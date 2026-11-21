تتواصل منافسات كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً، المُقامة في قطر، مع انطلاق الجولة الثانية من مباريات المجموعات الأربع الأولى، وسط سعي عدد من المنتخبات إلى تحقيق انتصارها الثاني والاقتراب من حسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بينما تبحث منتخبات أخرى عن تعويض خسارتها في الجولة الافتتاحية وإنعاش آمالها في المنافسة.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره الفرنسي في المجموعة الرابعة، إذ يسعى «الأخضر» إلى تعويض خسارته الافتتاحية أمام أوروغواي، بينما يتطلع المنتخب الفرنسي إلى مواصلة انتصاراته والاقتراب من حسم التأهل.

وكان المنتخب السعودي قد قدَّم مباراةً مثيرةً أمام أوروغواي في الجولة الأولى، وتقدَّم مرتين بفضل ركلتَي جزاء سجَّلهما فارس بوشقراء، لكنه لم يتمكَّن من الحفاظ على تقدُّمه، ليخسر في النهاية بنتيجة 2 - 3.

ويأمل المنتخب السعودي في معالجة الأخطاء الدفاعية التي كلفته الخسارة، مع الحفاظ على الفاعلية الهجومية التي أظهرها خلال المباراة الأولى، عندما يواجه أحد أبرز المنتخبات المرشَّحة للمنافسة على اللقب.

في المقابل، استهل المنتخب الفرنسي مشواره بفوز على هايتي 3 - 1، في مباراة تألق خلالها الجناح لوان ميريفيلد بتسجيل هدفين، ليؤكد امتلاك المنتخب الأوروبي قدرات هجومية قادرة على صناعة الفارق.

ويسعى الفرنسيون إلى استثمار هذا الانتصار وتحقيق فوز ثانٍ يعزِّز موقعهم في المجموعة، بينما يدرك المنتخب السعودي أن الخسارة الثانية ستضعف حظوظه في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الرابعة، تلتقي أوروغواي مع هايتي. وأشاد إغناسيو غونزاليس، مدرب أوروغواي، بشخصية لاعبيه وقدرتهم على العودة في النتيجة، لكنه يدرك أن فريقه سيحتاج إلى إظهار مزيد من التركيز أمام هايتي، التي قدَّمت مقاومةً قويةً أمام فرنسا، خصوصاً في الشوط الثاني.

ويأمل منتخب هايتي في استثمار الأداء الذي قدَّمه رغم الخسارة أمام فرنسا، إذ يمثل الفوز على أوروغواي فرصةً مهمةً لإعادة ترتيب أوراقه والعودة إلى سباق التأهل. وفي المقابل، يسعى المنتخب الأوروغواياني إلى تحقيق انتصاره الثاني ومواصلة الزخم الذي اكتسبه من فوزه الافتتاحي.

وفي المجموعة الأولى، تبرز مواجهة المنتخب القطري، صاحب الأرض، أمام نظيره المصري، حيث يأمل «العنابي» في الاستفادة من دفعة الفوز المتأخر الذي حقَّقه على بنما، بينما يتطلع المنتخب المصري إلى تجاوز خسارته أمام اليونان والعودة بقوة إلى المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

واستهل المنتخب القطري مشواره بفوز صعب على بنما، بعدما حسم المواجهة بهدفين متأخرين في الدقائق الأخيرة، إثر مباراة نجح خلالها المنتخب البنمي في إبعاد أصحاب الأرض عن مرماه لفترات طويلة.

وطالب ألفارو ميخيا، مدرب قطر، لاعبيه بمواصلة التطور خلال البطولة، والاستفادة من خوض المنافسات على أرضهم وبين جماهيرهم، من أجل تقديم مستويات أفضل في المباريات المقبلة.

في المقابل، خسر المنتخب المصري أمام اليونان 1 - 2 في ظهوره الأول بالبطولة، بعدما اضطر إلى اللعب بـ10 لاعبين لنحو 3 أرباع المباراة، ليستفيد المنتخب اليوناني من تفوقه العددي ويخرج بالنقاط الثلاث.

ويدرك المنتخب المصري أن مواجهة قطر تمثل فرصةً مهمةً لتصحيح المسار، خصوصاً أن الخسارة الثانية ستضعف حظوظه في التأهل إلى الدور التالي.

وفي المجموعة ذاتها، تسعى اليونان إلى البناء على فوزها الافتتاحي عندما تلتقي بنما، التي تبحث بدورها عن رد فعل بعد خسارتها أمام قطر.

