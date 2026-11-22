وصل إلى ليبيريا 25 مهاجراً كان قد جرى ترحيلهم من الولايات المتحدة، وفق ما أفادت به، السبت، منظمة حكومية في هذه الدولة الفقيرة الواقعة غرب أفريقيا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وهذه أحدث مجموعة من المهاجرين المرحلين تصل إلى ليبيريا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، في أعقاب الحملة التي شنَّتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المهاجرين غير النظاميين.

وكانت ليبيريا قد أعلنت مؤخراً أنها ستستقبل ما يصل إلى 1200 مواطن أجنبي على مدار عام واحد.

وذكر ممثل عن «لجنة ليبيريا للاسترداد وإعادة التوطين وإعادة الإدماج» أن المهاجرين الـ25، وبينهم امرأتان، وصلوا إلى ليبيريا مساء الجمعة عند الساعة 9:35 (بالتوقيت المحلي).

وأضاف المسؤول أن معظم أفراد هذه المجموعة ينحدرون من أميركا الجنوبية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتنضم ليبيريا بذلك إلى عدد من الدول الإفريقية التي وافقت على استقبال مهاجرين مُرحَّلين من الولايات المتحدة، وهي سيراليون وغينيا الاستوائية وغانا ورواندا وجنوب السودان والكاميرون وإسواتيني وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتشير تقارير إلى أن هذه الاتفاقيات تضمَّنت تقديم دعم مالي أو لوجستي من جانب الولايات المتحدة.

وكانت الحكومة الليبيرية قد صرحت في وقت سابق بأنها «لم تطلب أو تتلق أي تعويضات أو وعود بمكافآت مقابل موافقتها على المشاركة» في عمليات استقبال المرحّلين.

غير أن صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت، استناداً إلى وثائق، أن الولايات المتحدة قدمت مبلغ خمسة ملايين دولار لليبيريا، وهو إجراء وافقت عليه وزارة الخارجية الأميركية استجابة لالتزام ليبيريا بالنظر في قبول هؤلاء المرحَّلين.