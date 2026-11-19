دخل الإيراني علي رضا بيرانفاند التاريخ بعدما أصبح أول حارس مرمى يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أقيم اليوم الخميس في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وتفوق بيرانفاند 34 عاماً على السعوديَين فراس البريكان وسالم الدوسري، ليحصد الجائزة الأرفع في القارة، ويصبح خامس لاعب إيراني ينالها، بعد خوداداد عزيزي عام 1996، وعلي دائي عام 1999، ومهدي مهدافيكيا عام 2003، وعلي كريمي عام 2004.

وترشح الحارس الإيراني للجائزة للمرة الثانية، بعدما سبق له المنافسة عليها عام 2019، ليصبح ثاني حارس مرمى يترشح لها بعد السعودي محمد الدعيع عام 1996.

وقدم بيرانفاند عروضاً لافتة خلال كأس العالم 2026، وتصدى لـ15 هجمة للمنافسين، رغم خروج منتخب بلاده من دور المجموعات بفارق الأهداف. وكان من أبرز تدخلاته تصديه لتسديدة البلجيكي ماكسيم دي كويبر من مسافة قريبة خلال التعادل دون أهداف مع بلجيكا، في مباراة تصدى خلالها لسبع كرات، واختير أفضل لاعب فيها.

وعلى مستوى الأندية، شارك بيرانفاند في جميع مباريات تراكتور بدوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025 / 2026، وحافظ على نظافة شباكه في خمس من تسع مباريات، ليساعد الفريق على بلوغ دور الـ16، ومعادلة أفضل إنجاز له في البطولة. كما ساهم في احتلال تراكتور المركز الثاني بالدوري الإيراني، ليضمن التأهل المباشر إلى دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الثاني توالياً.

وبدأ بيرانفاند مسيرته الكروية بعد انتقاله من قريته إلى طهران في سن الثانية عشرة، قبل أن ينضم إلى أكاديمية نفط طهران، ويخوض ظهوره الأول مع الفريق عام 2011. ولعب لاحقاً لبيرسيبوليس، ورويال أنتويرب البلجيكي، وبوافيستا البرتغالي على سبيل الإعارة، قبل العودة إلى إيران، والانضمام مجدداً إلى بيرسيبوليس عام 2022، ثم الانتقال إلى تراكتور في 2024.

وتوج الحارس خلال مسيرته بسبعة ألقاب للدوري الإيراني، ولقبين لكأس حاذفي، وأربعة ألقاب لكأس السوبر، كما حصل على المركز الثاني في دوري أبطال آسيا عام 2018.

وخاض بيرانفاند مباراته الدولية الأولى مع إيران عام 2015، وشارك في ثلاث نسخ من كأس العالم، وثلاث نسخ من كأس آسيا، وخاض 90 مباراة دولية، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 39 مباراة، ليصبح أكثر حراس المرمى مشاركة في تاريخ المنتخب الإيراني.