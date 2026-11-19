أضاف النجم الياباني الصاعد ريونوسوكي ساتو إنجازاً جديداً إلى سجله، اليوم الخميس، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب شاب في آسيا لعام 2026، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأفضل لهذا العام، المقام في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأصبح ساتو (20 عاماً) سادس لاعب ياباني يفوز بهذه الجائزة، وهو العدد الأكبر بين جميع الاتحادات الوطنية، وذلك بعد موسم 2025 / 2026 الذي شهد تألقه، وبروزه على الساحة الكروية.

وخلال كأس أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً 2026 في السعودية، تألق ساتو في مشوار منتخب اليابان نحو إحراز لقبه الثالث، بعدما حقق العلامة الكاملة دون أي خسارة، ودخل التاريخ باعتباره أول منتخب ينجح في التتويج باللقب في نسختين متتاليتين.

وشارك اللاعب الهجومي الموهوب في جميع المباريات، وسجل 4 أهداف، من بينها هدف في المباراة النهائية، وقدم تمريرتين حاسمتين، لينهي البطولة شريكاً في صدارة الهدافين، إلى جانب فوزه بجائزة أفضل لاعب.

وكان هذا ثاني إنجاز دولي لساتو على مستوى الفئات العمرية، بعدما سبق له المساهمة في تتويج اليابان بلقب كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كما شارك ساتو مع منتخب اليابان في كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في تشيلي العام الماضي، وخاض ثلاث مباريات، ليساعد منتخب بلاده على بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى منذ عام 2019، حيث خسر أمام فرنسا في الوقت الإضافي.

وفرض ساتو نفسه بقوة على الساحة الاحترافية خلال موسم 2025 من دوري الدرجة الأولى الياباني، مع نادي فاجيانو أوكاياما بعدما انتقل إليه على سبيل الإعارة من نادي طوكيو بحثاً عن فرصة للمشاركة بانتظام.

وسرعان ما حجز ساتو مكاناً أساسياً في التشكيلة، وتألق على كلا الجناحين، مساهماً بخمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين في مساعدة النادي على احتلال المركز الثالث عشر خلال موسمه الأول في دوري الأضواء.

وتوج ساتو بجائزة أفضل لاعب شاب في دوري الدرجة الأولى الياباني، ليختتم موسماً شخصياً مذهلاً.