مهاجرون مرحَّلون من الولايات المتحدة يصلون إلى ليبيرياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344197-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%91%D9%8E%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
مهاجرون مرحَّلون من الولايات المتحدة يصلون إلى ليبيريا
كانت ليبيريا قد أعلنت مؤخراً أنها ستستقبل ما يصل إلى 1200 مواطن أجنبي على مدار عام واحد (أ.ف.ب)
وصل إلى ليبيريا 25 مهاجراً كان قد جرى ترحيلهم من الولايات المتحدة، وفق ما أفادت به، السبت، منظمة حكومية في هذه الدولة الفقيرة الواقعة غرب أفريقيا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وهذه أحدث مجموعة من المهاجرين المرحلين تصل إلى ليبيريا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، في أعقاب الحملة التي شنَّتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المهاجرين غير النظاميين.
وكانت ليبيريا قد أعلنت مؤخراً أنها ستستقبل ما يصل إلى 1200 مواطن أجنبي على مدار عام واحد.
وذكر ممثل عن «لجنة ليبيريا للاسترداد وإعادة التوطين وإعادة الإدماج» أن المهاجرين الـ25، وبينهم امرأتان، وصلوا إلى ليبيريا مساء الجمعة عند الساعة 9:35 (بالتوقيت المحلي).
وأضاف المسؤول أن معظم أفراد هذه المجموعة ينحدرون من أميركا الجنوبية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وتنضم ليبيريا بذلك إلى عدد من الدول الإفريقية التي وافقت على استقبال مهاجرين مُرحَّلين من الولايات المتحدة، وهي سيراليون وغينيا الاستوائية وغانا ورواندا وجنوب السودان والكاميرون وإسواتيني وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتشير تقارير إلى أن هذه الاتفاقيات تضمَّنت تقديم دعم مالي أو لوجستي من جانب الولايات المتحدة.
وكانت الحكومة الليبيرية قد صرحت في وقت سابق بأنها «لم تطلب أو تتلق أي تعويضات أو وعود بمكافآت مقابل موافقتها على المشاركة» في عمليات استقبال المرحّلين.
غير أن صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت، استناداً إلى وثائق، أن الولايات المتحدة قدمت مبلغ خمسة ملايين دولار لليبيريا، وهو إجراء وافقت عليه وزارة الخارجية الأميركية استجابة لالتزام ليبيريا بالنظر في قبول هؤلاء المرحَّلين.
أعلنت خمس دول من الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا والدنمارك، الاثنين، عن اتفاق توصلت إليه مع رواندا لإنشاء «مركز عودة» للمهاجرين الذين يتمّ ترحيلهم من أوروبا.
«الشرق الأوسط»
مهاجرون مرحَّلون من الولايات المتحدة يصلون إلى ليبيرياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344197-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%91%D9%8E%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
مهاجرون مرحَّلون من الولايات المتحدة يصلون إلى ليبيريا
كانت ليبيريا قد أعلنت مؤخراً أنها ستستقبل ما يصل إلى 1200 مواطن أجنبي على مدار عام واحد (أ.ف.ب)
وصل إلى ليبيريا 25 مهاجراً كان قد جرى ترحيلهم من الولايات المتحدة، وفق ما أفادت به، السبت، منظمة حكومية في هذه الدولة الفقيرة الواقعة غرب أفريقيا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وهذه أحدث مجموعة من المهاجرين المرحلين تصل إلى ليبيريا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، في أعقاب الحملة التي شنَّتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المهاجرين غير النظاميين.
وكانت ليبيريا قد أعلنت مؤخراً أنها ستستقبل ما يصل إلى 1200 مواطن أجنبي على مدار عام واحد.
وذكر ممثل عن «لجنة ليبيريا للاسترداد وإعادة التوطين وإعادة الإدماج» أن المهاجرين الـ25، وبينهم امرأتان، وصلوا إلى ليبيريا مساء الجمعة عند الساعة 9:35 (بالتوقيت المحلي).
وأضاف المسؤول أن معظم أفراد هذه المجموعة ينحدرون من أميركا الجنوبية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وتنضم ليبيريا بذلك إلى عدد من الدول الإفريقية التي وافقت على استقبال مهاجرين مُرحَّلين من الولايات المتحدة، وهي سيراليون وغينيا الاستوائية وغانا ورواندا وجنوب السودان والكاميرون وإسواتيني وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتشير تقارير إلى أن هذه الاتفاقيات تضمَّنت تقديم دعم مالي أو لوجستي من جانب الولايات المتحدة.
وكانت الحكومة الليبيرية قد صرحت في وقت سابق بأنها «لم تطلب أو تتلق أي تعويضات أو وعود بمكافآت مقابل موافقتها على المشاركة» في عمليات استقبال المرحّلين.
