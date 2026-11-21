الأمير سلمان بن عبد الله: نهدف إلى إطلاق هوية سعودية بطابع عالمي ليوم السباقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5344114-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
الأمير سلمان بن عبد الله: نهدف إلى إطلاق هوية سعودية بطابع عالمي ليوم السباق
الأمير سلمان بن عبد الله بن سلمان خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»
قال الأمير سلمان بن عبد الله بن سلمان بن محمد، الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، إن النادي يعمل على تطوير مفهوم جديد ليوم السباق، بهوية تنطلق من السعودية وتصل إلى العالم، مشيراً إلى أن النادي يعتزم إطلاق عدد من البرامج والفعاليات المخصصة للأسرة خلال الفترة المقبلة.
️ | حراك كبير وأنشطة جديدة إلى جانب السباقات في ميدان الملك عبدالعزيز؛ حدثنا عن ذلك؟️ | الأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان بن محمد الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل لـ«الشرق الأوسط»:- هدفنا أن نخلق هوية جديدة ليوم السباق، بحيث تبدأ هذه الثقافة من السعودية وتنتشر عالمياً. pic.twitter.com/i45jwGSqpv
فرضت جياد «عذبة» حضورها في مهرجان منطقة مكة المكرمة الدولي السابع عشر لجمال الجواد العربي.
«الشرق الأوسط» (جدة)
رسمياً... الخلود يتسلم مقره الجديد بالرياض والافتتاح في ديسمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5344128-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
رسمياً... الخلود يتسلم مقره الجديد بالرياض والافتتاح في ديسمبر
لاعبو الخلود خلال تدريباتهم الأخيرة استعدادا للدوري (نادي الخلود)
تسلّمت إدارة نادي الخلود رسمياً مقر النادي الجديد في العاصمة الرياض، وتحديداً في حي المصيف، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير بيئة تدريبية وإدارية متكاملة للفريق الأول لكرة القدم.
ويمتد المشروع الجديد على مساحة إجمالية تبلغ 15 ألف متر مربع، جرى تجهيزها وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية لتلبية احتياجات النادي الفنية واللوجستية خلال المرحلة المقبلة.
وتولت شركة «MAC» للمقاولات أعمال تنفيذ وتشييد المنشأة الجديدة، والتي تملك خبرة كبيرة في تطوير البنى التحتية الرياضية الكبرى في المملكة، إذ سبق للشركة تنفيذ مشاريع مماثلة لأندية النصر والأهلي والاتحاد، كما تعمل في الوقت الراهن على إنجاز مشروع نادي الدرعية بالتوازي مع إتمامها مقر نادي الخلود، مما يعكس جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز وفق المواصفات المعتمدة.
ويأتي استلام هذا المقر ليضع حداً لمعاناة الفريق مع التنقل المستمر، حيث خاض لاعبو الخلود تدريباتهم منذ بداية الموسم الرياضي الحالي في العاصمة الرياض عبر مراكز وملاعب متفرقة.
وكان النادي قد اتخذ قرار الانتقال للعمل والتدريب في الرياض قادماً من مقره الرئيسي في محافظة الرس، سعياً لتعزيز الاستقرار الفني وتسهيل الجوانب التنظيمية وتنقلات الفريق في منافسات الموسم.
ومن المنتظر أن يفتتح النادي مقره الجديد في الشهر المقبل، والذي سيسهم في رفع كفاءة التحضيرات اليومية وخلق حالة من الاستقرار الذهني والبدني للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، خاصة مع توفر كافة المرافق المساندة في موقع واحد، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مسيرة الفريق وتطلعاته لتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات المقبلة.
المسحل رئيس الاتفاق خلال حديثه للإعلاميين (نادي الاتفاق)
أكد سامر المسحل، رئيس نادي الاتفاق، لـ«الشرق الأوسط» أنهم وضعوا جميع السيناريوهات بشأن شهادة الكفاءة المالية واحتمالات الحصول عليها في فترة الانتقالات الشتوية، مشيراً إلى أن هناك أسماء شابة سيكون لها حضور قريب، ليس في الاتفاق فحسب، بل على صعيد المنتخبات الوطنية.
