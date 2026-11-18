أكد سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي وفريق الهلال، أن تقدمه في العمر لا يمثل عائقاً أمام مواصلة التألق والمنافسة على الجوائز الفردية، مشدداً على أن المحافظة على المستوى تتطلب مزيداً من العمل والانضباط، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأعرب الدوسري عن اعتزازه بحصوله على جائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين، ووصوله إلى قائمة المرشحين للمرة الثالثة، مؤكداً أن وجوده إلى جانب مواطنه فراس البريكان في المنافسة يعكس حضور كرة القدم السعودية على المستوى القاري.

وقال الدوسري: «فخور بحصولي على جائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين، وترشحي للمرة الثالثة. اليوم أنا وفراس لا نمثل أنفسنا، بل نمثل كرة القدم السعودية».

ووجّه قائد المنتخب السعودي الشكر إلى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعمه لكرة القدم السعودية، قائلاً: «شكراً لعرّاب الرؤية الأمير محمد بن سلمان على دعمه لكرة القدم السعودية».

وعن إمكانية تتويجه بالجائزة للمرة الثالثة، أكد الدوسري أن الطموح للفوز أمر طبيعي لدى أي لاعب، لكنه شدّد على أهمية مواصلة العمل بغض النظر عن نتيجة المنافسة.

وقال: «من الطبيعي أن يتمنى أي لاعب تحقيق هذه الجائزة، ولكن هذا أمر مقدر ومكتوب، ونسأل الله التوفيق. أنا سعيد بترشحي إلى جانب زملائي، وأتمنى التوفيق للجميع، ويجب أن نعمل ونواصل حتى نعود إلى هذا المكان مجدداً».

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان استمراره في المنافسة على الجوائز القارية مع تقدمه في العمر يعيد صياغة مفهوم احترافية اللاعب السعودي وانضباطه، قال الدوسري: «العمر مجرد رقم، لا أكثر ولا أقل، ولكن لا بد أن تحافظ على نفسك وتعمل أكثر حتى تحصل على نتيجة عملك».

وأضاف: «اللاعب السعودي مميز ولديه إمكانات، لكنه بحاجة إلى الفرصة، وأتفق مع زميلي فراس البريكان في ذلك».

وحول إمكانية دخوله التاريخ بوصفه أول لاعب يحقق الجائزة للمرة الثالثة، أوضح الدوسري أن صناعة الإنجازات تمثل طموحاً مشروعاً لكل لاعب، لكنه لا يربط مستقبله بنتيجة جائزة واحدة.

وقال: «من الطبيعي أن يبحث كل لاعب عن كتابة اسمه في التاريخ، لكن الأمر قضاء وقدر، وسواء فزت أو خسرت فلن تكون هذه نهاية المطاف، وسأواصل العمل لتحقيق أهدافي».

وفيما يتعلق برؤيته لمنافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بنظامه الحالي، أشار قائد الهلال إلى أن اللعب لفريق ينافس باستمرار على البطولات يفرض على اللاعبين التعامل مع الضغوط والتحديات.

وقال: «هذا قدرك بصفتك لاعباً تمثل أحد الأندية المنافسة، واللاعب الذي يلعب لنادٍ كبير يعرف كيف يتكيف مع الضغوط والمنافسات».

واختتم الدوسري تصريحاته بالتأكيد على أن المنافسة على الجوائز الفردية لا تتوقف عند تحقيق لقب أو خسارته، وتبقى الاستمرارية في العمل وتطوير المستوى الأساس في مسيرة أي لاعب يطمح إلى المحافظة على حضوره في القمة.