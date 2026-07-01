لبن الأم يساعد البكتيريا المفيدة على البقاء في أمعاء الرضيع

كشفت دراسة جديدة عن آلية لم تكن غير معروفة في السابق، تُعطي أنواعاً مُحددة من بكتيريا الأمعاء ميزةً في التنافس على الاستيطان في أمعاء الرضيع خلال فترة الفطام، وذلك لقدرتها على استقلاب كلٍّ من السكريات الموجودة في لبن الأم والألياف من الأطعمة النباتية.

وتشير النتائج إلى أن فترة الفطام تُعدّ مرحلةً حاسمةً في النمو، حيث يُعزز الجمع بين لبن الأم والطعام الصلب من نضوج الميكروبات المعوية المفيدة لتُصبح شبيهةً بتلك الموجودة لدى البالغين.

ويقول باحثو الدراسة من جامعة الدنمارك التقنية (DTU) ومستشفى «ريغشوسبيتاليت» إنه على المدى البعيد، قد تُسهم هذه المعرفة الجديدة في تطوير حلول غذائية أفضل للرضع، وتُعزز فهمنا لكيفية تأثير التغذية المبكرة على الصحة في وقت لاحق من الحياة.

ويقول ماهر أبو هاشم، أستاذ الهندسة الحيوية في جامعة الدنمارك التقنية والمؤلف الرئيسي للدراسة: «لطالما عرفنا أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الرضع. الجديد هو أننا نستطيع الآن تفسير كيف تُساعد السكريات الموجودة في لبن الأم، على اختيار أنواع البكتيريا المرتبطة بميكروبات معوية مفيدة تنعكس على صحة الرضيع في وقت لاحق من حياته».

وأضاف في بيان الثلاثاء: «هذا الأمر يُؤكد أهمية الجمع بين الرضاعة الطبيعية وتناول الطعام الصلب في هذه المرحلة من نمو الطفل».

ووفق الدراسة المنشورة في دورية «نيتشر كومينيكيشن» يُسهم لبن الأم في تشكيل الميكروبات المعوية لفترة أطول مما كان يُعتقد سابقاً، حيث يؤثر على أنواع البكتيريا التي تزدهر في الأمعاء خلال مرحلة انتقال الرضيع إلى تناول الطعام الصلب، وقد تبين أن هذا التأثير يستمر لاحقاً في حياة الطفل.

وتُعرف السكريات قليلة التعدد في لبن الأم (HMOs) بأنها كربوهيدرات معقدة، كما تعد المكون الصلب الثالث الأكثر وفرة في لبن الثدي بعد اللاكتوز والدهون. ولا يهضمها الرضيع، بل تعمل كمادة حيوية تغذّي البكتيريا المعوية المفيدة، وتعزز المناعة، وتحمي من العدوى، وتدعم نمو الدماغ.

وتقول ليز أونشولت، الاستشارية في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة والأطفال الصغار في مستشفى «ريغشوسبيتاليت»: «تُعدّ هذه النتائج مهمةً في الممارسة السريرية اليومية، إذ تُبرر بشكلٍ إضافي التركيز القوي المُسبق على تعزيز إنتاج لبن الأم والرضاعة الطبيعية عند إدخال الرضع والأطفال الصغار إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بسبب الولادة المُبكرة أو المرض الخطير».

وفقاً للباحثين، تُظهر الدراسة أن لبن الأم لا يدعم تغذية الرضيع خلال مرحلة الرضاعة فحسب، بل يساعد أيضاً على اختيار البكتيريا التي تُصبح جزءاً دائماً من الميكروبات المعوية لاحقاً.

يقول أبو هاشم: «كان التعاون بين الخبرة التكنولوجية والبيولوجية لجامعة الدنمارك التقنية والبيئات السريرية في مستشفى جامعة الدنمارك التقنية حاسماً في تمكيننا من ربط معرفة وظائف البكتيريا بتطور الميكروبات المعوية لدى الأطفال. ويوفر هذا رؤية فريدة حول كيفية تأثير الخيارات الغذائية المبكرة على الصحة لاحقاً في الحياة».

ويعتقد الباحثون أن هذه المعرفة الجديدة تمهد الطريق لتطوير حلول غذائية مستقبلية للرضع وتدخلات موجَّهة تدعم بناء مجتمع بكتيري معوي صحي.