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لماذا يعد سرطان القلب من الأمراض النادرة التي تصيب البشر؟

السمات الفسيولوجية للقلب التي تجعله مختلفاً عن باقي أعضاء الجسم هي ذاتها التي تكفل له الحماية من الأورام السرطانية (بيكساباي)
السمات الفسيولوجية للقلب التي تجعله مختلفاً عن باقي أعضاء الجسم هي ذاتها التي تكفل له الحماية من الأورام السرطانية (بيكساباي)
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لماذا يعد سرطان القلب من الأمراض النادرة التي تصيب البشر؟

السمات الفسيولوجية للقلب التي تجعله مختلفاً عن باقي أعضاء الجسم هي ذاتها التي تكفل له الحماية من الأورام السرطانية (بيكساباي)
السمات الفسيولوجية للقلب التي تجعله مختلفاً عن باقي أعضاء الجسم هي ذاتها التي تكفل له الحماية من الأورام السرطانية (بيكساباي)

يعد سرطان الجلد أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى البشر، حيث تصل نسبة الإصابة بهذا المرض إلى واحد من كل خمسة أشخاص في بعض الدول، حسب بعض الإحصاءات، مقابل واحد من كل 18 شخصاً بالنسبة لسرطان الرئة، وواحد من كل مائة بالنسبة لسرطان الكبد، غير أن نسبة الإصابة بسرطان القلب تبلغ واحد من كل خمسين ألف شخص. وحتى في حالات الإصابة بسرطان القلب، فإنه يكون في الغالب على هيئة أورام ثانوية بمعنى أنها انبثاثات من أورام رئيسية ظهرت في أعضاء أخرى في الجسم قبل أن تنتشر إلى القلب.

ولكن ما الذي يجعل سرطان القلب مرضاً نادر الحدوث؟

ويقول العلماء إن السمات الفسيولوجية للقلب التي تجعله مختلفاً عن باقي أعضاء الجسم هي ذاتها التي تكفل له الحماية من الأورام السرطانية. ويعد تجدد الخلايا من أهم سمات الكائنات الحية، حيث إن هذه العملية الفسيولوجية التي تتعلق بتعويض الخلايا التالفة بأخرى جديدة هي التي تنظم آليات النمو والحفاظ على الصحة العامة للجسم، ولكن في بعض الأحيان، تحدث طفرات أثناء تجدد الخلايا ويترتب عليها نمو بعض الخلايا بصورة تفوق المعدل المطلوب، مما يؤدي بدوره إلى تكوين كتل أو أورام داخل الأنسجة تمتص طاقة الجسم وموارده وتؤثر على الأعضاء السليمة... وهذا النمو غير المنضبط للخلايا هو ما يعرف باسم السرطان، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورغم أن العوامل الوراثية والبيئية تلعب دوراً رئيسياً في الإصابة بمرض السرطان، فإن تكون الورم الناجم عن الطفرات الخلوية عادة ما يحدث في الأعضاء التي تشهد معدلات مرتفعة من تجدد الخلايا، فكلما زاد نشاط تجدد الخلايا، ارتفعت احتمالات الإصابة بالسرطان، ولعل هذه القاعدة هي التي تفسر سبب ارتفاع إصابة المدخنين بالسرطان لأن التدخين يؤدي إلى تلف خلايا الرئة والحلق والفم، مما يستدعي تجديدها بوتيرة أعلى، مما يزيد بدوره من فرص الإصابة بالسرطان.

