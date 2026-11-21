يخوض المنتخب السعودي، مساء الأحد، ثاني مواجهاته في بطولة كأس العالم للناشئين «قطر 2026»، وذلك أمام المنتخب الفرنسي ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وحقق المنتخب الفرنسي بداية مريحة بالفوز على هايتي 3-1، في مباراة تألق خلالها الجناح لوان ميريفيلد بتسجيل هدفين، ليؤكد امتلاك الفريق قدرات هجومية قادرة على صناعة الفارق. أما المنتخب السعودي، فقد قدّم مباراة مثيرة أمام أوروغواي، وتقدم مرتين بفضل ركلتي جزاء سجلهما فارس بوشقراء، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه وخسر في النهاية 2-3.

ويتطلع المنتخب السعودي إلى معالجة أخطائه الدفاعية، مع الاحتفاظ بفاعليته الهجومية التي ظهرت في المباراة الأولى، عندما يواجه أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، تلعب أوروغواي مع هايتي، بعدما نجح المنتخب الأميركي الجنوبي في قلب تأخره أمام السعودية إلى فوز مثير 3-2. وأشاد إجناسيو جونزاليس، مدرب أوروغواي، بشخصية لاعبيه وقدرتهم على العودة في النتيجة، لكنه يدرك أن فريقه سيحتاج إلى إظهار المزيد من التركيز أمام هايتي، التي قدمت مقاومة قوية أمام فرنسا، خصوصاً في الشوط الثاني.

ويأمل منتخب هايتي في استثمار الأداء الذي قدمه رغم الخسارة أمام فرنسا؛ إذ يمثل الفوز على أوروغواي فرصة مهمة لإعادة ترتيب أوراقه والعودة إلى سباق التأهل. وفي المقابل، يسعى المنتخب الأوروغوياني إلى تحقيق انتصاره الثاني ومواصلة الزخم الذي اكتسبه من فوزه الافتتاحي، في مواجهة يتوقع أن تشهد منافسة قوية بين الطرفين.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة المنتخب القطري صاحب الأرض أمام نظيره المصري، في المجموعة الأولى، حيث يأمل العنابي في الاستفادة من دفعة الفوز المتأخر الذي حققه على بنما، فيما يتطلع المنتخب المصري إلى تجاوز خسارته أمام اليونان والعودة بقوة إلى المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

مدرب الأخضر أحمد الحنفوش (المنتخب السعودي)

واستهل المنتخب القطري مشواره بفوز صعب على بنما، حيث حسم المواجهة بهدفين متأخرين في الدقائق الأخيرة للمباراة، التي استطاع فيها المنتخب الأميركي الشمالي إبعاد أصحاب الأرض عن مرماه لفترات طويلة.

وطالب ألفارو ميخيا، مدرب قطر، لاعبيه بمواصلة التطور خلال البطولة، والاستفادة من خوض المنافسات على أرضهم وبين جماهيرهم، من أجل تقديم مستويات أفضل في المباريات المقبلة.

في المقابل، خسر المنتخب المصري أمام اليونان 1-2 في ظهوره الأول بالبطولة، ولعب المنتخب المصري بعشرة لاعبين لنحو ثلاثة أرباع المباراة، واستثمر المنتخب اليوناني تفوقه العددي وخرج بالنقاط الثلاث.

ويدرك المنتخب المصري أن مواجهة قطر تمثل فرصة مهمة لتصحيح المسار، خاصة أن الخسارة الثانية ستضعف حظوظه في التأهل إلى الدور التالي.

وفي المجموعة ذاتها، تسعى اليونان إلى البناء على فوزها الافتتاحي عندما تلتقي بنما، التي تبحث بدورها عن رد فعل بعد خسارتها أمام قطر.

ويدخل المنتخب اليوناني المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه بالمباراة الأولى، فيما يأمل منتخب بنما تفادي تكرار الأخطاء التي كلفته استقبال هدفين في الدقائق الأخيرة أمام أصحاب الأرض.