غير أن صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت، استناداً إلى وثائق، أن الولايات المتحدة قدمت مبلغ خمسة ملايين دولار لليبيريا، وهو إجراء وافقت عليه وزارة الخارجية الأميركية استجابة لالتزام ليبيريا بالنظر في قبول هؤلاء المرحَّلين.
700 ألف نازح في اشتباكات مسلحة بجنوب إثيوبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5343276-700-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
نساء إثيوبيات فررن من القتال الدائر في إقليم تيغراي يتجمعن بقرية حمدايت على الحدود السودانية - الإثيوبية شرق ولاية كسلا بالسودان 22 نوفمبر 2020 (رويترز)
نزح نحو 700 ألف شخص جراء اشتباكات مستعرة منذ نحو شهر بين القوات المسلحة في إقليمي الصومال وأوروميا في جنوب إثيوبيا، وفق ما أعلنت «منظمة الإغاثة الإسلامية» البريطانية، الخميس.
ويعود أول الاشتباكات إلى أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، بعد رفع علم إقليم الصومال في مدينة مويالي الواقعة على الحدود مع كينيا وتخضع لإدارة مشتركة من الإقليمين الإثيوبيين، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
إثيوبيا هي ثاني أكثر دول أفريقيا سكاناً، وتُعدّ نحو 130 مليون نسمة، وهي مسرح لنزاعات مسلحة عدة على امتداد أراضيها الشاسعة. وكثيراً ما تشكل المناطق الحدودية الفاصلة بين الأقاليم المختلفة والتي يعود ترسيمها إلى دستور عام 1995، مصدراً للنزاعات.
وأفادت «منظمة الإغاثة الإسلامية» في بيان بوقوع اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة، الاثنين، في مويالي، مشيرة إلى أن النزاع «امتد، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ليشمل نطاقاً يصل إلى 300 كيلومتر حول المدينة».
وقالت المنظمة: «نزح نحو 329 ألف شخص من منطقة داوا في إقليم الصومال، كما نزح 359 ألفاً و798 شخصاً في جنوب إقليم أوروميا»، في حين دُمّرت منازل عديدة وتعرقلت الخدمات الصحية.
كما لجأ أكثر من 50 ألف شخص إلى كينيا المجاورة.
ونقل البيان عن مسؤول برامج المنظمة في إثيوبيا، قدير موسما حمزة، قوله إن النزاع تسبب في «أزمة إنسانية خطيرة» تتطلب «توفير التمويل اللازم للتدخل ومساعدة هذه المجتمعات التي تعاني».
وأكدت «الإغاثة الإسلامية» استناداً إلى مصادر محلية أن المعارك توقفت. ولم تتمكن «وكالة الصحافة الفرنسية» من التحقق من هذه المعلومة بشكل مستقل.
وأفادت منظمة «أكليد» المتخصصة في جمع وتحليل البيانات حول النزاعات المسلحة في العالم، بمقتل عدد من الأشخاص منذ بدء الاشتباكات، إلا أنه من الصعب تحديد حصيلة دقيقة.
من جهتها، لم تُبدِ الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد المتحدر من إقليم أوروميا، أي رد فعل تجاه هذه الاشتباكات.
وتخوض القوات الفيدرالية منذ سنوات عدة معارك ضد حركات متمردة في الإقليمين الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وهما أوروميا وأمهرة. وقد أدى ذلك إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.
كما تقاتل القوات الفيدرالية جبهة تحرير شعب تيغراي المتمردة في شمال البلاد.
علاوة على النزاعات المحلية، تثير التوترات بين إثيوبيا وجارتها إريتريا مخاوف من اندلاع حرب جديدة بينهما.
نيجيريا تطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيع السلاح محلياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5342893-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B
نيجيريا تطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيع السلاح محلياً
جدّد وزير الدفاع النيجيري الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية (الجيش النيجيري)
حثّ وزير الدفاع النيجيري، الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى، دول الاتحاد الأوروبي على إنشاء خطوط إنتاج دفاعية داخل نيجيريا، البلد الذي يخوض منذ أكثر من 17 عاماً حرباً شرسة ضد الإرهاب، حيث تسيطر جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» على مناطق من شمال شرقي البلد.
جاءت تصريحات وزير الدفاع النيجيري، خلال محادثات مع وفد أوروبي الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على تسليم حزمة دعم عسكري بقيمة 20 مليون يورو، هي الأولى من نوعها بين الجانبين على المستوى الثنائي، في إطار دعم الحرب على الإرهاب.