ولكن بعكس باقي أعضاء الجسم، يتكون القلب من أنسجة عضلية قوية تنمو وتتجدد بوتيرة بطيئة للغاية بنسبة تصل إلى واحد في المائة فقط سنوياً لدرجة أن أقل من نصف خلايا القلب فقط هي التي تتجدد أو يتم استبدالها على مدار عمر الإنسان، بعكس خلايا الجلد مثلاً التي يتم تجديدها بالكامل كل 40 إلى 56 يوماً. ويرى بعض العلماء أن بطء معدل تجدد خلايا القلب هو نوع من «المفاضلة التطورية» على حد وصفهم، بمعنى أن متانة وقدرة عضلة القلب على العمل منذ اللحظة الأولى لميلاد الإنسان وعلى امتداد فترة حياته هي التي تعوض البطء في تجدد خلاياه. ومن المعتقد أيضاً أن بطء تجدد خلايا القلب هو من الأسباب الرئيسية وراء ندرة تكوين الأورام السرطانية داخله، وحتى عندما ينتشر السرطان من أعضاء أخرى في الجسم إلى القلب، فإن الورم السرطاني ينمو داخله ببطء شديد.

ويقول الأطباء إنه بالرغم من أن خلايا السرطان تتحرك في الجسم عبر مجرى الدم، فإنها نادراً ما تصيب القلب رغم أن كل دماء الجسم تمر من خلاله. وقد أكدت بعض الدراسات أن انخفاض ضغط الدم يزيد معدل تجدد الخلايا في الجسم، وإذا كان ارتفاع وتيرة تجدد الخلايا في الجسم يقترن بزيادة معدلات الإصابة بالسرطان.

ما انعكاس هذه الفرضية العلمية على القلب؟

وقد كشفت دراسة للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في مدينة تريست الإيطالية أن الضغط المرتفع الناجم عن النبض المستمر للقلب يلعب دوراً رئيساً للحيلولة دون تكون الأورام السرطانية داخله. وسعى الباحثون في المركز إلى إجراء تجربة لتحديد ما إذا كان انخفاض الضغط يزيد احتمالات الإصابة بسرطان القلب، حيث قاموا بزرع قلوب تضخ الدم بوتيرة أقل من الطبيعي داخل فئران تجارب، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم لدى هذه الفئران، وبالتالي زيادة معدل تجدد الخلايا، ثم قاموا بزرع خلايا سرطانية في هذه القلوب المعدلة، وكذلك في قلوب فئران طبيعية لتحديد سرعة انتشار السرطان في المجموعتين. ووجد الباحثون أن السرطان ينتشر بوتيرة أسرع في القلوب التي تنبض بضعف مما يؤدي لانخفاض ضغط الدم، كما استطاعوا إيجاد صلة بين هذه التغيرات وبين بروتين معين في الجسم يؤثر في معدل النبض، وتوصلوا إلى أن القوة والضغط الناجمين عن النبض المعتاد للقلب يجعلان هذا البروتين يقلل من أنشطة الجينات ذات الصلة بنمو الأورام السرطانية، حسب دراسة نشرتها الدورية العلمية Journal of American Heart Association المتخصصة في أمراض القلب.

نتائج الدراسة

توصل فريق علمي إلى أن تغير وظائف القلب ربما يكون من المؤشرات المبكرة على الإصابة بأنواع معينة من السرطان، حيث قام الباحثون بمتابعة الحالة الصحية لآلاف المرضى على مدار 18 عاماً، مع مقارنة صور الأشعة بالرنين المغناطيسي للمتطوعين التي تقيس وظائف القلب مع تسجيل معدلات إصابتهم بأنواع السرطان المختلفة، ووجدوا أن بعض التغيرات الدقيقة في وظائف القلب ترتبط بارتفاع معدلات الإصابة بأنواع معينة من السرطان، حيث اتضح على سبيل المثال أن تراجع وظيفة الأذين الأيسر في القلب تزيد احتمالات الإصابة بسرطان القولون في مراحل لاحقة من العمر. وصرّح رئيس فريق الدراسة تشين جيانج كاي بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس الأميركية في تصريحات للموقع الإلكتروني «بوبيولار ساينس» المتخصص في الأبحاث العلمية بأن «التغيرات في وظائف القلب قد تحدث بالتزامن، أو حتى قبل حدوث التغيرات البيولوجية المرتبطة بنمو الورم السرطاني»، وأكد أن فهم الصلة الوثيقة بين صحة القلب والسرطان قد يفسح المجال أمام الأطباء من أجل اكتشاف السرطان في مراحل مبكرة من الإصابة. ومن الناحية الإحصائية، إذا كانت احتمالات الإصابة بسرطان القلب تعد ضئيلة للغاية، فإن القلب يظل عضواً مهماً لمساعدة الأطباء في اكتشاف هذا المرض في أعضاء أخرى من الجسم.

