أكد سامر المسحل، رئيس نادي الاتفاق، لـ«الشرق الأوسط» أنهم وضعوا جميع السيناريوهات بشأن شهادة الكفاءة المالية واحتمالات الحصول عليها في فترة الانتقالات الشتوية، مشيراً إلى أن هناك أسماء شابة سيكون لها حضور قريب، ليس في الاتفاق فحسب، بل على صعيد المنتخبات الوطنية.

وعن المباراة المقبلة أمام الهلال في الدوري السعودي، قال المسحل: «بلا شك، كل مباراة نلعبها نسعى من خلالها للفوز، وبكل تأكيد الهلال فريق كبير وقوي ومنافس على بطولة الدوري، وستكون المباراة صعبة، ولكن نحن جاهزون لها».

وفي رسالته الأخيرة لجماهير الاتفاق وإمكانية حل القصور الإداري تجاهها، قال المسحل: «مهما نفعل نحن مقصرون تجاه الجمهور، الرسالة التي يجب أن تصل لهم هي أن «وجودكم هو المحفز للاعبين ولهذا الكيان، ويستحق الاتفاق أن يظهر ظهوراً إعلامياً يليق بقدره وقيمته كونه نادياً كبيراً، وأعتقد أنه النادي الجماهيري الأول في المنطقة الشرقية، وأتمنى أن يكون حضورهم ذا لفتة مؤثرة على اللاعبين، وسيجدون ما يسرهم».

وقال المسحل إن اللقاء المفتوح الذي عقد مع ممثلي وسائل الإعلام عصر السبت يهدف إلى تعزيز جسور التواصل الإيجابي مع الإعلام، وتأكيد الإيمان بدورهم وقيمة الإعلام في إيصال الرسالة، وكونه شريكاً أساسياً في المنظومة الرياضية.

️| سامر المسحل، رئيس نادي الاتفاق، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:- نحن مثل الكتاب المفتوح في علاقتنا مع الإعلاميين.- وضعنا سيناريوهات عدة للتسجيل الشتوية.- أمام الهلال أو غيره دائماً طموحنا الفوز. pic.twitter.com/GXUF5b15B3 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 21, 2026

وتحدث المسحل بشكل صريح عن العديد من القضايا المتعلقة بناديه بوضعه الراهن والمستقبلي في لقاء امتد لأكثر من ساعة، حيث بيّن أن الهدف المنظور هو تحقيق الفريق الكروي الأول بطولة دوري أبطال الخليج للأندية بنسختها الحالية، وكذلك تحقيق مركز متقدم في بطولة الدوري، معترفاً بأن بطولة كأس الملك، التي تعثر الفريق فيها لسنوات طويلة ولم يصل إلى أدوار متقدمة فيها، هي من الأهداف الرئيسية في كل موسم وهو على رأس القيادة، لكن لم يكن هناك توفيق مع أكثر من مدرب سابق، سواء الهولندي جيرارد أو السعودي سعد الشهري أو حتى الحالي الأسترالي آرثر باباس، حيث خرج الفريق سريعاً من المنافسة أمام فرق أقل منه بكثير على الصعيد الفني والإمكانات.

واعتبر الحديث عن مستقبل النادي بالترشح لفترة جديدة من عدمه سابقاً لأوانه، ولا يود أن يكون له أثر على الفريق ولاعبيه بالتفكير والتحليل لهذه الأمور، مشدداً على أن ذلك سيكون في وقته.

كما أكد أنه لا توجد هناك أخبار جديدة لخصخصة النادي أو تقدم شركات أو غير ذلك من الأنباء التي تتوارد من حين لآخر، مبيناً أن هناك من يعتقد أن الخصخصة مرتبطة مباشرة وبشكل حصري بوزارة الرياضة، مع أن هناك مركزاً يسمى المركز الوطني للتخصيص.