وعن المباراة المقبلة أمام الهلال في الدوري السعودي، قال المسحل: «بلا شك، كل مباراة نلعبها نسعى من خلالها للفوز، وبكل تأكيد الهلال فريق كبير وقوي ومنافس على بطولة الدوري، وستكون المباراة صعبة، ولكن نحن جاهزون لها».
وفي رسالته الأخيرة لجماهير الاتفاق وإمكانية حل القصور الإداري تجاهها، قال المسحل: «مهما نفعل نحن مقصرون تجاه الجمهور، الرسالة التي يجب أن تصل لهم هي أن «وجودكم هو المحفز للاعبين ولهذا الكيان، ويستحق الاتفاق أن يظهر ظهوراً إعلامياً يليق بقدره وقيمته كونه نادياً كبيراً، وأعتقد أنه النادي الجماهيري الأول في المنطقة الشرقية، وأتمنى أن يكون حضورهم ذا لفتة مؤثرة على اللاعبين، وسيجدون ما يسرهم».
وقال المسحل إن اللقاء المفتوح الذي عقد مع ممثلي وسائل الإعلام عصر السبت يهدف إلى تعزيز جسور التواصل الإيجابي مع الإعلام، وتأكيد الإيمان بدورهم وقيمة الإعلام في إيصال الرسالة، وكونه شريكاً أساسياً في المنظومة الرياضية.
️| سامر المسحل، رئيس نادي الاتفاق، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:- نحن مثل الكتاب المفتوح في علاقتنا مع الإعلاميين.- وضعنا سيناريوهات عدة للتسجيل الشتوية.- أمام الهلال أو غيره دائماً طموحنا الفوز. pic.twitter.com/GXUF5b15B3
وتحدث المسحل بشكل صريح عن العديد من القضايا المتعلقة بناديه بوضعه الراهن والمستقبلي في لقاء امتد لأكثر من ساعة، حيث بيّن أن الهدف المنظور هو تحقيق الفريق الكروي الأول بطولة دوري أبطال الخليج للأندية بنسختها الحالية، وكذلك تحقيق مركز متقدم في بطولة الدوري، معترفاً بأن بطولة كأس الملك، التي تعثر الفريق فيها لسنوات طويلة ولم يصل إلى أدوار متقدمة فيها، هي من الأهداف الرئيسية في كل موسم وهو على رأس القيادة، لكن لم يكن هناك توفيق مع أكثر من مدرب سابق، سواء الهولندي جيرارد أو السعودي سعد الشهري أو حتى الحالي الأسترالي آرثر باباس، حيث خرج الفريق سريعاً من المنافسة أمام فرق أقل منه بكثير على الصعيد الفني والإمكانات.
واعتبر الحديث عن مستقبل النادي بالترشح لفترة جديدة من عدمه سابقاً لأوانه، ولا يود أن يكون له أثر على الفريق ولاعبيه بالتفكير والتحليل لهذه الأمور، مشدداً على أن ذلك سيكون في وقته.
كما أكد أنه لا توجد هناك أخبار جديدة لخصخصة النادي أو تقدم شركات أو غير ذلك من الأنباء التي تتوارد من حين لآخر، مبيناً أن هناك من يعتقد أن الخصخصة مرتبطة مباشرة وبشكل حصري بوزارة الرياضة، مع أن هناك مركزاً يسمى المركز الوطني للتخصيص.
