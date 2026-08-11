لماذا يعد سرطان القلب من الأمراض النادرة التي تصيب البشر؟

يعد سرطان الجلد أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى البشر، حيث تصل نسبة الإصابة بهذا المرض إلى واحد من كل خمسة أشخاص في بعض الدول، حسب بعض الإحصاءات، مقابل واحد من كل 18 شخصاً بالنسبة لسرطان الرئة، وواحد من كل مائة بالنسبة لسرطان الكبد، غير أن نسبة الإصابة بسرطان القلب تبلغ واحد من كل خمسين ألف شخص. وحتى في حالات الإصابة بسرطان القلب، فإنه يكون في الغالب على هيئة أورام ثانوية بمعنى أنها انبثاثات من أورام رئيسية ظهرت في أعضاء أخرى في الجسم قبل أن تنتشر إلى القلب.

ولكن ما الذي يجعل سرطان القلب مرضاً نادر الحدوث؟

ويقول العلماء إن السمات الفسيولوجية للقلب التي تجعله مختلفاً عن باقي أعضاء الجسم هي ذاتها التي تكفل له الحماية من الأورام السرطانية. ويعد تجدد الخلايا من أهم سمات الكائنات الحية، حيث إن هذه العملية الفسيولوجية التي تتعلق بتعويض الخلايا التالفة بأخرى جديدة هي التي تنظم آليات النمو والحفاظ على الصحة العامة للجسم، ولكن في بعض الأحيان، تحدث طفرات أثناء تجدد الخلايا ويترتب عليها نمو بعض الخلايا بصورة تفوق المعدل المطلوب، مما يؤدي بدوره إلى تكوين كتل أو أورام داخل الأنسجة تمتص طاقة الجسم وموارده وتؤثر على الأعضاء السليمة... وهذا النمو غير المنضبط للخلايا هو ما يعرف باسم السرطان، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورغم أن العوامل الوراثية والبيئية تلعب دوراً رئيسياً في الإصابة بمرض السرطان، فإن تكون الورم الناجم عن الطفرات الخلوية عادة ما يحدث في الأعضاء التي تشهد معدلات مرتفعة من تجدد الخلايا، فكلما زاد نشاط تجدد الخلايا، ارتفعت احتمالات الإصابة بالسرطان، ولعل هذه القاعدة هي التي تفسر سبب ارتفاع إصابة المدخنين بالسرطان لأن التدخين يؤدي إلى تلف خلايا الرئة والحلق والفم، مما يستدعي تجديدها بوتيرة أعلى، مما يزيد بدوره من فرص الإصابة بالسرطان.

ولكن بعكس باقي أعضاء الجسم، يتكون القلب من أنسجة عضلية قوية تنمو وتتجدد بوتيرة بطيئة للغاية بنسبة تصل إلى واحد في المائة فقط سنوياً لدرجة أن أقل من نصف خلايا القلب فقط هي التي تتجدد أو يتم استبدالها على مدار عمر الإنسان، بعكس خلايا الجلد مثلاً التي يتم تجديدها بالكامل كل 40 إلى 56 يوماً. ويرى بعض العلماء أن بطء معدل تجدد خلايا القلب هو نوع من «المفاضلة التطورية» على حد وصفهم، بمعنى أن متانة وقدرة عضلة القلب على العمل منذ اللحظة الأولى لميلاد الإنسان وعلى امتداد فترة حياته هي التي تعوض البطء في تجدد خلاياه. ومن المعتقد أيضاً أن بطء تجدد خلايا القلب هو من الأسباب الرئيسية وراء ندرة تكوين الأورام السرطانية داخله، وحتى عندما ينتشر السرطان من أعضاء أخرى في الجسم إلى القلب، فإن الورم السرطاني ينمو داخله ببطء شديد.

ويقول الأطباء إنه بالرغم من أن خلايا السرطان تتحرك في الجسم عبر مجرى الدم، فإنها نادراً ما تصيب القلب رغم أن كل دماء الجسم تمر من خلاله. وقد أكدت بعض الدراسات أن انخفاض ضغط الدم يزيد معدل تجدد الخلايا في الجسم، وإذا كان ارتفاع وتيرة تجدد الخلايا في الجسم يقترن بزيادة معدلات الإصابة بالسرطان.

ما انعكاس هذه الفرضية العلمية على القلب؟

وقد كشفت دراسة للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في مدينة تريست الإيطالية أن الضغط المرتفع الناجم عن النبض المستمر للقلب يلعب دوراً رئيساً للحيلولة دون تكون الأورام السرطانية داخله. وسعى الباحثون في المركز إلى إجراء تجربة لتحديد ما إذا كان انخفاض الضغط يزيد احتمالات الإصابة بسرطان القلب، حيث قاموا بزرع قلوب تضخ الدم بوتيرة أقل من الطبيعي داخل فئران تجارب، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم لدى هذه الفئران، وبالتالي زيادة معدل تجدد الخلايا، ثم قاموا بزرع خلايا سرطانية في هذه القلوب المعدلة، وكذلك في قلوب فئران طبيعية لتحديد سرعة انتشار السرطان في المجموعتين. ووجد الباحثون أن السرطان ينتشر بوتيرة أسرع في القلوب التي تنبض بضعف مما يؤدي لانخفاض ضغط الدم، كما استطاعوا إيجاد صلة بين هذه التغيرات وبين بروتين معين في الجسم يؤثر في معدل النبض، وتوصلوا إلى أن القوة والضغط الناجمين عن النبض المعتاد للقلب يجعلان هذا البروتين يقلل من أنشطة الجينات ذات الصلة بنمو الأورام السرطانية، حسب دراسة نشرتها الدورية العلمية Journal of American Heart Association المتخصصة في أمراض القلب.

نتائج الدراسة

توصل فريق علمي إلى أن تغير وظائف القلب ربما يكون من المؤشرات المبكرة على الإصابة بأنواع معينة من السرطان، حيث قام الباحثون بمتابعة الحالة الصحية لآلاف المرضى على مدار 18 عاماً، مع مقارنة صور الأشعة بالرنين المغناطيسي للمتطوعين التي تقيس وظائف القلب مع تسجيل معدلات إصابتهم بأنواع السرطان المختلفة، ووجدوا أن بعض التغيرات الدقيقة في وظائف القلب ترتبط بارتفاع معدلات الإصابة بأنواع معينة من السرطان، حيث اتضح على سبيل المثال أن تراجع وظيفة الأذين الأيسر في القلب تزيد احتمالات الإصابة بسرطان القولون في مراحل لاحقة من العمر. وصرّح رئيس فريق الدراسة تشين جيانج كاي بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس الأميركية في تصريحات للموقع الإلكتروني «بوبيولار ساينس» المتخصص في الأبحاث العلمية بأن «التغيرات في وظائف القلب قد تحدث بالتزامن، أو حتى قبل حدوث التغيرات البيولوجية المرتبطة بنمو الورم السرطاني»، وأكد أن فهم الصلة الوثيقة بين صحة القلب والسرطان قد يفسح المجال أمام الأطباء من أجل اكتشاف السرطان في مراحل مبكرة من الإصابة. ومن الناحية الإحصائية، إذا كانت احتمالات الإصابة بسرطان القلب تعد ضئيلة للغاية، فإن القلب يظل عضواً مهماً لمساعدة الأطباء في اكتشاف هذا المرض في أعضاء أخرى من الجسم.