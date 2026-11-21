تسلّمت إدارة نادي الخلود رسمياً مقر النادي الجديد في العاصمة الرياض، وتحديداً في حي المصيف، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير بيئة تدريبية وإدارية متكاملة للفريق الأول لكرة القدم.

ويمتد المشروع الجديد على مساحة إجمالية تبلغ 15 ألف متر مربع، جرى تجهيزها وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية لتلبية احتياجات النادي الفنية واللوجستية خلال المرحلة المقبلة.

وتولت شركة «MAC» للمقاولات أعمال تنفيذ وتشييد المنشأة الجديدة، والتي تملك خبرة كبيرة في تطوير البنى التحتية الرياضية الكبرى في المملكة، إذ سبق للشركة تنفيذ مشاريع مماثلة لأندية النصر والأهلي والاتحاد، كما تعمل في الوقت الراهن على إنجاز مشروع نادي الدرعية بالتوازي مع إتمامها مقر نادي الخلود، مما يعكس جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز وفق المواصفات المعتمدة.

ويأتي استلام هذا المقر ليضع حداً لمعاناة الفريق مع التنقل المستمر، حيث خاض لاعبو الخلود تدريباتهم منذ بداية الموسم الرياضي الحالي في العاصمة الرياض عبر مراكز وملاعب متفرقة.

وكان النادي قد اتخذ قرار الانتقال للعمل والتدريب في الرياض قادماً من مقره الرئيسي في محافظة الرس، سعياً لتعزيز الاستقرار الفني وتسهيل الجوانب التنظيمية وتنقلات الفريق في منافسات الموسم.

ومن المنتظر أن يفتتح النادي مقره الجديد في الشهر المقبل، والذي سيسهم في رفع كفاءة التحضيرات اليومية وخلق حالة من الاستقرار الذهني والبدني للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، خاصة مع توفر كافة المرافق المساندة في موقع واحد، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مسيرة الفريق وتطلعاته لتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات المقبلة.