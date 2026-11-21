يدخل الهولندي ماكس فيرستابن سباق «جائزة لاس فيغاس الكبرى»، إحدى الجولات الثلاث الأخيرة من بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1»، بطموح مواصلة عروضه القوية في المرحلة الختامية من الموسم، بعدما استعاد مستواه المعهود وحقَّق 3 انتصارات في آخر 5 سباقات، رغم خروجه من حسابات المنافسة على اللقب الذي حسمه الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي.
وتُقام منافسات السباق على حلبة شوارع لاس فيغاس، البالغ طولها 6.201 كيلومتر، وسط أجواء باردة تُشكِّل تحدياً إضافياً للسائقين والفرق، خصوصاً فيما يتعلق برفع حرارة الإطارات إلى المستوى المثالي والحفاظ عليها طوال اللفة.
وتتميَّز الحلبة بمستقيماتها الطويلة ومنعطفاتها التي تتطلب توازناً دقيقاً بين السرعة القصوى والثبات في أثناء الكبح والخروج من المنعطفات.
وسينطلق فيرستابن من المركز الأول، رغم تسجيله ثاني أسرع زمن في التجارب التأهيلية، بعدما حقَّق أنتونيلي أسرع لفة بزمن دقيقة و33.893 ثانية، قبل أن يتراجع إلى المركز السادس على شبكة الانطلاق بسبب عقوبة التراجع 5 مراكز نتيجة تغيير أحد مكونات وحدة الطاقة.
وسيشارك فيرستابن الصف الأول مع البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، بينما ينطلق البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، من المركز الثالث، يليه الفرنسي إسحاق حجار، سائق ريد بول، في المركز الرابع، ثم البريطاني أرفيد ليندبلاد خامساً.
وشهدت التجارب التأهيلية خيبة أمل لفريق فيراري، بعدما فشل سائقا الفريق، شارل لوكلير من موناكو والبريطاني لويس هاميلتون، في بلوغ المرحلة الثالثة، ليحتلا المركزين الـ11 والـ12 توالياً، قبل أن يتقدَّما إلى المركزين الـ10والـ11 على شبكة الانطلاق عقب تطبيق العقوبات على منافسيهما.
ويأمل فيرستابن استثمار انطلاقه من الصدارة لتحقيق فوزه الثالث في لاس فيغاس، بعدما سبق له التتويج بالسباق عامَي 2023 و2025، فضلاً عن مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية التي شهدت صعوده إلى منصة التتويج في 8 سباقات متتالية.
وكان السائق الهولندي قد حقَّق انتصاره الأول هذا الموسم في ماليزيا، في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن يواصل عروضه القوية في الجولات التالية، مستعيداً موقعه بين أبرز المنافسين على المراكز المتقدمة.
وسبق لفيرستابن أن فرض هيمنته على بطولة العالم عام 2023 بتحقيق 19 انتصاراً، ثم أحرز 9 انتصارات في الموسم التالي، قبل أن ينهي بطولة 2025 وصيفاً خلف نوريس.
ورغم ابتعاده عن المنافسة على اللقب هذا الموسم، فإن فيرستابن لا يزال قادراً على التأثير في الترتيب النهائي لبطولة السائقين، مع اقتراب الموسم من نهايته.
وكان أنتونيلي قد حسم لقب بطولة العالم للسائقين، وقاد مرسيدس أيضاً إلى التتويج ببطولة الصانعين للمرة التاسعة في تاريخ الفريق، غير أن الصراع لا يزال مفتوحاً على المراكز التالية.
ولا يفصل سوى 33 نقطة بين فيرستابن، صاحب المركز الثاني، ونوريس الذي يحتل المركز السادس، ما يمنح السباقات الـ3 الأخيرة أهميةً كبيرةً في تحديد الترتيب النهائي.
وتتجه الأنظار كذلك إلى المنافسة على المركز الثالث في بطولة الصانعين، حيث يسعى ريد بول إلى الحفاظ على موقعه أمام مكلارين، الذي اكتسب دفعةً معنويةً بعد فوز نوريس بـ«جائزة البرازيل الكبرى».
في المقابل، يبدو المركز الثاني لفريق فيراري أكثر استقراراً، رغم تراجع أدائه خلال الجولة الماضية في البرازيل.
وتحمل حلبة لاس فيغاس ذكريات مميزة لفيرستابن، الذي تُوِّج بنسختَي 2023 و2025، بينما أحرز راسل لقب سباق 2024. وشهدت النسخة الافتتاحية عام 2023 منافسةً مثيرةً حتى اللفة الأخيرة، عندما انتزع لوكلير المركز الثاني من المكسيكي سيرجيو بيريز.
وتأتي «جائزة لاس فيغاس» ضمن سلسلة من 3 سباقات متتالية تختتم الموسم، ما يفرض على الفرق تحديات إضافية تتعلق بإدارة مكونات السيارات والإطارات، إلى جانب الاستعداد للانتقال السريع بين الحلبات، في مرحلة حاسمة لتحديد المراكز النهائية في بطولتَي السائقين والصانعين.