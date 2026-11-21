يُعدّ الدجاج والأرز خياراً جيداً لتزويد العضلات بالطاقة، لكن الاعتماد عليهما يومياً لا يكفي لتلبية جميع احتياجات الجسم الغذائية. ولذلك فإن إضافة الخضراوات والدهون الصحية، مع تنويع الأطعمة التي تتناولها على مدار الأسبوع، تساعد على ضمان الحصول على نظام غذائي متكامل، وفقاً لموقع «هيلث».

كيف يدعم الدجاج والأرز عملية التمثيل الغذائي (الأيض)؟

يُعدّ الدجاج مصدراً للبروتين الكامل، إذ يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي لا يستطيع الجسم تصنيعها بنفسه.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين بانتظام قد يسهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي بدرجة طفيفة، سواء على المدى القصير، أو الطويل. كما يمنح البروتين شعوراً بالشبع يفوق ما توفره الدهون، أو الكربوهيدرات.

فعلى المدى القصير، يمكن للبروتين أن يرفع معدل التمثيل الغذائي مؤقتاً، لأن الجسم يستهلك قدراً من الطاقة لهضمه، ومعالجته.

أما على المدى الطويل، فإن تناول كميات كافية من البروتين، بالتزامن مع ممارسة تمارين القوة، يساعد على الحفاظ على الكتلة العضلية، وهو ما يدعم عملية التمثيل الغذائي، نظراً إلى أن العضلات تحرق سعرات حرارية أكثر من الأنسجة الدهنية، حتى في أثناء الراحة.

وإلى جانب ذلك، يحتوي الدجاج على فيتامينات «ب»، التي تؤدي دوراً حيوياً في دعم عملية التمثيل الغذائي، وتحويل الطعام إلى طاقة.

أما إضافة الأرز إلى الدجاج، فإنها تمدّ الجسم بالكربوهيدرات التي تُعدّ مصدر الطاقة المفضّل لديه.

وتساعد الكربوهيدرات على تزويد الدماغ والعضلات بالطاقة اللازمة لممارسة التمارين الرياضية، وأداء الأنشطة اليومية. كما أن الحصول على كمية كافية من الطاقة يسهم في الحفاظ على النشاط طوال اليوم.

فوائد محتملة أخرى

قد يوفر تناول الدجاج والأرز فوائد إضافية تتجاوز تأثيرهما في عملية التمثيل الغذائي، من أبرزها:

تحسين ضبط مستويات السكر في الدم: قد يساعد الجمع بين البروتين والكربوهيدرات على إبطاء عملية الهضم، مما يسهم في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

تعزيز الحصول على العناصر الغذائية: يوفّر الدجاج عناصر غذائية مهمة، مثل فيتامينات «ب»، والسيلينيوم، والفوسفور، في حين يمدّ الأرز الجسم بالكربوهيدرات اللازمة لإنتاج الطاقة. كما أن اختيار الأرز البني يضيف إلى الوجبة مزيداً من الألياف، والمعادن، ومضادات الأكسدة.

سهولة التحضير: يُعدّ الدجاج والأرز خياراً اقتصادياً، ويمكن تحضيرهما مسبقاً بكميات كبيرة. كما يسهل تنويع الوجبة بإضافة الخضراوات، أو الصلصات، أو التوابل، وفقاً للرغبة.

سلبيات محتملة لتناول الدجاج والأرز يومياً

يمكن إدراج الدجاج والأرز ضمن نظام غذائي متوازن، لكن الاعتماد على الوجبة نفسها كل يوم قد يجعل الحصول على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم لدعم الصحة العامة وعملية التمثيل الغذائي أكثر صعوبة.

فعلى الرغم من أن الدجاج والأرز يوفران البروتين، والكربوهيدرات، وبعض العناصر الغذائية الأساسية، فإن هذه الوجبة تظل فقيرة نسبياً بفيتامين «سي»، وأحماض «أوميغا-3» الدهنية، والألياف، ما لم تُضف إليها أطعمة أخرى.

ويسهم فيتامين «سي»، الموجود في أطعمة مثل الحمضيات والفلفل الحلو والفراولة والبروكلي، في دعم صحة الجهاز المناعي.

أما أحماض «أوميغا-3» الدهنية، الموجودة في الأسماك الدهنية والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان، فتؤدي دوراً مهماً في دعم صحة القلب، والدماغ.

وتكتسب الألياف أهمية خاصة في تعزيز عملية الهضم، وصحة الأمعاء، والقلب، إلى جانب المساعدة على تحقيق التوازن في مستويات السكر في الدم.

كذلك، فإن تناول الأطعمة نفسها يومياً قد يصبح مملاً بالنسبة إلى بعض الأشخاص، مما قد يزيد صعوبة الالتزام بالأهداف الغذائية على المدى الطويل.