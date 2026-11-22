في موقف بطولي على الطريق الصحراوي، ضحّى سائق شاحنة نقل ثقيل مصري بسلامته لإنقاذ أكثر من 20 شخصاً تجمعوا حول رجل سبعيني تعرض لحادث مروري. ووجّه السائق شاحنته نحو الحاجز الخرساني لتفادي دهسهم؛ ما أسفر عن بتر ساقه اليمنى وإصابته بكسور متفرقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض رجل مسن لحادث مروري على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بمحافظة البحيرة في مصر؛ ما دفع عدداً من المارة إلى التجمع حوله لمحاولة إسعافه والاطمئنان على حالته، وفي أثناء مرور سائق الشاحنة، سعيد حمودة، فوجئ بالتجمع أمامه، ولم يكن أمامه سوى ثوانٍ معدودة لتفادي الاصطدام بالموجودين، فاختار الانحراف بشاحنته نحو الحاجز الخرساني، لتصطدم به بدلاً من دهس المتجمعين، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام مصرية.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق وحده، إذ تعرض لبتر ساقه اليمنى وكسور متفرقة في جسده، بينما نجا الأشخاص الذين كانوا متجمعين حول الرجل السبعيني دون إصابات.

ونُقل حمودة إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي بمحافظة البحيرة، حيث استقبلته فرق الطوارئ، قبل نقله إلى غرفة العمليات لإجراء تدخل جراحي للتعامل مع إصاباته.

وعقب انتهاء الجراحة، أُعيد إلى قسم العناية المركزة لاستكمال العلاج، وتلقي الرعاية الطبية اللازمة، نظراً إلى خطورة الإصابات التي تعرض لها.

وأشادت الدكتورة ياسمين سعيد إبراهيم، مديرة المستشفى، والعاملون به، بموقف السائق وتضحيته لحماية أرواح الآخرين، معربين عن تقديرهم لشجاعته، ومتمنين له الشفاء والقوة في مواجهة تبعات إصابته.

وكذلك أشاد الدكتور سامح عبد اللطيف، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجهود الفريق الطبي الذي تعامل مع حالة السائق، وشارك في إجراء التدخل الجراحي اللازم، موجهاً الشكر إلى أطقم التمريض وجميع العاملين بالمستشفى على جهودهم في تقديم الرعاية الطبية له.