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سحب دراسة مثيرة للجدل حول الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»

ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)
ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)
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سحب دراسة مثيرة للجدل حول الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»

ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)
ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)

​سُحبت دراسة مثيرة للجدل كانت تحلل الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»، وكانت قد قوبلت بانتقادات واسعة النطاق كونها عززت الشكوك بشأن اللقاحات، وفق ما أعلن الأربعاء ناشر المجلة البريطانية التي صدرت فيها الورقة البحثية.

وذكرت مجموعة «بي إم جاي» في بيان، أن الدراسة التي نشرت في دورية «بي إم جاي للصحة العامة» عام 2024 سُحبت «بسبب معلومات مضللة حول أسباب الوفاة ومحدودية العمل الأصلي الذي أجراه معدُّوها».

وكانت الدراسة تشير إلى أن عدد الوفيات الزائدة في الغرب بقي مرتفعاً بشكل غير طبيعي، حتى بعد انتهاء ذروة أزمة «كوفيد-19».

سيدتان تبكيان في ذكرى وفاة والدة إحداهما بسبب «كوفيد» عند الجدار التذكاري لضحايا الوباء في لندن (رويترز)

وتم الاستشهاد بهذه الدراسة في كثير من المقالات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي المناهضة للقاحات، والتي ادَّعت زوراً أن الورقة البحثية ربطت بشكل مباشر بين هذه الوفيات الزائدة وبين لقاحات «كوفيد».

ورغم أن الدراسة لم تُظهر صلة من هذا القبيل، فإنها خلصت إلى أن «معدلات الوفيات الزائدة بقيت مرتفعة في العالم الغربي لثلاث سنوات متتالية، رغم تطبيق تدابير الاحتواء واستخدام لقاحات (كوفيد-19)».

وأثار هذا اللبس انتقادات واسعة للورقة البحثية؛ إذ اتهم بعض الباحثين معدّيها بتوفير ذرائع لهجمات لا تستند إلى أساس ضد لقاحات «كوفيد» التي ثبت أنها أنقذت ملايين الأرواح منذ عام 2020.

كما أثيرت تساؤلات حول المنهجية المستخدمة في الدراسة لحساب الوفيات الزائدة.

وكانت مجموعة «بي إم جاي» التي تنشر أيضاً «بريتيش ميديكل جورنال» المرموقة، أعلنت سابقاً أنها تُجري تحقيقاً بشأن هذه الدراسة.

وكان قد صدر بيان يعرب عن القلق بشأن الورقة البحثية في عام 2024، إلا أن مجموعة «بي إم جاي» قررت، بعد إجراء تحقيق، سحب الدراسة بالكامل، وهو ما يمثل أقصى درجات التبرؤ العلمي من الأوراق البحثية.

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صحتك

السعودية تسجّل مستحضراً لعلاج «الورم النقوي» لدى البالغين

جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)
جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)
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السعودية تسجّل مستحضراً لعلاج «الورم النقوي» لدى البالغين

جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)
جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)

اعتمدت «هيئة الغذاء والدواء» السعودية تسجيل مستحضر «زينبكسوس» (إيبردوميد)، لعلاج المرضى البالغين المصابين بالورم النقوي المتعدد الناكس أو المقاوم للعلاج، بصفته علاجاً إضافياً إلى «داراتوموماب» و«ديكساميثازون»، وذلك كأول جهة رقابية في العالم تُسجِّله.

