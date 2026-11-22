كشفت دراسة علمية جديدة أن زيادة الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات قد ترتبط بتحسن بعض القدرات الإدراكية لديهم خلال مرحلة المراهقة، في نتيجة تتحدى الاعتقاد الشائع بأن استخدام الأجهزة الإلكترونية يضر دائماً بنمو الأطفال وتطورهم العقلي.

وحسب موقع «ساينس آليرت» العلمي، فقد شملت الدراسة 260 طفلاً، بينهم 136 صبياً و124 فتاة، شاركوا في مشروع بحثي فنلندي بدأ عندما كانت أعمارهم نحو 8 سنوات، واستمرت متابعتهم حتى بلغوا قرابة 16 عاماً.

وسجل الباحثون مستويات النشاط البدني للأطفال، والوقت الذي يقضونه في أنشطة خاملة (غير حركية)، والوقت المخصص للشاشات، وذلك استناداً إلى استبانات أُجريت خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلى بيانات مستمدة من أجهزة تتبع النشاط البدني التي ارتداها المشاركون.

وفي نهاية فترة المتابعة، خضع الأطفال لسلسلة من الاختبارات لقياس وظائفهم الإدراكية، بما يشمل الذاكرة والانتباه وسرعة الاستجابة وغيرها من القدرات.

ووجد الفريق أن الأطفال الذين قضوا وقتاً أطول أمام الشاشات على مدار سنوات الدراسة حققوا نتائج أفضل في الاختبارات الإدراكية عند بلوغهم سن المراهقة، إذ سجلوا درجات أعلى في التقييم العام للقدرات العقلية، إلى جانب استجابات أسرع في اختبارين للذاكرة العاملة.

وقال بيتري يالانكو، الباحث في مجال علوم التمارين الرياضية بجامعة يوفاسكولا الفنلندية: «ينبغي ألا ننظر إلى وقت استخدام الشاشات بوصفه ضاراً فقط».

وأضاف: «تشير النتائج إلى أن استخدام الشاشات يمكن أن يدعم المعالجة الإدراكية لدى الأطفال والمراهقين، وربما تكمن النقطة الأساسية في طبيعة الأنشطة التي يمارسونها أمام الشاشات».

وفي المقابل، رصدت الدراسة ارتباطاً أولياً بين ممارسة النشاط البدني دون إشراف، خصوصاً لدى الأولاد، وانخفاض الأداء في أحد اختبارات الذاكرة الإدراكية.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتيجة قد تعكس احتمال استحواذ الأنشطة البدنية غير المنظمة على وقت كان يمكن تخصيصه لأنشطة أخرى تدعم القدرات العقلية، مثل القراءة والكتابة والواجبات المدرسية، دون أن يعني ذلك أن ممارسة الرياضة تضر بالتطور الإدراكي للأطفال.

وتأتي هذه النتائج في ظل دراسات سابقة ربطت بين قلة النشاط البدني وتراجع بعض القدرات الإدراكية لدى الأطفال، فضلاً عن مخاوف بشأن تأثير الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية على صحتهم وتطورهم.

وأشار فريق الدراسة الجديدة إلى أن تقييم تأثير الشاشات لا ينبغي أن يعتمد على عدد الساعات وحده، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار كيفية استخدام الأطفال للأجهزة والأنشطة التي يمارسونها خلالها.