قد تتجاوز فوائد الرضاعة الطبيعية صحة الرضيع لتشمل الصحة النفسية للأم أيضاً، إذ كشفت دراسة جديدة عن ارتباط بين الرضاعة الطبيعية وانخفاض أعراض الاكتئاب لدى الأمهات، وفقاً لمجلة «نيوزويك».

وحلّل باحثون من جامعة الشارقة بيانات شملت 12 ألفاً و257 أماً من أربع دول، هي ليسوتو وموزمبيق وبنغلاديش ونيبال.

وأظهرت النتائج، بصورة عامة، أن النساء اللواتي أرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية كنّ أقل عرضة لإظهار أعراض الاكتئاب مقارنة بالنساء اللواتي لم يرضعن أطفالهن طبيعياً على الإطلاق، رغم تفاوت قوة هذا الارتباط ودلالته الإحصائية من بلد إلى آخر.

وقالت الدكتورة آمنة خالد، الباحثة المسؤولة عن الدراسة والأستاذة المشاركة في كلية الطب بجامعة الشارقة، لمجلة «نيوزويك»، إن هناك عدة تفسيرات محتملة لهذه العلاقة.

وأوضحت: «من منظور بيولوجي، تحفّز الرضاعة الطبيعية إفراز هرمونات مثل الأوكسيتوسين والبرولاكتين، وهو ما قد يسهم في تعزيز الاسترخاء، وتوطيد الروابط العاطفية، وتنظيم مستويات التوتر».

وأشارت خالد إلى أن عوامل نفسية واجتماعية قد تؤدي دوراً أيضاً، إذ يمكن لتجربة الرضاعة الطبيعية الناجحة أن تعزز ثقة الأم بنفسها، وتقوّي ارتباطها العاطفي بطفلها، وتمنحها شعوراً بالإنجاز.

ومع ذلك، شددت على أن الأبحاث لا تثبت أن الرضاعة الطبيعية تمنع الاكتئاب أو تقلل خطر الإصابة به.

وقالت: «لذا، يمكنني وصف الرضاعة الطبيعية بأنها عامل داعم محتمل يرتبط بصحة نفسية أفضل للأم، بدلاً من اعتبارها وسيلة وقائية مثبتة لمنع الاكتئاب».

واعتمدت الدراسة، المنشورة في دورية «ديسكفر مينتال هيلث» (Discover Mental Health)، على بيانات مستمدة من مسوحات ديموغرافية وصحية أُجريت بين عامي 2022 و2024.

وتراوحت أعمار الأمهات المشاركات بين 15 و49 عاماً، فيما قاس الباحثون أعراض الاكتئاب باستخدام أسئلة مستمدة من «استبيان صحة المريض» (PHQ-9)، الذي يتألف من تسعة بنود.

واعتُبرت الدرجة التي تبلغ 10 نقاط أو أكثر مؤشراً على وجود أعراض اكتئاب ذات دلالة سريرية.

وكانت الرضاعة الطبيعية شائعة للغاية بين المشاركات، إذ تراوحت نسبتها بين 92.3 في المائة من الأمهات في ليسوتو و98.9 في المائة في نيبال.

وعلى مستوى الدول الأربع، استوفت 5.7 في المائة من المشاركات المعيار الذي اعتمدته الدراسة لتحديد أعراض الاكتئاب.

وكانت العلاقة بين الرضاعة الطبيعية وأعراض الاكتئاب واضحةً بشكلٍ خاص في بنغلاديش.

وبعد أن أخذ الباحثون في الحسبان عوامل مثل عمر الأم ومستواها التعليمي والوضع المادي لأسرتها، ظل هذا الارتباط ذا دلالة إحصائية في بنغلاديش وعلى مستوى العينة الإجمالية، لكنه لم يكن ذا دلالة إحصائية عند تحليل بيانات ليسوتو أو موزمبيق أو نيبال كلٍّ على حدة.

ومع ذلك، تنطوي النتائج على بعض القيود المهمة، إذ كانت الدراسة مقطعية، بمعنى أنها رصدت الرضاعة الطبيعية وأعراض الاكتئاب في نقطة زمنية محددة، وبالتالي لا يمكنها تحديد أيهما سبق الآخر.

وقالت إيزا تياغو-مونيوز، القابلة المعتمدة في رعاية ما بعد الولادة، إن هذه النتائج لا تعني بالضرورة أن الرضاعة الطبيعية في حد ذاتها توفر حماية من الاكتئاب.

وأوضحت تياغو-مونيوز، التي لم تشارك في البحث، لمجلة «نيوزويك»، أن العلاقة بين الرضاعة الطبيعية والاكتئاب قد تكون متبادلة التأثير؛ إذ يمكن أن يجعل اكتئاب الأم الرضاعة الطبيعية أكثر صعوبة، في حين قد تؤثر التجارب الصعبة أو غير الناجحة للرضاعة الطبيعية سلباً في صحتها النفسية.

وقالت: «لا ينبغي الترويج للرضاعة الطبيعية باعتبارها وسيلة للوقاية من الاكتئاب. فما يحمي الأمهات حقاً هو الدعم؛ وعندما تتوقف الأم عن الرضاعة الطبيعية، فإن ذلك يستدعي الاطمئنان عليها، لا اعتبار الأمر فشلاً من جانبها».