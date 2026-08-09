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هل يؤثر توقيت تناول الفاكهة على مستويات السكر؟

سلة من الفواكة الصيفية (بيكساباي)
سلة من الفواكة الصيفية (بيكساباي)
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هل يؤثر توقيت تناول الفاكهة على مستويات السكر؟

سلة من الفواكة الصيفية (بيكساباي)
سلة من الفواكة الصيفية (بيكساباي)

هناك بعض التقارير التي تقول إن هناك وقتاً أفضل أو أسوأ لتناول الفاكهة، في حين أن تناول الفاكهة عامة طريقة لذيذة وصحية لإضافة العناصر الغذائية إلى جسمك، بغضّ النظر عن وقت تناولها.

ولكن نعم، يؤثر توقيت تناول الفاكهة وتنسيقها مع وجبات أخرى على استجابة سكر الدم، مع العلم بأن الفاكهة الكاملة تسبب ارتفاعاً متوقعاً في مستوى الغلوكوز بالدم، بغض النظر عن الوقت. تناول الفاكهة مع وجبة متكاملة تحتوي على البروتين أو الدهون أو الألياف يبطئ امتصاص السكر، ويقلل من الارتفاعات الحادة في مستوى الغلوكوز مقارنةً بتناول الفاكهة وحدها على معدة فارغة أو كوجبة خفيفة، وفقاً لما ذكره تقرير لموقع «هيلث لاين» المعني بالصحة.

هل من الأفضل تناول الفاكهة قبل الوجبات أم بعدها؟

تُعتبر الفاكهة من أفضل الأطعمة للجمال والصحة؛ فهي منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالفيتامينات والمعادن، مما يقلل من خطر الإصابة بداء السكري، وأمراض القلب، وحصى الكلى، والسمنة، وهشاشة العظام، وارتفاع ضغط الدم، وغيرها. وينصح خبراء التغذية الجميع بتناول الفاكهة بانتظام.

يعتقد الكثيرون أن تناول الفاكهة يُحسّن عملية الهضم، لذا يتناولونها غالباً بعد الوجبات الرئيسية. ولكن هل هذه عادة صحية؟

تنشأ بعض المشكلات المحتملة من تناول الفاكهة بعد الوجبات:

زيادة العناصر الغذائية:

بعد تناول وجبة كاملة ومغذية، قد يؤدي تناول المزيد من الفاكهة إلى زيادة العناصر الغذائية في الجسم. وهذا ينطبق بشكل خاص على مرضى السكري أو ارتفاع الكوليسترول، مما قد يُسبب عسر الهضم.

تخمر السكر:

تحتوي الفاكهة على نسبة عالية نسبياً من السكريات (الغلوكوز، والفركتوز، والسكروز، والنشا، وغيرها). إذا تم تناولها بعد وجبة كاملة، فقد لا يتم امتصاص هذه السكريات بكفاءة في الجهاز الهضمي. بدلاً من ذلك، قد تتخمر في المعدة، مُنتجةً حمضاً ومُسببةً الانتفاخ والتمدد وعسر الهضم.

زيادة الشعور بالشبع:

الفاكهة غنية بالهيميسليلوز، والإنزيمات المُحللة للسليلوز، وألياف البكتين، وكلها تمتص الماء بكفاءة. بعد امتصاص الماء، تتمدد الفاكهة، مما يزيد من الشعور بالشبع ويُسبب عدم الراحة. كما أن الإفراط في تناول السليلوز قد يُؤثر على قدرة الجسم على امتصاص بعض العناصر الغذائية.

مخاوف زيادة الوزن:

بالنسبة لمن يُحاولون إنقاص وزنهم، فإن تناول كميات كبيرة من الفاكهة بعد وجبة دسمة قد يُؤدي إلى زيادة تمدد المعدة، مما قد يُساهم في زيادة الوزن.

هل هناك وقت مثالي لتناول الفاكهة؟

أي وقت من اليوم مناسب لتناول الفاكهة. لا يوجد دليل على ضرورة تجنبها في فترة ما بعد الظهر أو مع الوجبات.فالفاكهة أطعمة صحية ومغذية يمكنك تناولها على مدار اليوم.

مع ذلك، هناك بعض الحالات التي قد يُحدث فيها توقيت تناول الفاكهة فرقاً:

إذا كنت مصاباً بداء السكري من النوع الثاني

تناول الفاكهة مع أطعمة أخرى قد يُحدث فرقاً لمرضى السكري، فقد يؤدي تناول الفاكهة مع أطعمة أخرى أو مع وجبة غنية بالبروتين أو الدهون أو الألياف إلى دخول سكر الفاكهة إلى الأمعاء الدقيقة ببطء.

