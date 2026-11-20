استهل منتخب إسبانيا مشواره في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، بتحقيقه فوزاً كبيراً على حساب نظيره الصيني (5-صفر)، اليوم (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة التي تستضيفها قطر.

ويبحث منتخب إسبانيا عن كسر عقدة عدم فوزه بالبطولة، رغم تتويجه بثلاثة ألقاب أوروبية من قبل، حيث اكتفى بالمركز الثاني في 4 نسخ مختلفة لكأس العالم للناشئين، آخرها في 2017 بالهند.

بدوره، حقق منتخب إيطاليا فوزاً ساحقاً بنتيجة (6-صفر)، على جامايكا.

وكان منتخب إيطاليا قد احتل المركز الثالث في النسخة الماضية من البطولة التي استضافتها قطر أيضاً.