غادر المهاجم الدولي لنادي باريس سان جيرمان ديزيريه دوي الملعب على نقالة وهو يذرف الدموع، بعدما تعرض لإصابة في ركبته اليمنى في الدقيقة 38 من مواجهة نيس، السبت، ضمن الدوري الفرنسي.

وفي أثناء محاولته الاستدارة بالكرة، تعرض الجناح الدولي لالتواء في الركبة قبل أن يسقط أرضاً متألماً؛ ما أثار قلق زملائه الذين طالبوا بسرعة دخول الجهاز الطبي إلى أرض الملعب، في وقت كان فريقه متقدماً 2-1 بفضل هدف سجله دوي نفسه (32) بعد هدف التعادل قبله بدقيقة عبر سيني مايولو (31 من ركلة جزاء)، إثر تقدم أصحاب الأرض بهدف الجزائري محمد عمورة (8).

وتلقى دوي العلاج لدقائق عدة على أرض الملعب قبل أن يغادر محمولاً على نقالة وهو يبكي، واضعاً يديه على رأسه، بينما حرص قائده البرازيلي ماركينيوس على مواساته، قبل أن يحل الإسباني فيران توريس بديلاً له في الدقيقة 44.

وكان دوي ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي خلال فترة التوقف الدولي، وشارك في الخسارة أمام إيطاليا 1-3، لكنه اضطر إلى الغياب عن مواجهة تركيا التي انتهت بفوز فرنسا 2-1 في بوردو بسبب خلع في إحدى الأسنان وإصابة مؤلمة في العضلة الخلفية للفخذ.

وكان يرتدي واقياً للأسنان في نيس، حيث قرر المدرب الإسباني لويس إنريكي الدفع به أساسياً، في وقت استعاد فيه الفريق عدداً من اللاعبين العائدين من الإصابة.

وبالإضافة إلى دوي، عاد كل من عثمان ديمبيليه وماركينيوس والبرتغالي نونو منديش الذين تعرضوا جميعاً لإصابات في الفخذ، إلى تشكيلة سان جيرمان بعد غياب دام نحو شهر.

وبينما جلس المهاجم المتوج بالكرة الذهبية لعام 2025 والقائد على مقاعد البدلاء عند انطلاق المباراة، شارك الظهير البرتغالي أساسياً.

لكن باريس سان جيرمان لا يزال يفتقد خدمات الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة قبل شهر خلال مواجهة برشلونة، وقد يغيب حتى نهاية الموسم.