قد ينتج عن ذلك ارتفاع أقل في مستوى السكر في الدم، مقارنةً بتناول الفاكهة وحدها.

إذا كنتِ مصابة بسكري الحمل

سكري الحمل هو حالة تُصاب فيها المرأة بالسكري أثناء الحمل، كما هو الحال مع مرضى السكري من النوع الثاني، يُعد تناول الفاكهة مع الوجبة خياراً جيداً.

مع ذلك، إذا كنتِ تواجهين صعوبة في ضبط مستوى السكر في الدم، فقد يكون من المفيد تجنب تناول كميات كبيرة من الفاكهة والكربوهيدرات الأخرى في الصباح. يُفضّل تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم عند التعامل مع سكري الحمل.

تشير بعض الدراسات إلى أن المصابات بسكري الحمل قد يشهدن ارتفاعاً أكبر في مستوى السكر في الدم بعد الإفطار مقارنةً ببقية اليوم. مع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

أفضل طريقة لتناول الفاكهة من أجل الصحة

إذا كنتَ تعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي، فقد تحتاج إلى تعديل طريقة تناولك للفاكهة لتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

إليك بعض النصائح لتناول الفاكهة بشكل صحي:

الكمية الموصى بها:

تُعد الفاكهة مصدراً غنياً بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة. ووفقاً للعديد من الدراسات الغذائية، يجب أن تُشكل الفاكهة والخضراوات نصف نظامك الغذائي على الأقل.

التوقيت الأمثل:

تشير الدراسات إلى أن تناول الفاكهة قبل ساعة من الوجبة يُساعد على إنقاص الوزن وتحسين الهضم. تُوفر السكريات الموجودة في الفاكهة طاقة سهلة الامتصاص، بينما تُزيد الألياف من الشعور بالشبع، مما يُسهل التحكم في حجم الحصص. هذا مبدأ أساسي لاستخدام الفاكهة لإنقاص الوزن. بدلاً من ذلك، يُمكنك تناول الفاكهة بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات من الوجبة، أو يُفضل تناولها صباحاً. عند الاستيقاظ، يحتاج الجسم إلى الطاقة، ويُساعد الفركتوز الموجود في الفاكهة على ذلك.

اختيار الفاكهة:

اختر الفاكهة الموسمية. تُقدِّم الفاكهة الموسمية جودة عالية بأسعار معقولة. جميع أنواع الفاكهة مغذية، ويعتمد الاختيار الأفضل على التفضيلات الشخصية.

اقتراح: في فصل الصيف، اختر الفواكه الغنية بالماء وفيتامين "سي" والكاروتينات والمعادن. ركّز على الفواكه ذات الألوان الزاهية والأقل حلاوة مثل البرتقال والتفاح والجوافة.

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سحب دراسة مثيرة للجدل حول الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»

ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)
ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)
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سحب دراسة مثيرة للجدل حول الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»

ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)
ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)

​سُحبت دراسة مثيرة للجدل كانت تحلل الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»، وكانت قد قوبلت بانتقادات واسعة النطاق كونها عززت الشكوك بشأن اللقاحات، وفق ما أعلن الأربعاء ناشر المجلة البريطانية التي صدرت فيها الورقة البحثية.

وذكرت مجموعة «بي إم جاي» في بيان، أن الدراسة التي نشرت في دورية «بي إم جاي للصحة العامة» عام 2024 سُحبت «بسبب معلومات مضللة حول أسباب الوفاة ومحدودية العمل الأصلي الذي أجراه معدُّوها».

وكانت الدراسة تشير إلى أن عدد الوفيات الزائدة في الغرب بقي مرتفعاً بشكل غير طبيعي، حتى بعد انتهاء ذروة أزمة «كوفيد-19».

سيدتان تبكيان في ذكرى وفاة والدة إحداهما بسبب «كوفيد» عند الجدار التذكاري لضحايا الوباء في لندن (رويترز)

وتم الاستشهاد بهذه الدراسة في كثير من المقالات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي المناهضة للقاحات، والتي ادَّعت زوراً أن الورقة البحثية ربطت بشكل مباشر بين هذه الوفيات الزائدة وبين لقاحات «كوفيد».

ورغم أن الدراسة لم تُظهر صلة من هذا القبيل، فإنها خلصت إلى أن «معدلات الوفيات الزائدة بقيت مرتفعة في العالم الغربي لثلاث سنوات متتالية، رغم تطبيق تدابير الاحتواء واستخدام لقاحات (كوفيد-19)».

