تسعى كرة القدم النسائية في سوريا إلى استعادة حضورها بعد سنوات طويلة من الحرب التي أوقفت تطور اللعبة وبددت أحلام جيل كامل من اللاعبات، في وقت بدأت فيه مؤشرات محدودة على التعافي بالظهور، مدفوعة بنجاحات منتخبات الفئات العمرية، رغم استمرار الأزمات المالية والإدارية وضعف البنية التحتية.

وبعد 14 عاماً من الصراع، لا تزال كرة القدم النسائية تواجه تحديات كبيرة، بعدما تسببت الحرب في تعطيل المسابقات وتشتت اللاعبات بين دول مختلفة، إلى جانب توقف النشاط الدولي لسنوات. وقالت نور جمعة، حارسة مرمى المنتخب السوري السابقة، إن جيلها «احترق وضاع بالكامل»، مضيفة أن كل ما كان يجري بناؤه اختفى فجأة.

وكان المنتخب السوري للسيدات قد خاض أول مباراة دولية له عام 2005، وبدأت في 2011 خطط لإطلاق دوري نسائي لكرة القدم بنظام 11 لاعبة، لكن اندلاع الاحتجاجات والحرب أدى إلى التخلي عن تلك المشاريع. وعلى مدى السنوات الست التالية، توقفت كرة القدم النسائية في البلاد عملياً، واقتصر النشاط على بعض بطولات كرة الصالات، بينما غادر أكثر من ستة ملايين شخص سوريا، بينهم مئات المرتبطين بالرياضة.

وفي حين استمر نشاط منتخب الرجال، الذي خاض مبارياته الدولية خارج البلاد بعد منع سوريا من استضافة اللقاءات عام 2011 لأسباب أمنية، غابت المساحات التي يمكن للفتيات من خلالها ممارسة اللعبة أو متابعة منتخب وطني نسائي يمثل بلادهن.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، تروي رنيم أبو لطيف، حارسة مرمى المنتخب السوري البالغة 21 عاماً، كيف بدأت علاقتها بكرة القدم بعدما كانت تشاهد مباريات منتخب الرجال وتتمنى وجود منتخب للفتيات. وجاءتها الفرصة مصادفة عندما أخبرتها فتاة تسكن بجوار منزل عائلتها بوجود نادٍ للفتيات، لتصف التجربة بأنها كانت أشبه بتحقق الأحلام.

أما جلنار مصطفى، المولودة عام 2008، فكانت تمضي ساعات في اللعب مع الفتيان في حيها بمدينة الحسكة، قبل أن تلفت مقاطع فيديو نشرتها عبر «فيسبوك» انتباه أحد المدربين، الذي دعاها للانضمام إلى فريقه. لكنها أشارت إلى أن ممارسة الرياضة لا تزال تواجه قيوداً اجتماعية، خصوصاً في شمال البلاد، حيث قالت إن الرياضة «ممنوعة تماماً على الفتيات».

وحاول المنتخب السوري العودة إلى المنافسات الدولية في أبريل (نيسان) 2017، عندما شارك في تصفيات كأس آسيا بفيتنام، بعد ست سنوات من التوقف. وجاء الاستعداد للبطولة محدوداً، إذ جُمعت اللاعبات عبر اختبارات أُعلن عنها على «فيسبوك»، ولم يحصل الفريق سوى على نحو شهر من التحضير. وخسر المنتخب جميع مبارياته، بينها هزيمة ثقيلة أمام ميانمار بنتيجة 14-صفر.

وتعرضت اللاعبات لانتقادات واسعة رغم ضعف الإعداد، وهو ما دفع مها الكتريب، التي شاركت في تلك البطولة، إلى التوجه نحو التدريب والعمل الإداري، بهدف بناء قاعدة قادرة على إعداد جيل جديد. وأسهمت لاحقاً في تأسيس برنامج لتطوير كرة القدم النسائية، كما أعدت أول استراتيجية سورية للعبة، قُدمت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بهدف زيادة المشاركة النسائية ووضع مسار واضح للوصول إلى المنتخبات الوطنية.