مونديال الناشئين: الأخضر في الفرصة الأخيرة أمام الديك الفرنسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5344119-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
مونديال الناشئين: الأخضر في الفرصة الأخيرة أمام الديك الفرنسي
فارس بوشقراء أحد أبرز أوراق الأخضر الهجومية (المنتخب السعودي)
يخوض المنتخب السعودي، مساء الأحد، ثاني مواجهاته في بطولة كأس العالم للناشئين «قطر 2026»، وذلك أمام المنتخب الفرنسي ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وحقق المنتخب الفرنسي بداية مريحة بالفوز على هايتي 3-1، في مباراة تألق خلالها الجناح لوان ميريفيلد بتسجيل هدفين، ليؤكد امتلاك الفريق قدرات هجومية قادرة على صناعة الفارق. أما المنتخب السعودي، فقد قدّم مباراة مثيرة أمام أوروغواي، وتقدم مرتين بفضل ركلتي جزاء سجلهما فارس بوشقراء، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه وخسر في النهاية 2-3.
ويتطلع المنتخب السعودي إلى معالجة أخطائه الدفاعية، مع الاحتفاظ بفاعليته الهجومية التي ظهرت في المباراة الأولى، عندما يواجه أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، تلعب أوروغواي مع هايتي، بعدما نجح المنتخب الأميركي الجنوبي في قلب تأخره أمام السعودية إلى فوز مثير 3-2. وأشاد إجناسيو جونزاليس، مدرب أوروغواي، بشخصية لاعبيه وقدرتهم على العودة في النتيجة، لكنه يدرك أن فريقه سيحتاج إلى إظهار المزيد من التركيز أمام هايتي، التي قدمت مقاومة قوية أمام فرنسا، خصوصاً في الشوط الثاني.
ويأمل منتخب هايتي في استثمار الأداء الذي قدمه رغم الخسارة أمام فرنسا؛ إذ يمثل الفوز على أوروغواي فرصة مهمة لإعادة ترتيب أوراقه والعودة إلى سباق التأهل. وفي المقابل، يسعى المنتخب الأوروغوياني إلى تحقيق انتصاره الثاني ومواصلة الزخم الذي اكتسبه من فوزه الافتتاحي، في مواجهة يتوقع أن تشهد منافسة قوية بين الطرفين.
وتتجه الأنظار إلى مواجهة المنتخب القطري صاحب الأرض أمام نظيره المصري، في المجموعة الأولى، حيث يأمل العنابي في الاستفادة من دفعة الفوز المتأخر الذي حققه على بنما، فيما يتطلع المنتخب المصري إلى تجاوز خسارته أمام اليونان والعودة بقوة إلى المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
واستهل المنتخب القطري مشواره بفوز صعب على بنما، حيث حسم المواجهة بهدفين متأخرين في الدقائق الأخيرة للمباراة، التي استطاع فيها المنتخب الأميركي الشمالي إبعاد أصحاب الأرض عن مرماه لفترات طويلة.
وطالب ألفارو ميخيا، مدرب قطر، لاعبيه بمواصلة التطور خلال البطولة، والاستفادة من خوض المنافسات على أرضهم وبين جماهيرهم، من أجل تقديم مستويات أفضل في المباريات المقبلة.
في المقابل، خسر المنتخب المصري أمام اليونان 1-2 في ظهوره الأول بالبطولة، ولعب المنتخب المصري بعشرة لاعبين لنحو ثلاثة أرباع المباراة، واستثمر المنتخب اليوناني تفوقه العددي وخرج بالنقاط الثلاث.
ويدرك المنتخب المصري أن مواجهة قطر تمثل فرصة مهمة لتصحيح المسار، خاصة أن الخسارة الثانية ستضعف حظوظه في التأهل إلى الدور التالي.
وفي المجموعة ذاتها، تسعى اليونان إلى البناء على فوزها الافتتاحي عندما تلتقي بنما، التي تبحث بدورها عن رد فعل بعد خسارتها أمام قطر.
ويدخل المنتخب اليوناني المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه بالمباراة الأولى، فيما يأمل منتخب بنما تفادي تكرار الأخطاء التي كلفته استقبال هدفين في الدقائق الأخيرة أمام أصحاب الأرض.