وصلت بعثة الهلال إلى أوزبكستان، وتحديداً مدينة فرغانة، استعداداً لمواجهة فريق نيفتشي الأوزبكي، في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة الاثنين المقبل.

وتحلق الأوزبكيون حول لاعبي الهلال لالتقاط الصور، وكان الحارس المغربي ياسين بونو الأكثر طلباً من بين اللاعبين.

وأدى لاعبو الهلال صباح السبت حصتهم التدريبية في مركز الماجدية الرياضي، قبل أن تغادر بعثة الفريق بعد نهايتها إلى أوزبكستان، حيث تركزت التدريبات على الجوانب التكتيكية، قبل أن يفرض الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الفريق عدداً من الجمل الفنية.

ويعقد إنزاغي مدرب الفريق، بجانب أحد اللاعبين، مؤتمراً صحافياً عند الساعة 7:15 من مساء يوم غدٍ (الأحد) بتوقيت «أوزبكستان»، للحديث عن اللقاء، وذلك في قاعة المؤتمرات بملعب «الاستقلال» الذي سيحتضن المواجهة، على أن يجري الفريق حصته التدريبية الأخيرة عند الساعة 6:15 مساء اليوم ذاته.

ويحتل الهلال المركز الثاني في سلم ترتيب مجموعة فرق غرب القارة في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 9 نقاط، خلف فريق العين الإماراتي صاحب المركز الأول بـ12 نقطة.