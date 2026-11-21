قال ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، إن فريقه فقد نقطتين بعد التعادل مع نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-2، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح أرتيتا عبر هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «أشعر أننا خسرنا نقطتين، لقد قدمنا أداء مميزاً في الشوط الأول، وكان يجب أن نسجل 3 أو 4 أهداف، وللأسف لم نفعل ذلك».

وأضاف المدرب الإسباني: «كان علينا أن نرتقي بمستوانا في الشوط الثاني، لأننا كنا ندرك أن نيوكاسل سيرد بقوة، وبالفعل رفع المنافس إيقاعه بينما تراجع مستوانا، واستقبلنا الهدف الأول بطريقة غير مقبولة، وبعدها فقدنا السيطرة».

وأشار: «أما الهدف الثاني فقد جاء نتيجة سوء تعاملنا مع كرة ثابتة، وبعد ذلك عادت المباراة إلى نقطة الصفر، واستعدنا مستوانا في الشوط الأول، وسجلنا هدفاً رائعاً، وكان علينا أن نحسم المباراة».

وأردف مدرب أرسنال: «لا أعتقد أننا فقدنا التركيز، بل علينا الإشادة بالمنافس في بعض الأحيان، لقد منحناهم فرصة لاستعادة الثقة، وعلينا أن نتسم بالهدوء والاتزان لتفادي تكرار ذلك، هذا هو الدرس المستفاد من هذه المباراة».

وتطرق ميكيل أرتيتا للحديث عن إصابة حارس المرمى ديفيد رايا واستبداله في الشوط الثاني، قائلاً: «لا تبدو الأمور جيدة طالما تم استبداله، وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال اليومين المقبلين مع الخضوع لأشعة بالرنين المغناطيسي».