وشهد عام 2019 تأسيس دوري نسائي للكبار بمشاركة ستة فرق، قبل إطلاق منتخبات للفئات العمرية، بينما أقيمت هذا العام النسخة الأولى من دوري الناشئات. واستهدفت الاستراتيجية التي أعدتها الكتريب زيادة مشاركة النساء في كرة القدم بنسبة 150 في المائة خلال أربع سنوات، من خلال إنشاء 33 مركزاً تدريبياً في المدارس موزعة على 11 محافظة، بطاقة استيعابية تصل إلى 1650 فتاة بحلول عام 2026.

لكن الأرقام تكشف حجم الفجوة التي لا تزال قائمة؛ ففي عام 2022 لم يتجاوز عدد اللاعبات المسجلات ألف لاعبة من أصل 25 ألف لاعب ولاعبة في سوريا.

وعلى صعيد البنية التحتية، أعلنت وزارة الرياضة والشباب إعادة تأهيل 48 منشأة رياضية خلال عام 2025، مع خطط لإصلاح نحو 150 منشأة إضافية وبناء قرابة 20 منشأة جديدة بحلول 2028، في إطار مساعٍ لاستعادة القدرة على استضافة المنافسات وفق متطلبات «فيفا» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ورغم هذه الخطوات، لا تزال الانتقادات تطال أداء الاتحاد السوري لكرة القدم وسرعة تطوير اللعبة، خصوصاً من جانب اللاعبات اللواتي يرين أن التقدم لا يتناسب مع حجم التحديات. وكانت الكتريب قد غادرت الاتحاد قبل أكثر من عام، بينما تتولى نور جمعة حالياً، إلى جانب موظفة أخرى، قيادة قسم كرة القدم النسائية.

وتبرز رونا أيزوك، البالغة 26 عاماً، بوصفها إحدى أبرز اللاعبات السوريات اللواتي خضن تجربة الاحتراف خارج البلاد. ففي عام 2023 أصبحت أول لاعبة سورية مولودة في البلاد توقع عقداً احترافياً، عندما انضمت إلى نادي نجمة جدة السعودي، بعد أن لفتت الأنظار بأدائها في المنافسات المحلية.

لكن انتقالها لم يكن سهلاً، إذ تسببت مشكلات التأشيرة والأوراق الرسمية في تأخر وصولها حتى قبل يومين فقط من انطلاق الموسم، ولم تستمر تجربتها سوى بضعة أشهر قبل أن تعود إلى سوريا، ثم تنتقل لاحقاً للعب في الأردن.

وقالت أيزوك إن الفارق بين ظروف كرة القدم في سوريا وخارجها كبير، سواء من حيث المعاملة أو التدريبات أو المنشآت، مشيرة إلى أن اللاعبات في سوريا يواجهن ضغوطاً نفسية وصعوبات كبيرة من أجل تحقيق أبسط النجاحات. وأضافت أن تجربتها خارج البلاد تمثل رسالة أمل، لإثبات أن اللاعبات قادرات على النجاح رغم الظروف الصعبة والحرب.

وتظل الأزمة المالية إحدى أكبر العقبات أمام تطور اللعبة. فقد حالت العقوبات الدولية والقيود المصرفية التي فُرضت على سوريا دون وصول ملايين الدولارات من مخصصات التطوير التي يقدمها «فيفا» إلى الاتحاد السوري، مما حدّ من الاستفادة الكاملة من برامج الدعم، ومن بينها برنامج «فيفا فوروورد».

ورغم رفع العقوبات الاقتصادية الواسعة لاحقاً، لا يزال نحو 11.5 مليون دولار من أموال التطوير غير متاح للاتحاد، وسط مساعٍ مشتركة بينه وبين «فيفا» للتوصل إلى آلية تسمح بتحويل المبالغ. واقتصر الدعم الذي وصل حتى الآن على توفير بعض المعدات التدريبية.

