغيرة والعقود طويلة الأمد.
رايا وكوستا ومينيان ضمن الأسماء البارزة
وخارج الـ10 الأوائل، جاء البرتغالي ديوغو كوستا؛ حارس بورتو، في المركز الـ14 بقيمة 48 مليون يورو، متصدراً حراس الأندية الواقعة خارج الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.
وحل الإسباني ديفيد رايا؛ حارس آرسنال، في المركز الـ16 بقيمة 47.3 مليون يورو، فيما جاء الفرنسي مايك مينيان؛ حارس ميلان، في المركز الـ19 بقيمة 43.8 مليون يورو.
واحتل الأوكراني أناتولي تروبين؛ حارس بنفيكا، المركز الـ29 بقيمة 30.9 مليون يورو، بينما جاء الجورجي جيورجي مامارداشفيلي؛ حارس ليفربول، في المركز الـ33 بقيمة 28.1 مليون يورو.
ومن بين الأسماء المعروفة، احتل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز؛ حارس تشيلسي، وفق بيانات التصنيف، المركز الـ34 بقيمة 27 مليون يورو، فيما جاء الإنجليزي جوردان بيكفورد؛ حارس إيفرتون، في المركز الـ39 بقيمة 25.2 مليون يورو.
كورتوا وأوبلاك وأليسون خارج أول 60 مركزاً
ومن أبرز مفاجآت القائمة ابتعاد عدد من أصحاب الأسماء الكبيرة عن المراكز المتقدمة؛ إذ جاء السلوفيني يان أوبلاك؛ حارس أتلتيكو مدريد، في المركز الـ66 بقيمة 15.9 مليون يورو، رغم خبرته الطويلة في الدوري الإسباني والمنافسات الأوروبية.
وحل البلجيكي تيبو كورتوا؛ حارس ريال مدريد، في المركز الـ73 بقيمة 13.7 مليون يورو، بينما تراجع البرازيلي أليسون بيكر؛ حارس ليفربول، إلى المركز الـ85 بقيمة 11.2 مليون يورو.
وتقدم هؤلاء الحراس في العمر مقارنة بالأسماء الشابة المتصدرة؛ إذ يبلغ كورتوا 34.5 عام، وأليسون 34.1 عام، وأوبلاك 33.8 عام؛ مما يفسر جانباً من الفوارق الكبيرة في القيم الانتقالية التقديرية.
كما جاء الإسباني أوناي سيمون؛ حارس أتلتيك بلباو، في المركز الـ43 بقيمة 21.7 مليون يورو، والإيطالي غولييلمو فيكاريو؛ حارس يوفنتوس، وفق بيانات التقرير، في المركز الـ63 بقيمة 16.6 مليون يورو.
الحراس الشباب يفرضون حضورهم
وسلط التقرير الضوء على مجموعة من الحراس الشباب الذين ارتفعت قيمهم الانتقالية، يتقدمهم البلجيكي لوكا بروخمانس؛ حارس جينك، الذي يمتلك ليفربول حقوقه، ويعدّ أصغر حارس في قائمة المائة بعمر 18.4 عام، بقيمة تقديرية تبلغ 28.3 مليون يورو.
كما ضمت القائمة النمساوي كريستيان زافيشيتسكي؛ حارس سالزبورغ، البالغ 19.5 عام، بقيمة 18.1 مليون يورو، إلى جانب البرازيلي أوتافيو؛ حارس كروزيرو، البالغ 20.9 عام، بقيمة 21.1 مليون يورو.
ويعكس حضور هؤلاء اللاعبين أهمية عامل العمر في احتساب القيمة الانتقالية؛ إذ يمنح صغر السن الأندية المشترية فرصة للاستفادة من الحارس سنوات أطول، إلى جانب إمكانية ارتفاع قيمته مستقبلاً.
سالم الدوسري: تقدمي في السن لن يمنعني من الفوز بجائزة أفضل لاعب آسيويhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5342747-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A
سالم الدوسري: تقدمي في السن لن يمنعني من الفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي
سالم الدوسري (الشرق الأوسط)
أكد سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي وفريق الهلال، أن تقدمه في العمر لا يمثل عائقاً أمام مواصلة التألق والمنافسة على الجوائز الفردية، مشدداً على أن المحافظة على المستوى تتطلب مزيداً من العمل والانضباط، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وأعرب الدوسري عن اعتزازه بحصوله على جائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين، ووصوله إلى قائمة المرشحين للمرة الثالثة، مؤكداً أن وجوده إلى جانب مواطنه فراس البريكان في المنافسة يعكس حضور كرة القدم السعودية على المستوى القاري.
وقال الدوسري: «فخور بحصولي على جائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين، وترشحي للمرة الثالثة. اليوم أنا وفراس لا نمثل أنفسنا، بل نمثل كرة القدم السعودية».
ووجّه قائد المنتخب السعودي الشكر إلى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعمه لكرة القدم السعودية، قائلاً: «شكراً لعرّاب الرؤية الأمير محمد بن سلمان على دعمه لكرة القدم السعودية».
وعن إمكانية تتويجه بالجائزة للمرة الثالثة، أكد الدوسري أن الطموح للفوز أمر طبيعي لدى أي لاعب، لكنه شدّد على أهمية مواصلة العمل بغض النظر عن نتيجة المنافسة.
وقال: «من الطبيعي أن يتمنى أي لاعب تحقيق هذه الجائزة، ولكن هذا أمر مقدر ومكتوب، ونسأل الله التوفيق. أنا سعيد بترشحي إلى جانب زملائي، وأتمنى التوفيق للجميع، ويجب أن نعمل ونواصل حتى نعود إلى هذا المكان مجدداً».
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان استمراره في المنافسة على الجوائز القارية مع تقدمه في العمر يعيد صياغة مفهوم احترافية اللاعب السعودي وانضباطه، قال الدوسري: «العمر مجرد رقم، لا أكثر ولا أقل، ولكن لا بد أن تحافظ على نفسك وتعمل أكثر حتى تحصل على نتيجة عملك».
وأضاف: «اللاعب السعودي مميز ولديه إمكانات، لكنه بحاجة إلى الفرصة، وأتفق مع زميلي فراس البريكان في ذلك».
وحول إمكانية دخوله التاريخ بوصفه أول لاعب يحقق الجائزة للمرة الثالثة، أوضح الدوسري أن صناعة الإنجازات تمثل طموحاً مشروعاً لكل لاعب، لكنه لا يربط مستقبله بنتيجة جائزة واحدة.
وقال: «من الطبيعي أن يبحث كل لاعب عن كتابة اسمه في التاريخ، لكن الأمر قضاء وقدر، وسواء فزت أو خسرت فلن تكون هذه نهاية المطاف، وسأواصل العمل لتحقيق أهدافي».
وفيما يتعلق برؤيته لمنافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بنظامه الحالي، أشار قائد الهلال إلى أن اللعب لفريق ينافس باستمرار على البطولات يفرض على اللاعبين التعامل مع الضغوط والتحديات.
وقال: «هذا قدرك بصفتك لاعباً تمثل أحد الأندية المنافسة، واللاعب الذي يلعب لنادٍ كبير يعرف كيف يتكيف مع الضغوط والمنافسات».
واختتم الدوسري تصريحاته بالتأكيد على أن المنافسة على الجوائز الفردية لا تتوقف عند تحقيق لقب أو خسارته، وتبقى الاستمرارية في العمل وتطوير المستوى الأساس في مسيرة أي لاعب يطمح إلى المحافظة على حضوره في القمة.