طلب يتجاوز الحزمة
واستقبل موسى، في مقر الدفاع بأبوجا، عاصمة نيجيريا، وفداً من دائرة العمل الخارجي الأوروبي برئاسة كلير غودان، رئيسة «مرفق السلام الأوروبي»، حيث دعا الوزير الاتحاد إلى «الاستفادة من الزخم» الذي ولّده معرض أفريقيا للدفاع «أفريدكس»، الذي نظّمته نيجيريا نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لإقامة خطوط إنتاج السلاح محلياً.
وجدّد الوزير التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية، ووفق بيان لمساعدته الإعلامية ليا كاتونغ - بابتوندي، شدّد موسى على عزم نيجيريا على المضي قدماً في الحرب على الإرهاب، وخاصة تتبع شبكات تمويل الإرهاب وتفكيكها «أينما نشطت».
من جهة أخرى، قالت غودان إن حزمة 20 مليون يورو موجهة لتمويل معدات لمكافحة العبوات الناسفة المرتجلة، ومنظومات لمكافحة الطائرات المسيّرة، وقدرات للرؤية الليلية، ومعدات حماية شخصية للقوات في الميدان.
وأضافت أن هذه الأولويات اتُّفق عليها مع قيادة الجيش النيجيري بعد مشاورات مكثفة، وقالت إن نيجيريا من بين أكثر من 20 دولة أفريقية و30 مستفيداً حول العالم من «مرفق السلام الأوروبي»، وإن الدعم يكمل جهود الاستقرار في إطار «القوة المشتركة المتعددة الجنسيات» في حوض بحيرة تشاد.
وأقرّ موسى بأن الدعم الحالي يقتصر على إمدادات غير قتالية، تشمل المعدات والتدريب الفني والصيانة. وأعرب عن أمله في أن تشمل المراحل المقبلة الدعم الطبي العسكري والمراقبة المتقدمة، كما بحث الجانبان أيضاً التعاون في الأمن البحري بخليج غينيا.
مؤتمر استخباراتي
في غضون ذلك، تحتضن أبوجا المؤتمر السنوي لقادة الاستخبارات الدفاعية، الذي يختتم الجمعة المقبل، حيث يعدّ من أبرز المواعيد الأمنية والعسكرية في البلاد، وتشارك فيه قيادات حكومية وعسكرية واستخباراتية رفيعة، إضافة إلى شركاء دوليين ومبتكرين في مجال التكنولوجيا، ويناقش المؤتمر الوضع الأمني وإدخال التكنولوجيا في العمل الاستخباراتي.
ويتضمن البرنامج معرضاً تقنياً للمبتكرين المحليين ومعارض للصناعات الدفاعية، حيث قال وزير الدفاع النيجيري، خلال افتتاح المؤتمر الاثنين، الاستخبارات الموثوقة والقابلة للتنفيذ «حاسمة» لنجاح العمليات العسكرية، ودعا العاملين فيها إلى الاستباقية. وجدّد التزام الحكومة بالإنتاج الدفاعي المحلي، ووصف التصنيع الوطني بأنه «أساسي» لبناء قدرات عسكرية مستدامة.
من جانبه، قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشار الأمن القومي نوهو ريبادو: «في ظل هذه الإدارة، قُتل أو اعتُقل 4 من 8 قادة إرهابيين كبار جرى تحديدهم. وتعكس هذه العمليات ضغطاً متواصلاً ومنسقاً على الجماعات الإرهابية».
وأشار إلى مقتل القيادي في تنظيم «داعش» أبو بلال المينوكي، في مايو (أيار) 2026، واعتقال عمر حسن معدو، وهي عمليات عسكرية تمت بالتعاون بين الجيش النيجيري والقوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، كما كشف الرئيس أن أكثر من 1000 إدانة صدرت بعد أكثر من 2000 محاكمة متصلة بالإرهاب في السنوات الأخيرة.
وحدّد تينوبو الأولوية بتحويل المكاسب إلى «أمن دائم»، وقال: «يجب أن يتمكن كل نيجيري من العيش والعمل وممارسة حقوقه الديمقراطية في أمان». ودعا إلى دمج الذكاء الاصطناعي والاستخبارات الجغرافية والمراقبة بالطائرات المسيّرة، محذراً من أن مخرجاتها يجب أن تخضع «للتحقق، ولحكم بشري خاضع للمساءلة».
وقال إن نيجيريا عزّزت علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والإمارات وتركيا ودول أفريقية مجاورة، «بما يراعي سيادتها ومصالحها الوطنية»، على حد تعبيره.
وتواجه نيجيريا منذ 2009 تمرداً في الشمال الشرقي، تقوده «بوكو حرام» وفرع «داعش في غرب أفريقيا»، إضافة إلى عصابات الخطف في الشمال الغربي.