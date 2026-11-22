أعلنت حكومة شرق ليبيا، الأحد، وقوع اعتداء على سفينة روسية في قاعدة بنغازي البحرية، فيما كانت جهات ليبية قد تحدثت في وقت سابق عن انفجار ذخيرة في القاعدة.

وجاء في بيان للحكومة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «تتابع الحكومة الليبية تداعيات حادث الانفجار الذي وقع فجر اليوم داخل قاعدة بنغازي البحرية، وتفيد نتائج التحقيقات الأولية بأن الانفجار وقع على متن سفينة روسية كانت راسية بالميناء، مع ترجيح تعرضها لهجوم باستخدام مركبات مسيَّرة»، مشيرةً إلى أن «السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وأن توقفها بميناء بنغازي جاء لأغراض التزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية القائمة بين البلدين».

وتابع البيان: «وتؤكد الحكومة سلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بهما بصورة طبيعية، بعد السيطرة على الحريق وتأمين الموقع».

ووجهت الحكومة الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بفتح تحقيق شامل، والتنسيق مع السلطات الروسية لإجراء تحقيق مشترك يكشف عن ملابسات الهجوم ومصدره والجهة التي تقف وراءه.

الحرب الروسية - الأوكرانية

وأكدت الحكومة أنها تُدين هذا العمل بأشد العبارات، وتعد استهداف سفينة داخل ميناء ليبي اعتداءً خطيراً على السيادة الوطنية، وانتهاكاً صريحاً لأمن الموانئ وسلامة الملاحة البحرية، ولن تتعامل معه بوصفه حادثاً عابراً أو أمراً يمكن التغاضي عنه، مؤكدةً احتفاظ الدولة الليبية بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة، ومساءلة كل من يثبت تورطه في التخطيط لهذا الاعتداء أو تنفيذه أو دعمه.

وشددت الحكومة على أن ليبيا ليست طرفاً في الحرب الروسية - الأوكرانية، ولا في أي نزاع مسلح خارج حدودها، وأن علاقاتها واتفاقياتها المشروعة مع الدول الصديقة شأن سيادي لا يحق لأي جهة التدخل فيه أو اتخاذه ذريعة لاستهداف أراضيها أو موانئها أو مصالحها.

واختتم البيان بأن الحكومة الليبية لن تسمح بتحويل الموانئ أو الأراضي أو المياه الإقليمية الليبية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تصدير الصراعات الدولية، وتؤكد أن المساس بأمن ليبيا وسيادتها خط أحمر، وأن الدولة ستتخذ ما يلزم لحماية مصالحها وفرض احترام سيادتها، أياً كانت الجهة المسؤولة عن هذا الاعتداء.

انفجار ذخيرة في قاعدة

وأعلنت هيئة السلامة الوطنية (الدفاع المدني في ليبيا) في وقت سابق اليوم، انفجار ذخيرة في قاعدة بنغازي البحرية في الشرق الليبي من دون الإعلان عن أي خسائر أو إصابات.

وحسب مسؤول الإعلام بهيئة السلامة الوطنية في بنغازي، توفيق الشامخ، فقد نجح عناصر الهيئة في «إخماد حريق نتيجة انفجار للذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية».

وأكد الشامخ في تصريحات لوسائل إعلام محلية «إخماد الحريق والسيطرة بالكامل» على الوضع، داعياً المواطنين إلى عدم التجمع في المناطق المحيطة بالقاعدة.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الفِرَق الفنية سيطرت على الانفجار والحريق الناتج عنه، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشهد ليبيا فوضى أمنية وانقساماً سياسياً ومؤسساتياً منذ سقوط معمر القذافي ومقتله عام 2011. وتسيطر قوات المشير خليفة حفتر على شرق البلاد، حيث توجد حكومة مدعومة منه، فيما تدير الغرب حكومةٌ مقرّها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة.