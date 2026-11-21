حمل انتصار الأهلي الكبير على النصر ضمن الدوري السعودي للمحترفين، في طياته كثيراً من التساؤلات بشأن مستقبل مدربه مارينو بوسيتش، والذي دخل المواجهة وسط ضغوط فنية وجماهيرية متصاعدة، قبل أن يخرج منها بانتصار قد يعيد ترتيب الأوراق داخل البيت الأهلاوي، ويضع إدارة النادي أمام حسابات مختلفة بشأن مستقبل الجهاز الفني.

وعاش الأهلي خلال الفترة التي سبقت مواجهة النصر ظروفاً معقدة، في ظل تراجع النتائج وازدياد الأصوات المطالبة بإقالة المدرب، وسط أنباء عن عدم رضا داخل النادي عن العمل الفني المقدم، الأمر الذي جعل مستقبل بوسيتش واحداً من أبرز الملفات المطروحة للنقاش في الأوساط الأهلاوية.

قمة الكلاسيكو انتهت خضراء (تصوير: عدنان مهدلي)

ولم تقتصر الأجواء المشحونة على الانتقادات الجماهيرية والإعلامية، إذ ترددت معلومات عن وجود خلافات بين المدرب وبعض اللاعبين، انعكست على أجواء التحضيرات للمواجهة المرتقبة، وصولاً إلى الحديث عن عدم إكمال المدرب إحدى الحصص التدريبية التي سبقت المباراة، وهي تفاصيل تستدعي التحقق من ملابساتها، لكنها تعكس حجم الجدل الذي أحاط بالفريق قبل مواجهة النصر.

غير أن الصورة التي ظهر بها الأهلي داخل الملعب جاءت مغايرة لكثير من التوقعات، بعدما قدم الفريق أداءً اتسم بالانضباط والرغبة في تحقيق الانتصار، وأظهر لاعبوه تفاعلاً مع المتطلبات الفنية، في مشهد بدا بعيداً عن أجواء التوتر التي سبقت اللقاء.

وكان الشوط الثاني تحديداً نقطة التحول الأبرز في المواجهة، بعدما نجح الأهلي في تغيير موازين المباراة، في شوط يمكن وصفه بـ«شوط المدربين»، حيث برزت أهمية القراءة الفنية والتعامل مع مجريات اللعب، ليخرج بوسيتش من المواجهة بانتصار يمنحه دفعة معنوية مهمة في توقيت بالغ الحساسية.

بوسيتش قاد الأهلي لفوز كبير على النصر (تصوير: عدنان مهدلي)

ولعل المفارقة الأبرز أن المدرب الذي دخل المباراة محاطاً بالتشكيك في قدرته على قيادة الفريق، خرج منها وقد قدم إجابة عملية داخل المستطيل الأخضر، وإن كانت مباراة واحدة، مهما بلغت أهميتها، لا تكفي وحدها للحكم النهائي على نجاح أي مشروع فني.

ويضع هذا الانتصار إدارة الأهلي أمام تساؤل مهم يتعلق بمدى تأثير النتيجة في تقييمها للمدرب، خصوصاً أن الحديث عن عدم القناعة الفنية لم يكن مرتبطاً بمواجهة واحدة، بل جاء نتيجة تراكمات خلال المرحلة الماضية.

وفي المقابل، فإن نجاح بوسيتش في قيادة الأهلي للفوز على منافس بحجم النصر قد يدفع باتجاه إعادة النظر في بعض التقييمات السابقة، ومنحه فرصة إضافية لإثبات قدرته على معالجة الأخطاء وإعادة الفريق إلى مسار المنافسة.

ويبقى التحدي الحقيقي أمام المدرب في المحافظة على الصورة التي ظهر بها الأهلي أمام النصر، وتحويل هذا الانتصار من ردة فعل مؤقتة إلى نقطة انطلاق نحو الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية، خصوصاً مع ارتفاع سقف الطموحات لدى الجماهير الأهلاوية.

والسؤال الذي يفرض نفسه داخل البيت الأهلاوي: هل كان الانتصار على النصر كافياً لتغيير قناعات الإدارة والجماهير بشأن بوسيتش، أم أن التحفظات الفنية لا تزال قائمة رغم الفوز؟.

وبين المطالبات السابقة برحيله، والانتصار الذي أعاد إليه شيئاً من الثقة، تبدو المرحلة المقبلة الاختبار الأهم للمدرب، في وقت يبقى فيه قرار استمراره مرتبطاً بما هو أبعد من نتيجة مباراة واحدة، مهما كانت قيمتها وأهميتها.