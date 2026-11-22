كشف الإيطالي كيمي أنتونيلي كيف كلفه خطأ في استعادة الطاقة خلال اللفة الأخيرة فرصة الفوز بجائزة لاس فيغاس الكبرى، الجولة 21 من بطولة العالم للفورمولا واحد التي أقيمت السبت وفاز بها سائق «ريد بول» الهولندي ماكس فيرستابن.

وبدا سائق «مرسيدس»، بطل العالم الذي انطلق من المركز السادس، قادراً على انتزاع الفوز من فيرستابن، لكن تعديلاً بسيطاً في الضغط على دواسة الوقود، استغرق جزءاً من الثانية، استنزف طاقة بطاريته بالكامل ومنح سائق «ريد بول» فرصة لالتقاط أنفاسه وهو ما تسبب في تراجع الإيطالي إلى المركز الرابع.

وبعدما سجَّل الزمن الأسرع في تصفيات الجمعة، قبل أن يتراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب عقوبة مرتبطة بمكونات وحدة الطاقة، اعتمد أنتونيلي استراتيجية مختلفة للإطارات، بدأت بتركيبة متوسطة الليونة ثم انتقل إلى الإطارات اللينة، ليشق طريقه مجدداً إلى دائرة المنافسة.

وعندما أُغلقت مكابح زميله البريطاني جورج راسل واصطدم بالحاجز عند المنعطف الخامس في اللفة 48 من أصل 50 تكون منها السباق، أصبح أنتونيلي التهديد الوحيد المتبقي لفيرستابن.

لكن مع التوجه إلى اللفة الأخيرة، تباطأت سيارة «مرسيدس» بشكل مفاجئ عند الخروج من المنعطف الأخير، مما أتاح لسائق «ماكلارين» البريطاني نوريس وزميله الأسترالي أوسكار بياستري الذي انطلق من المركز السابع عشر، تجاوز الإيطالي عند المنعطف الأول.

وفي حديثه بعد السباق إلى شبكة «سكاي سبورتس إف 1»، أوضح أنتونيلي أن تغيير إعدادات استخدام الطاقة لم يكن سبب المشكلة، بل إن محاولته إدارة الفارق خلف فيرستابن أخلَّت بدورة استعادة الطاقة في السيارة.

وقال أنتونيلي: «لا، أعتقد أن تغيير إعدادات نشر الطاقة كان قراراً جيداً، لأنه كان الخيار الأفضل للبقاء في المقدمة بعد المنعطف الأخير، في حال تمكنت من تجاوز ماكس قبل المنعطف 14. لكن لأني أردت الإبقاء على وضعية التجاوز، رفعت قدمي عن دواسة الوقود ثم ضغطت عليها مجدداً للحفاظ على قدر من السرعة، وهذا أفسد عملية استعادة الطاقة بالكامل، وأصبحت البطارية فارغة تماماً عند المنعطف الأخير».

وأضاف: «لذلك خسرت أكثر من ثانية عند الاقتراب من المنعطف الأول، ولم أتمكن من البقاء قريباً من ماكس ومنح نفسي فرصة جيدة للفوز، وتجاوزتني سيارتا ماكلارين بسهولة أيضاً، وخسرت منصة التتويج».

وأردف: «ربما كان ذلك خطأ من جانبي، لكن في تلك اللحظة كان الأمر صعباً للغاية، لأني اعتقدت أني أفعل الشيء الصحيح للبقاء خلفه والاحتفاظ بفرصة التجاوز».

أما بالنسبة لزميله راسل، فكان بإمكانه أن يتوخى الحذر وأن ينهي السباق على منصة التتويج بفارق مريح.

لكنه اختار بدلاً من ذلك المجازفة بمناورة متأخرة لانتزاع المركز الثاني، ليشاهد فرصته في تحقيق الفوز تتبدد عند المنعطف الخامس من اللفة 48.

وكان راسل ثالثاً خلف زميله عندما أقفل المكابح خلال محاولته تجاوز الأخير عند الاقتراب من المنعطف الخامس.

وانزلقت سيارته واصطدمت بالحاجز الجانبي، مما تسبب في تراجعه إلى المركز التاسع في نهاية السباق.

ورغم ذلك، رفض راسل التشكيك في قراره بالمجازفة من أجل الفوز، قائلاً: «كنت أعلم أني إذا أردت الفوز بالسباق، فعليّ أن أكون في المركز الثاني مع الدخول في اللفتين الأخيرتين. لم يكن لدى كيمي نمط التجاوز، لذا أقدمت على مناورة عالية المخاطر ودفعت الثمن، لكنني لا أشعر بالندم. بالطبع أشعر بخيبة أمل بسبب ما حدث، لكن كان بإمكاني التحلي بالحذر وإنهاء السباق في المركز الثالث».

وأثار الخطأ سخرية فورية من فيرستابن، بعد يوم واحد فقط من المواجهة الحادة بينهما خلال حصة التجارب الحرة الثالثة، إذ ضحك سائق «ريد بول» عبر محادثات الفريق اللاسلكية قائلاً «هاها، أحسنت... يا إلهي».

وألحق اكتفاء راسل بنقطتين فقط ضربة قوية بمساعيه لإنهاء البطولة كوصيف، بعدما رفع فيرستابن رصيده إلى 304 نقاط، متقدماً بفارق 40 نقطة على البريطاني مع تبقي 50 نقطة فقط متاحة من سباقي في قطر وأبوظبي.

وفي المؤتمر الصحافي بعد السباق، سخر فيرستابن من راسل، قائلاً: «المشكلة أنه يتحدث كثيراً خارج الحلبة، وبصراحة، هذا لا يزعجني إطلاقاً، لأنه أقل كثيراً من مستواي، لدرجة أنه لا معنى بالنسبة لي أن أحاول مجاراته أو تحديه. لذلك، الأمر لا يزعجني».

واعتبر الهولندي أنه استناداً لما صدر عن راسل بعد التلامس الذي حصل بينهما خلال التجارب الحرة، يستحق البريطاني ما حصل معه.

وتابع: «بصراحة، كان أمراً رائعاً عندما نظرت في المرآة ورأيت ما كان يحدث. فقلت لنفسي: (رائع! يومي يزداد روعة!)».

وختم: «وبالطبع، عندما عبرت خط النهاية في المركز الأول، اكتمل يومي».