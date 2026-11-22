عبَّر لاندو نوريس وأوسكار بياستري، سائقا «مكلارين»، عن سعادتهما بتجاوز حادثة الاستبعاد المزدوج ​التي تعرضا لها العام الماضي في سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، بعد أن احتلا المركزين الثاني والثالث اليوم (الأحد).

وانطلق نوريس من المركز الأول وأنهى سباق لاس فيغاس ثانياً العام الماضي، بينما عبر بياستري خط النهاية رابعاً، لكنهما استُبعدا لاحقاً لأسباب فنية تتعلق ‌بسمك ألواح ‌الانزلاق أسفل سيارتيهما.

وأنهى نوريس ​وبياستري ‌سباق ⁠اليوم خلف ​الفائز ⁠ماكس فرستابن، ومزح بياستري بأنه سيؤجل احتفالاته حتى الانتهاء من الفحوصات الفنية النهائية.

وقال الأسترالي للصحافيين: «لا أعرف ما إذا كنا قد اجتزنا الفحص الفني أم لا. آمل أن نكون قد اجتزناه. الأمور جيدة، ونعم، في سياق بطولة هذا العام، هذا بالضبط ما كنا ⁠نحتاج إليه».

وأضاف: «أنا سعيد جداً بذلك. لكنني لن ‌أعد الأمور محسومة قبل اجتياز ‌الفحص الفني فعلياً».

وفاز «مكلارين» ببطولة ​الصانعين العام الماضي، ‌لكنه يحتل المركز الرابع هذا الموسم، بفارق تسع نقاط ‌عن «رد بول»، ثالث الترتيب.

وحسم «مرسيدس» بالفعل لقب بطولة الصانعين، متقدماً على «فيراري» الذي يحتل المركز الثاني.

وفاز سائق «مرسيدس»، كيمي أنتونيلي، ببطولة السائقين في وقت سابق من ‌هذا الشهر. ويحتل نوريس المركز الخامس في الترتيب، بنفس رصيد نقاط سائق «مرسيدس» ⁠جورج ⁠راسل، بينما يحتل بياستري المركز السابع.

وقال نوريس إن ما حدث في لاس فيغاس العام الفائت أصبح جزءاً من الماضي، وإن «مكلارين» لم يتوجه إلى ولاية نيفادا وهو يفكر في التعويض عن خيبة الأمل تلك.

وأضاف: «ما حدث العام الماضي قد حدث، لذلك ليس الأمر كما لو أننا جئنا إلى هنا لمحاولة تعويض ما حدث».

وتابع: «كان ذلك أمراً غريباً لم يكن ينبغي أن يحدث. لم يمنحنا ذلك ​أي ميزة، بل ​كان مجرد سوء حظ».

وأكمل: «لذلك نعم، هذه سنة مختلفة، وأنا سعيد لمجرد أننا أكملنا السباق لأكون صريحاً».