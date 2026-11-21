لم يستفد آرسنال المتصدر من تعادل مطارده مانشستر سيتي مع فولهام 1-1 السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، واكتفى بدوره بنقطة التعادل مع مضيفه نيوكاسل يونايتد 2-2 في مباراة مثيرة ومتوترة.

وبقي الفارق بين آرسنال حامل اللقب صاحب المركز الأول بـ28 نقطة، وسيتي الثالث، ست نقاط، لكن برايتون الثاني أصبح قادراً على تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط في حال فوزه على مضيفه هال سيتي، الأحد.

ولم يستقبل آرسنال تعادل سيتي بأفضل طريقة وفشل بالفوز على نيوكاسل لأول مرة بعد ثلاثة انتصارات.

ورغم تقدمه أولاً عبر إيبيريتشي إيزي (33)، لم يحافظ على نظافة شباكه حين عادل هارفي بارنز النتيجة (49)، قبل أن يضيف الألماني ماليك تياو الثاني (62).

وخسر آرسنال خدمات حارس مرماه الإسباني دافيد رايا بسبب إصابة بدا أنها في الكتف (70)، لكن فريقه عاد بالتعادل عبر نونو مادويكي (78).