ويُعدّ الورم النقوي المتعدد أحد سرطانات الدم التي تنشأ في خلايا البلازما داخل نخاع العظم، ما قد يؤدي إلى فقر الدم، وانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، وضعف المناعة، فضلاً عن اضطراب وظائف الكلى وتلف العظام.

وأفادت الهيئة بأن المستحضر سبق تعيينه ضمن «برنامج الأدوية الواعدة»؛ في خطوة تعكس جهودها لتسهيل وصول العلاجات النوعية إلى المرضى داخل المملكة.

وأضافت أن المستحضر ينتمي إلى مجموعة علاجية حديثة تُعرف بـ«مُعدِّلات إنزيم ليغاز سيريبلون E3»، إذ يعمل على تحفيز تكسير البروتينات التي تسهم في بقاء خلايا الورم النقوي المتعدد ونموها، ويعزز قدرة الجهاز المناعي على مهاجمة هذه الخلايا.

وأوضحت «الغذاء والدواء» أن الموافقة على تسجيل المستحضر جاءت استناداً إلى نتائج دراسة سريرية محورية من المرحلة الثالثة، شملت مرضى الورم النقوي المتعدد الناكس أو المقاوم للعلاج.

وحسب الهيئة، أظهرت النتائج أن استخدام «إيبردوميد» علاجاً إضافياً إلى جانب «داراتوموماب» و«ديكساميثازون» حقَّق تحسناً ذا دلالة إحصائية مقارنة بالعلاج المقارن.

وأشارت البيانات السريرية إلى أن أبرز الأعراض الجانبية للمستحضر تمثلت في انخفاض عدد بعض خلايا الدم، ما قد يزيد خطر الإصابة بالعدوى أو فقر الدم، إضافة إلى الدوخة والغثيان والطفح الجلدي.

وشدَّدت «الغذاء والدواء» على ضرورة استخدام المستحضر تحت إشراف طبي متخصص، مع متابعة الحالة السريرية ونتائج فحوصات الدم بشكل منتظم، وفقاً للنشرة المعتمدة.

ويُجسِّد هذا الاعتماد التزام الهيئة بدعم الابتكار في القطاع الصحي، وتوفير خيارات علاجية حديثة للمرضى، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، تماشياً مع مستهدفات «برنامج تحول القطاع الصحي»، أحد برامج «رؤية السعودية 2030».

وأكدت الهيئة أن «برنامج تعيين الأدوية الواعدة» يُعنى بالتي أنهت مراحل الدراسات السريرية، وأظهرت فاعلية وسلامة واعدة وأثراً علاجياً واضحاً في علاج الأمراض الخطيرة.

وأبانت أن البرنامج يسهم في تسريع وصول العلاجات النوعية للمرضى، وتوسيع الخيارات العلاجية المتاحة، وتمكين إتاحة الأدوية المبتكرة خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتوافق مع مستهدفات «برنامج تحول القطاع الصحي».

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صحتك

تخطي وجبة واحدة... ماذا يحدث لمستوى السكر في الدم؟

تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)
تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)
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تخطي وجبة واحدة... ماذا يحدث لمستوى السكر في الدم؟

تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)
تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)

قد يبدو تخطي وجبة من حين إلى آخر أمراً عابراً لا يترك تأثيراً واضحاً على الصحة، لكن تكرار ذلك، ولا سيما تخطي وجبة الإفطار، قد يؤثر في قدرة الجسم على تنظيم مستوى السكر في الدم. وتختلف هذه التأثيرات من شخص إلى آخر، تبعاً للعادات الغذائية والأهداف الصحية والنظام الغذائي المتّبع بشكل عام.

ووفقاً لموقع «هيلث»، فإن فهم العلاقة بين توقيت تناول الوجبات ومستوى السكر في الدم يمكن أن يساعد على اتخاذ خيارات غذائية أكثر وعياً، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في مستوى السكر أو المصابين بداء السكري.

ماذا يحدث عند تخطي وجبة؟

يمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى زيادة صعوبة تنظيم الجسم لمستوى السكر في الدم على مدار اليوم.

وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أُجريت عام 2019 على شباب أصحاء أن تخطي وجبة الإفطار أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مستوى السكر في الدم بعد تناول وجبة الغداء، مقارنةً بالأشخاص الذين تناولوا وجبة الإفطار.

وقد يؤدي تخطي وجبة الإفطار أيضاً إلى إضعاف استقلاب الجلوكوز والتسبب في تقلبات غير طبيعية في مستوى السكر في الدم، كما ارتبط هذا السلوك بزيادة خطر الإصابة بمقدمات السكري وداء السكري من النوع الثاني.

وفي السياق نفسه، وجدت دراسة أُجريت عام 2020 أن تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

ولا يقتصر تأثير تخطي الوجبات على وجبة الإفطار؛ إذ يمكن أن يؤثر تخطي وجبتي الغداء أو العشاء أيضاً في مستوى السكر في الدم. ومع ذلك، لا يبدو أن تأثير تخطي هاتين الوجبتين كبيراً بالقدر نفسه الذي قد يحدث عند تخطي وجبة الإفطار.

ما الفرق بين الصيام المتقطع وتخطي إحدى الوجبات؟

من المهم التمييز بين تخطي الوجبات بصورة عشوائية وبين الصيام المتقطع؛ إذ إن الصيام المتقطع يُعد نظاماً غذائياً منظماً يتضمن الامتناع عن تناول السعرات الحرارية لفترة زمنية محددة. وعند تطبيقه بصورة صحيحة، يمكن أن يساعد الصيام المتقطع على تحسين مستوى السكر في الدم.

وقد يساعد اتباع نظام التغذية المقيّدة زمنياً (TRF) المبكر، الذي يتضمن تناول الطعام خلال فترة زمنية محددة من اليوم ثم الصيام خلال الفترة المتبقية، على تحسين مستوى السكر في الدم.

وتشير بعض الدراسات إلى أن أنظمة الصيام عموماً قد تكون أكثر فاعلية من الحميات الغذائية التقليدية في خفض مستوى السكر في الدم. في المقابل، وجدت دراسات أخرى أن الحميات الغذائية التقليدية قد تكون فعالة بالقدر نفسه.

ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم كيفية تأثير الأنواع المختلفة من أنظمة الصيام في مستوى السكر في الدم، ومدى فاعليتها في التحكم به.

ما الذي يمكنك فعله بدلاً من تخطي الوجبات؟

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن التحكم في مستوى السكر في الدم، فمن الأفضل التحدث مع مقدّم الرعاية الصحية لوضع خطة مناسبة لحالتك واحتياجاتك الخاصة.

وعلى الرغم من أن تفويت الوجبات من حين إلى آخر لن يؤثر بشكل كبير في مستوى السكر في الدم، فإن الالتزام بجدول منتظم لتناول الطعام يظل خياراً أفضل قدر الإمكان، ولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بداء السكري.

وفيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد على الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم:

تناول فطوراً غنياً بالبروتين والألياف: يمكن أن يساعد بدء اليوم بوجبة فطور مشبعة وغنية بالبروتين والألياف ومناسبة للتحكم في مستوى السكر في الدم على الحفاظ على مستوياته ضمن المعدل الطبيعي.

تناول الكربوهيدرات مع البروتين والألياف: يساعد الجمع بين الكربوهيدرات والبروتين والألياف على إبطاء عملية الهضم، مما قد يساهم في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم طوال اليوم.

حافظ على نمط غذائي يومي منتظم: تشير بعض الأبحاث إلى أن حصر فترة تناول الطعام في أقل من 12 ساعة يومياً قد يكون أفضل للصحة العامة، بما في ذلك المساعدة على تنظيم مستوى السكر في الدم.

تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرةً: يرتبط تناول الطعام في وقت متأخر من الليل بضعف التحكم في مستوى السكر في الدم، كما قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية، ومنها داء السكري.

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