طالب لويس هاميلتون بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات باتخاذ خطوات استباقية لإتاحة فرص مهنية للشبان، بعد أن نشرت مؤسسته تقريراً، الاثنين، حذّر من أن هذه الرياضة معرضة لخطر فقدان المواهب الهندسية والتقنية.

وفي تقريرها الذي حمل عنوان «إشعال شرارة الشمول»، دعت مؤسسة «ميشن 44»، التابعة لهاميلتون، القائمين على فورمولا 1 إلى استثمار ما لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني (66 مليون دولار) على مدى خمس سنوات لمساعدة الشبان من الفئات المهمشة على شق طريقهم إلى امتهان رياضة المحركات.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن على فورمولا 1 نشر بيانات حول من ينضم إلى هذه الرياضة ومن يغادرها ومن يترقى فيها، حسب الجنس والعرق والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، وأنه يتعين على الفرق توفير عدد محدد من الوظائف مدفوعة الأجر للشبان في بداية مسيرتهم المهنية.

وقال هاميلتون سائق فريق فيراري في بيان: «تلهم فورمولا 1 ملايين الشبان حول العالم. لكن الإلهام لا يعني شيئا دون الفرصة».

وأضاف: «لا يمكننا أن نقول للشبان أن يحلموا بأحلام كبيرة دون أن نفتح لهم الأبواب عندما يحاولون تحويل تلك الأحلام إلى حقيقة. يجب على فورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات وجميع الفرق بذل المزيد من الجهد والتحرك بشكل أسرع. نحن بحاجة إلى استثمارات حقيقية، ومزيد من الفرص، ومساءلة أكبر».

ميثاق التنوع والشمول

أقر هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، بالجهود التي بذلتها فورمولا 1 لاعتماد ميثاق التنوع والشمول وتوفير منح دراسية في مجال الهندسة منذ أن أسس مبادرة ميشن 44 في عام 2021.

وقال متحدث باسم فورمولا 1 في بيان: «في موسم 2025 وحده، شارك أكثر من 500 ألف شاب في برامج التعليم والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على مستوى العالم، كما أتيحت أكثر من 1000 فرصة لتنمية المهارات والمواهب في رياضتنا».

وأضاف: «نحن ملتزمون، جنباً إلى جنب مع فرق فورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات وسائر الأطراف المعنية في رياضتنا، بمواصلة البناء على هذه الأسس ونتطلع إلى الإعلان عن المرحلة التالية من عملنا».

وجددت فورمولا 1 منحها الدراسية في مجال الهندسة، وخصصت 2.4 مليون جنيه إسترليني لتمويلها على مدى ثلاث سنوات.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للسيارات: «ندرك أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين إنجازه، وسنواصل العمل مع الأندية الأعضاء والفرق والشركاء لإنشاء مسارات واضحة للجيل القادم من المواهب».

وفي الشهر الماضي، نشرت فورمولا 1 أول تقرير لها عن الأثر الاجتماعي على مستوى الرياضة، والذي ذكر أن 500 ألف شاب في 71 دولة استفادوا من برامج التوعية التعليمية في عام 2025.