وتنعكس الأزمة المالية مباشرة على اللاعبات والأندية، إذ تتأخر بعض الفرق أشهراً في دفع الرواتب، وعندما تصل المستحقات تكون أحياناً أقل من المبالغ المتفق عليها. كما تحصل اللاعبات خلال مشاركتهن مع المنتخب، بما في ذلك المعسكرات التدريبية، على بدل يومي يبلغ 20 دولاراً، بحد أقصى 200 دولار طوال فترة الاستدعاء، بغض النظر عن مدتها، وهو مبلغ قد لا يغطي تكاليف السفر والمشاركة.

كما اضطرت عدة أندية إلى الانسحاب من المنافسات منذ إطلاق الدوري عام 2019 بسبب الصعوبات المالية واستمرار تداعيات الحرب والاضطرابات. وحتى الفرق التي واصلت نشاطها تجد صعوبة في توفير الاحتياجات الأساسية للتدريب والمنافسة.

ويُعد نادي الهلال، الذي أصبح يحمل اسم قامشلو الرياضي، أحد أبرز الفرق النسائية في البلاد، بعدما جمع لقبي دوري الكبار والناشئات. غير أن هذه النجاحات لم توفر له الاستقرار المالي، إذ تحدث مدربه دليل خالد عن غياب الدعم الكافي، سواء في المعسكرات والإعداد أو الإمكانات والمنشآت اللازمة لتطوير اللعبة.

وظهر حجم التحدي خلال مشاركة الفريق في بطولة أندية غرب آسيا للسيدات 2026، التي جمعت أبطال ستة دوريات إقليمية. ورغم قصر فترة الإعداد داخل سوريا، نجح الفريق في بلوغ النهائي أمام النصر السعودي، في نتيجة عكست قدرة اللاعبات السوريات على منافسة فرق تمتلك إمكانات أكبر بكثير.

وشهدت البطولة أيضاً تألق مي الجاني، لاعبة الهلال، التي حصلت على جائزة أفضل لاعبة، بعدما قدمت مستويات لافتة. واعتبرت مي الجاني، المولودة عام 2006 في قرية صغيرة بمحافظة حمص، أن الجائزة تمثل إنجازاً جماعياً للنادي واللاعبات والجهاز الفني.

وكانت مي الجاني قد توجت هدافة للدوري السوري في موسم 2024-2025، كما سبق لها الفوز بجائزة أفضل لاعبة في بطولة غرب آسيا تحت 17 عاماً عام 2023، عندما حقق المنتخب السوري أول لقب دولي في تاريخ كرة القدم النسائية بالبلاد.

وتكرر الإنجاز في نسخة 2026 من البطولة، ولكن بتشكيلة مختلفة تماماً، في مؤشر على أن النجاحات لم تعد مرتبطة بجيل واحد. وقالت نور جمعة إن التتويج كان «فرحة احتاج إليها الجميع في البلاد»، لكنها كشفت في الوقت ذاته عن محدودية الإمكانات البشرية والفنية، مشيرة إلى أن تسعة أشخاص فقط تولوا إدارة جميع المهام، في حين امتلكت المنتخبات المنافسة ضعف هذا العدد، إلى جانب تقنيات تحليل وأدوات لا تستطيع سوريا توفيرها.

ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة من أن تتكرر معاناة الأجيال السابقة، خصوصاً في ظل غياب المنافسات المنتظمة. فالمنتخب السوري الأول للسيدات لم يخض أي مباراة منذ أكثر من عامين، دون أن يحصل اللاعبون على تفسير واضح لهذا التوقف.

وقالت رنيم أبو لطيف إن اللاعبات يحتجن إلى خوض المباريات بغض النظر عن مستوى المنافس، معتبرة أن حتى المباريات الودية تمثل بداية ضرورية لمنع ضياع جيل جديد. أما أيزوك، فوجهت رسالة مباشرة إلى المسؤولين عن مستقبل اللعبة قائلة: «أنقذوا كرة القدم السورية... أنقذوا الأجيال... أنقذونا».

فبين نجاحات الفئات العمرية والظهور اللافت لبعض اللاعبات في البطولات الإقليمية، لا تزال كرة القدم النسائية في سوريا تبحث عن الحد الأدنى من الاستقرار المالي والتنظيمي، في محاولة لتجنب خسارة جيل جديد، بعد أن دفعت الحرب ثمناً باهظاً من مستقبل اللعبة.