تصاعدت الضغوط على الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الإيراني، بعد إصدار قرار يمنع الرجال من حضور مباريات كرة القدم النسائية في البلاد، في خطوة أثارت اعتراضات منظمات حقوقية دولية عدَّتها انتهاكاً صريحاً للوائح الاتحاد الدولي المتعلقة بمكافحة التمييز.

وكشف تقرير نشرته «The Athletic» أن رابطة الدوري الإيراني أرسلت الشهر الماضي تعميماً إلى الأندية ينص على حظر وجود الرجال في الملاعب التي تستضيف مباريات السيدات، محمّلة الأندية المستضيفة المسؤولية عن أي مخالفة للقرار.

ووقّع التعميم محمد رضا كشاورزي فرد، أمين سر الرابطة، فيما شمل الحظر استثناءات كانت تسمح سابقاً بحضور المدربين والحكام والإعلاميين وأفراد عائلات اللاعبات، إلى جانب العاملين في المباريات.

وجاء القرار قبيل أول ديربي نسائي في تاريخ طهران بين الاستقلال وبيرسبوليس، الذي تأجل خمسة أيام من 23 إلى 28 أكتوبر (تشرين الثاني)، ونُقل إلى ملعب أصغر في أطراف العاصمة، قبل أن ينتهي بفوز بيرسبوليس 2-1.

وشهدت المباراة تعليق بيع التذاكر مرتين، فيما سُمح للنساء بالحضور دون الرجال، كما استُبعد الحكم الدولي محمد موعود بنيادي فرد، المدرج في قائمة «فيفا» منذ عام 2013، من طاقم تقنية الفيديو بعدما كان مقرراً مشاركته.

اللاعبات الإيرانيات أصبحن محرومات من حضور آبائهن وإخوانهن ومدربيهن الرجال لمتابعة مبارياتهن (وكالة إيسنا الإيرانية)

وطالبت ثلاث منظمات دولية، هي «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» و«تحالف الرياضة والحقوق»، الاتحاد الدولي بالتدخل وتطبيق لوائحه التي تحظر التمييز على أساس الجنس، وتنص على إمكانية معاقبة المخالفين بالوقف أو الطرد.

وقالت مينكي ووردن، مسؤولة المبادرات العالمية في «هيومن رايتس ووتش»، إن «فيفا» ينتهك قواعده الحقوقية بالسماح للاتحاد الإيراني بالإفلات من العقوبات، مشيرةً إلى أن اللاعبات الإيرانيات أصبحن محرومات من حضور آبائهن وإخوانهن ومدربيهن الرجال لمتابعة مبارياتهن.

وانتقدت ووردن اعتماد الاتحاد الدولي سياسة الحوار مع السلطات الإيرانية طوال أكثر من أربعة عقود، معتبرة أن هذه المقاربة لم تحقق النتائج المطلوبة لحماية حقوق النساء في الملاعب.

بدورها، دعت أندريا فلورنس، المديرة التنفيذية لتحالف الرياضة والحقوق، «فيفا» إلى استخدام نفوذه بصورة عاجلة، مؤكدةً أن الاتحاد الدولي سبق أن نجح في الضغط للسماح للمشجعات بحضور مباريات الرجال، ووصل الأمر إلى وجود موظفين تابعين له عند بوابات الملاعب.

أما منصورة ميلز، الباحثة في منظمة العفو الدولية، فعدَّت القرار مؤشراً على مضاعفة السلطات الإيرانية ممارسات التمييز، مطالبةً بإنهاء القيود المفروضة على حضور المباريات وضمان المساواة في المشاركة الرياضية.

جانب من الديربي الإيراني (وكالة إيسنا الإيرانية)

في المقابل، أشارت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، زهرة بهروز آذر، التي حضرت ديربي طهران النسائي، إلى حرمان كثير من الإيرانيين من مشاهدة المواجهة التاريخية، مؤكدةً العمل على إتاحة حضور المباريات لجميع المشجعين.

تأتي الأزمة رغم السماح المحدود للنساء بحضور بعض مباريات الرجال منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، بعد حظر بدأ عام 1981. ولا تزال المشجعات يواجهن قيوداً تتعلق بأعداد التذاكر والمدرجات المخصصة لهن، بينما تواصل بعض الملاعب منع دخولهن.

كما أشار التقرير إلى منع النساء من استخدام مضمار الجري الخارجي في ملعب كشوري بالعاصمة طهران اعتباراً من 23 أكتوبر الماضي، في قرار سبق الإعلان عن القيود الجديدة المتعلقة بمباريات كرة القدم النسائية.

وكان رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، قد أشاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بالسماح لعدد محدود من المشجعات بحضور مباراة في كأس إيران بمدينة مشهد، معتبراً ذلك تطوراً مشجعاً.

ورداً على استفسارات «The Athletic»، شدد الاتحاد الدولي على لوائحه المناهضة للتمييز، مستذكراً دعم إنفانتينو لحضور النساء مباريات الرجال في إيران.

غير أن مصادر داخل «فيفا» أوضحت أن الاتحاد يتجه إلى مواصلة الحوار مع نظيره الإيراني، بوصفه الوسيلة الأكثر فاعلية لتحقيق تقدم، بدلاً من الانتقال مباشرةً إلى العقوبات.

وتكمن المفارقة في أن الاتحاد الدولي الذي أمضى سنوات يضغط للسماح للنساء بدخول ملاعب الرجال في إيران، يجد نفسه اليوم أمام قرار معاكس يمنع الرجال من حضور مباريات النساء، وسط مطالبات باختبار جدية التزامه بلوائحه الحقوقية.