وسّعت الولايات المتحدة نطاق ملاحقتها لمصادر تمويل «حزب الله» عبر عقوبات جديدة استهدفت شركات لتجارة الذهب وأفراداً وجمعية إغاثية في جنوب لبنان، في خطوة تعكس استمرار الضغوط الأميركية على القنوات المالية التي تعمل خارج النظام المصرفي التقليدي. وتثير هذه الإجراءات تساؤلات بشأن قدرتها على تعطيل شبكات التمويل القائمة على نقل الأموال النقدية والمعادن الثمينة، ومدى تأثيرها الاقتصادي الفعلي، في مقابل أبعادها السياسية والاجتماعية، خصوصاً أن استهداف المؤسسات الإغاثية يفتح الباب أمام قراءة أوسع للأهداف الأميركية، تتجاوز تجفيف الموارد المالية إلى إضعاف البنية الاقتصادية والاجتماعية للحزب، بالتزامن مع الضغوط الدولية لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، إدراج عفيف عبد الرضا شومان وحسن خشن وإبراهيم خشن وجمعية «وتعاونوا» وشركتي «غولد غلوبال» اللبنانية و«سانكاري غولد» التركية على قوائم العقوبات. واتهمت الشقيقين خشن بنقل أموال من «فيلق القدس» الإيراني لمصلحة «حزب الله» عبر تجارة الذهب والنقد، والجمعية باستخدام العمل الإنساني غطاءً لدعم الحزب. ووفق الوزارة، ترتبط الشبكة بنقل ذهب وأموال من أفريقيا، وبشخص أوقف في مطار بيروت في فبراير (شباط) 2025 وبحوزته 2.5 مليون دولار.

وبحسب البيان، يمتلك حسن خشن شركة «غولد غلوبال»، ويستخدمها، وفق الاتهام الأميركي، لنقل أموال عبر دول عبور مختلفة إلى لبنان، فيما تساعده شركة «سانكاري غولد» التركية، الخاضعة لسيطرته، على نقل السبائك الذهبية والأموال النقدية من أفريقيا. كما أدرجت واشنطن شومان بوصفه مؤسس جمعية «وتعاونوا» والمسؤول عن إدارة أنشطتها، متهمةً الجمعية بتحويل أموال متبرعين إلى أنشطة الحزب.

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في العاصمة واشنطن يوم 11 يوليو 2026 (رويترز)

قنوات تمويل يصعب تتبعها

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط» إن «الولايات المتحدة تسعى إلى استهداف مختلف قنوات التمويل، في وقت تخضع فيه إيران أصلاً لعقوبات أميركية»، موضحاً أن واشنطن «تحاول قطع أي وسيلة محتملة لتمويل الجماعات الموالية لإيران، ومنها (حزب الله)، من خلال فرض العقوبات على المؤسسات والأفراد المرتبطين بهذه القنوات».

ولفت إلى أن «التحدي الأساسي يكمن في طبيعة قنوات التمويل التي لم تعد تعتمد على المسارات المالية التقليدية والواضحة، بل باتت تستخدم وسائل أخرى، بينها النقل النقدي المباشر (الكاش) والعملات المشفّرة»، مشيراً إلى أن ذلك يزيد تعقيدات المراقبة والتتبع.

وسبق للخزانة الأميركية أن فرضت في 10 فبراير (شباط) 2026 عقوبات على شركة «جود» لتجارة الذهب، متهمةً إياها بالعمل تحت إشراف مؤسسة «القرض الحسن»، المدرجة على قوائم العقوبات الأميركية، وتحويل احتياطيات ذهب إلى أموال قابلة للاستخدام لمصلحة الحزب. وتُظهر هذه الإجراءات أن التركيز على الذهب ليس جديداً.

وعن التأثير الاقتصادي، أكد أبو سليمان أن «التأثير الاقتصادي والمالي محدود؛ لأن هذه المؤسسات لا تدخل ضمن الدورة الاقتصادية الشرعية»، وأوضح أن «العقوبات ليست جديدة، فقد سبق أن فُرضت على مؤسسات اجتماعية ومالية، ولم يكن تأثيرها كبيراً»، مستبعداً توقف المؤسسات المستهدفة عن عملها.

وأشار إلى أن «هذه المؤسسات اعتادت التعامل مع العقوبات الأميركية، وبالتالي ستبحث عن طرق أخرى تتيح لها الاستمرار في تأمين التمويل وممارسة نشاطها»، مؤكداً أن «التمويل أصبح عملياً لا مركزياً، وتتبّعه ليس بالأمر السهل»، وأن «هذا هو التحدي الكبير لأميركا اليوم».

وتثير العقوبات مخاوف لدى المؤسسات التي تتعامل مع النظام المالي الدولي، وخصوصاً بسبب علاقاتها مع المصارف المراسلة بالدولار.

أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

استهداف الحاضنة الاجتماعية

من جهتها، قالت الأكاديمية والباحثة السياسية الدكتورة حياة الحريري لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه العقوبات تندرج في مسار محاصرة جميع المنافذ والمؤسسات التي يمكن أن تشكل رافعة اقتصادية لحزب الله»، مشددةً على أهمية التمييز بين المؤسسات الاجتماعية وتلك المتهمة بنقل الأموال.

وأوضحت أن واشنطن تنظر إلى المؤسسات الاجتماعية بوصفها قادرة على «إعادة تنشيط القدرة الاقتصادية للحزب وإعادة تشكيل البيئة الحاضنة، خصوصاً بعد الحصار الاقتصادي والعقوبات التي طالت عدداً كبيراً من مؤسساته»، لافتةً إلى أن «هناك اتهامات أميركية بأن هذه المؤسسات، شأنها شأن المؤسسات الأخرى، يُستفاد منها للحصول على دعم مالي باسم الحزب».

وتكتسب هذه القراءة أهمية مع استهداف جمعية «وتعاونوا»؛ إذ اتهمتها الخزانة الأميركية بتوفير غطاء لأنشطة الحزب في المناطق التجريبية التي انتشر فيها الجيش اللبناني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وربطت ذلك بعرقلة جهود نزع السلاح. ويُدخل هذا الربط الملف الإغاثي في سياق الضغوط الأمنية والسياسية... كما يفتح استهداف جمعية تقدم خدمات إغاثية سؤالاً عن التداعيات المحتملة على المستفيدين من المساعدات في المناطق المتضررة من الحرب.

وأضافت الحريري أن «هذا المسار يشكل جزءاً من الحصار الاقتصادي والمالي المفروض أساساً على (حزب الله)»، موضحةً أن الإدارة الأميركية تنطلق من اعتبار أن «استعادة الحزب قدرته المالية على تلبية احتياجات بيئته ستساعده على ترميم وجوده وتعزيز حاضنته الشعبية».

وشددت على أن «هناك رؤية أميركية تعتبر أنه لا يمكن القضاء على (حزب الله) من الناحية العسكرية فقط؛ لأن الحاضنة الاجتماعية تشكل جزءاً أساسياً من استمرارية هذا الحزب». وخلصت إلى أن المقاربة الأميركية تقوم على «تفكيك البنية الاقتصادية والاجتماعية» للحزب، والحد من قدرته على ترميم قاعدته الشعبية.