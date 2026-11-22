عادت بعثة منتخب لبنان للناشئين (دون 17 عاماً) إلى بيروت آتية من مدينة صلالة العُمانية، بعد مشاركة مميزة في التصفيات الآسيوية تُوّجت بإنجاز تاريخي تمثّل في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027 المقررة في أوزبكستان، إثر تصدّره المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة، محققاً أربعة انتصارات في أربع مباريات، ليحجز مقعده في النهائيات القارية للمرة الأولى في تاريخه.

وكان في مقدّمة مستقبلي البعثة في مطار رفيق الحريري الدولي رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، والأمين العام جهاد الشحف، وعضو اللجنة التنفيذية إميل رستم، إلى جانب حشد كبير من أهالي اللاعبين وممثلي وسائل الإعلام.

حيدر مستقبلاً منتخب لبنان للناشئين (الاتحاد اللبناني)

وشهدت قاعة الوصول أجواءً احتفالية على وقع الدبكة اللبنانية، تزامناً مع عيد الاستقلال، حيث استُقبل اللاعبون وأعضاء الجهازين الفني والإداري بالتصفيق والتهاني، وسط مشاهد من الفرح والفخر بالإنجاز الذي حققه المنتخب.

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، وصف رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر التأهل بأنه «إنجاز مهم جداً وغير مسبوق في تاريخ كرة القدم اللبنانية، ويمكن البناء عليه لتحقيق مزيد من النجاحات».

وقال حيدر: «للمرة الأولى، يتأهل منتخب لبنان دون 17 عاماً إلى نهائيات كأس آسيا. وكما أكدت في أكثر من مناسبة، لم يكن هذا التأهل عادياً، بل تحقق بالعلامة الكاملة وعن جدارة واستحقاق، وبمستوى فرض احترام جميع المنتخبات المنافسة».

استقبال حاشد في مطار بيروت لمنتخب لبنان للناشئين بعد تأهله التاريخي إلى كأس آسيا (الاتحاد اللبناني)

وأشار إلى أن لبنان وإيران كانا المنتخبين الوحيدين اللذين أنهيا التصفيات بالعلامة الكاملة، عادّاً أن ذلك يعكس المستوى المميز الذي قدمه المنتخب اللبناني.

وأضاف: «هذا الإنجاز دليل على أن هناك عملاً صحيحاً يجري، وإرادة صلبة لدى اللاعبين والجهاز الفني. وقد سبق للمنتخب أن تُوّج بلقب بطولة غرب آسيا، ما يؤكد أن هذه النجاحات لم تأتِ بمحض الصدفة أو نتيجة ظروف معينة، بل هي ثمرة عمل مستمر».

وأعرب حيدر عن أمله في أن تنعكس هذه الجهود على مشاركة المنتخب في نهائيات كأس آسيا العام المقبل، لافتاً إلى أن معظم المنتخبات اللبنانية المشاركة في الاستحقاقات الخارجية باتت تحقق نتائج إيجابية ولافتة.

وختم قائلاً: «نأمل أن يكون لكرة القدم اللبنانية مستقبل مشرق في القريب العاجل، وأن نواصل تحقيق الإنجازات التي نفخر بها جميعاً وتُفرح محبي كرة القدم في لبنان».

من جهته، أكد مدرب منتخب لبنان للناشئين رامي اللادقي، لـ«الشرق الأوسط»، أن التأهل إلى نهائيات كأس آسيا يشكّل محطة مهمة في مسيرة المنتخب، لكنه ليس نهاية الطموحات.

وقال: «هذا إنجاز مهم جداً لجميع اللبنانيين الذين وقفوا خلف المنتخب، وللاتحاد اللبناني لكرة القدم، وللأمين العام جهاد الشحف (أبو فراس) تحديداً، وللجهاز الفني وكل من أسهم في تحقيقه».

حيدر والشحف في استقبال بعثة منتخب لبنان للناشئين (الاتحاد اللبناني)

وأضاف: «حققنا تأهلاً مهماً للغاية، لكننا لن نتوقف هنا. لا أريد رفع سقف التوقعات كثيراً، إلا أن العمل بدأ بالفعل، وسنركز على التحضير لنهائيات كأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم».

وكشف اللادقي عن طموح المنتخب في المرحلة المقبلة، قائلاً: «هدفنا محاولة انتزاع إحدى بطاقات التأهل إلى كأس العالم، وتحقيق إنجاز جديد في تاريخ كرة القدم اللبنانية».

وتُعدّ نهائيات كأس آسيا 2027 محطة مفصلية أمام المنتخب اللبناني، الذي يتطلع إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للناشئين.

بدوره، أكد قائد منتخب لبنان للناشئين محمد ماضي، أن الإنجاز الذي حققه المنتخب لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة العمل الجاد والتضحيات التي قدمها اللاعبون والجهاز الفني.

وقال: «الحمد لله، هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ. لقد تعبنا وعملنا بجد، وبذل الجهاز الفني بأكمله جهوداً كبيرة معنا حتى وصلنا إلى هذه النتيجة. وأشكر جميع زملائي اللاعبين الذين لم يبخلوا بأي جهد أو قطرة عرق».

وتوقف ماضي عند التعليقات التي رافقت تتويج المنتخب بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا، قائلاً: «عندما أحرزنا لقب غرب آسيا، اعتقد البعض أن فوزنا جاء بالمصادفة، خصوصاً أن المباراة النهائية حُسمت بركلات الترجيح، لكننا عدنا وأثبتنا مستوانا الحقيقي، وحققنا انتصارات كبيرة، بينها الفوز برباعية نظيفة».

وأضاف: «كنا نتعامل مع كل مباراة وكأنها مباراة نهائية، وندخل المواجهات بعزيمة وإصرار كبيرين. والحمد لله لم تذهب جهودنا سدى».

ويأتي التأهل إلى نهائيات كأس آسيا ليُتوّج مسيرة مميزة لمنتخب لبنان للناشئين، الذي أحرز لقب بطولة اتحاد غرب آسيا قبل نحو شهر، قبل أن يواصل عروضه القوية في التصفيات القارية، محققاً أربعة انتصارات متتالية ومتصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة.

ومع طيّ صفحة التصفيات بنجاح، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة، حيث يستعد المنتخب لوضع برنامج إعدادي يتناسب مع أهمية المشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في مايو (أيار) 2027، وسط طموحات بمواصلة النتائج الإيجابية والمنافسة على بطاقة تاريخية إلى كأس العالم للناشئين.