ويدخل المنتخب اليوناني المواجهة بمعنويات مرتفعة، بينما يأمل منتخب بنما في تفادي تكرار الأخطاء التي كلفته استقبال هدفين في الدقائق الأخيرة أمام أصحاب الأرض.

وفي المجموعة الثانية، يلتقي منتخب الإكوادور مع منتخب أوغندا، بعدما قدَّم الأول أداء لافتاً في مباراته الافتتاحية أمام كاليدونيا الجديدة، التي انتهت بفوزه بهدف دون رد، رغم تسديده 24 كرة على المرمى.

ويأمل المنتخب الإكوادوري في ترجمة تفوقه الهجومي إلى عدد أكبر من الأهداف، عندما يواجه منافساً خسر بثلاثية نظيفة أمام كوريا الجنوبية.

ورغم الخسارة، فإن منتخب أوغندا قدَّم بعض المحاولات الهجومية أمام كوريا الجنوبية، وكان قريباً من هزِّ الشباك في أكثر من مناسبة، وهو ما يمنحه أملاً في تقديم أداء أكثر فاعلية أمام الإكوادور.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، تلتقي كوريا الجنوبية مع كاليدونيا الجديدة، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب الآسيوي إلى تحقيق فوزه الثاني، مستفيداً من البداية القوية التي قدَّمها، بينما يعول منافسه على تألق قائده وحارس مرماه سيلفان إيبزي، الذي كان عاملاً حاسماً في اقتصار خسارة فريقه على هدف واحد في المباراة الأولى.

ويواجه إيبزي مهمةً صعبةً مجدداً أمام المنتخب الكوري، الذي برز في صفوفه لاعب الوسط كيم جيهو خلال الجولة الافتتاحية، بعدما قدَّم أداءً لافتاً وأسهم في تفوق فريقه بثلاثية نظيفة.

ويأمل منتخب كاليدونيا الجديدة في تحسين قدرته على التعامل مع الضغط الهجومي، بعدما اضطر حارسه إلى التصدي لعدد كبير من المحاولات أمام الإكوادور.

أما في المجموعة الثالثة، فيلتقي منتخبا الدنمارك وأستراليا، في مواجهة تبدو صعبةً على المنتخب الأوروبي الذي عاد إلى كأس العالم تحت 17 عاماً بعد غياب دام 15 عاماً، لكنه استهل مشاركته بخسارة ثقيلة أمام موزمبيق بـ4 أهداف نظيفة.

ويأمل الدنماركيون في استعادة توازنهم، لكن المهمة لن تكون سهلةً أمام المنتخب الأسترالي الذي قدَّم عرضاً قويّاً في الجولة الأولى وتغلب على الأرجنتين 2 - 0، بفضل أداء جماعي اتسم بالانضباط والالتزام، بحسب كارل فيرت، مدرب الفريق.

ويبرز أكول أكون بوصفه أحد العناصر التي لفتت الأنظار في صفوف أستراليا خلال الفوز الافتتاحي، بينما يتطلع المنتخب إلى مواصلة عروضه القوية وتعزيز فرصه في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وفي المقابل، يحتاج المنتخب الدنماركي إلى معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت أمام موزمبيق، إذا أراد تجنُّب خسارة ثانية قد تعقِّد موقفه في المجموعة.

وفي المباراة الأخرى، تسعى موزمبيق إلى مواصلة بدايتها التاريخية القوية عندما تواجه الأرجنتين، بعدما احتفل قائدها دييغو بالمشارَكة الأولى لمنتخب بلاده في البطولة، واصفاً إياها بأنها «أمر رائع».

وقدَّم المنتخب الأفريقي أداءً مميزاً أمام الدنمارك، وكان أليو كونا من أبرز لاعبيه خلال الفوز الكبير، ليضع فريقه في موقع جيد قبل مواجهة منافس أكثر خبرة.

على الجانب الآخر، تدخل الأرجنتين المباراة تحت ضغط ضرورة التعويض، بعدما خسرت أمام أستراليا في الجولة الأولى، وتحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتفادي تعقيد فرصها في التأهل.

كما سيفتقد المنتخب الأرجنتيني خدمات أوليسيس فاييخو، الذي تعرَّض للطرد في الدقائق الأخيرة من مواجهة أستراليا، ليغيب عن لقاء موزمبيق بسبب الإيقاف.