وأثار هذا اللبس انتقادات واسعة للورقة البحثية؛ إذ اتهم بعض الباحثين معدّيها بتوفير ذرائع لهجمات لا تستند إلى أساس ضد لقاحات «كوفيد» التي ثبت أنها أنقذت ملايين الأرواح منذ عام 2020.

كما أثيرت تساؤلات حول المنهجية المستخدمة في الدراسة لحساب الوفيات الزائدة.

وكانت مجموعة «بي إم جاي» التي تنشر أيضاً «بريتيش ميديكل جورنال» المرموقة، أعلنت سابقاً أنها تُجري تحقيقاً بشأن هذه الدراسة.

وكان قد صدر بيان يعرب عن القلق بشأن الورقة البحثية في عام 2024، إلا أن مجموعة «بي إم جاي» قررت، بعد إجراء تحقيق، سحب الدراسة بالكامل، وهو ما يمثل أقصى درجات التبرؤ العلمي من الأوراق البحثية.

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السعودية تسجّل مستحضراً لعلاج «الورم النقوي» لدى البالغين

جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)
جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)
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السعودية تسجّل مستحضراً لعلاج «الورم النقوي» لدى البالغين

جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)
جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)

اعتمدت «هيئة الغذاء والدواء» السعودية تسجيل مستحضر «زينبكسوس» (إيبردوميد)، لعلاج المرضى البالغين المصابين بالورم النقوي المتعدد الناكس أو المقاوم للعلاج، بصفته علاجاً إضافياً إلى «داراتوموماب» و«ديكساميثازون»، وذلك كأول جهة رقابية في العالم تُسجِّله.

ويُعدّ الورم النقوي المتعدد أحد سرطانات الدم التي تنشأ في خلايا البلازما داخل نخاع العظم، ما قد يؤدي إلى فقر الدم، وانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، وضعف المناعة، فضلاً عن اضطراب وظائف الكلى وتلف العظام.

وأفادت الهيئة بأن المستحضر سبق تعيينه ضمن «برنامج الأدوية الواعدة»؛ في خطوة تعكس جهودها لتسهيل وصول العلاجات النوعية إلى المرضى داخل المملكة.

وأضافت أن المستحضر ينتمي إلى مجموعة علاجية حديثة تُعرف بـ«مُعدِّلات إنزيم ليغاز سيريبلون E3»، إذ يعمل على تحفيز تكسير البروتينات التي تسهم في بقاء خلايا الورم النقوي المتعدد ونموها، ويعزز قدرة الجهاز المناعي على مهاجمة هذه الخلايا.

وأوضحت «الغذاء والدواء» أن الموافقة على تسجيل المستحضر جاءت استناداً إلى نتائج دراسة سريرية محورية من المرحلة الثالثة، شملت مرضى الورم النقوي المتعدد الناكس أو المقاوم للعلاج.

وحسب الهيئة، أظهرت النتائج أن استخدام «إيبردوميد» علاجاً إضافياً إلى جانب «داراتوموماب» و«ديكساميثازون» حقَّق تحسناً ذا دلالة إحصائية مقارنة بالعلاج المقارن.

وأشارت البيانات السريرية إلى أن أبرز الأعراض الجانبية للمستحضر تمثلت في انخفاض عدد بعض خلايا الدم، ما قد يزيد خطر الإصابة بالعدوى أو فقر الدم، إضافة إلى الدوخة والغثيان والطفح الجلدي.

وشدَّدت «الغذاء والدواء» على ضرورة استخدام المستحضر تحت إشراف طبي متخصص، مع متابعة الحالة السريرية ونتائج فحوصات الدم بشكل منتظم، وفقاً للنشرة المعتمدة.

ويُجسِّد هذا الاعتماد التزام الهيئة بدعم الابتكار في القطاع الصحي، وتوفير خيارات علاجية حديثة للمرضى، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، تماشياً مع مستهدفات «برنامج تحول القطاع الصحي»، أحد برامج «رؤية السعودية 2030».

وأكدت الهيئة أن «برنامج تعيين الأدوية الواعدة» يُعنى بالتي أنهت مراحل الدراسات السريرية، وأظهرت فاعلية وسلامة واعدة وأثراً علاجياً واضحاً في علاج الأمراض الخطيرة.

وأبانت أن البرنامج يسهم في تسريع وصول العلاجات النوعية للمرضى، وتوسيع الخيارات العلاجية المتاحة، وتمكين إتاحة الأدوية المبتكرة خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتوافق مع مستهدفات «برنامج تحول القطاع الصحي».

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صحتك

تخطي وجبة واحدة... ماذا يحدث لمستوى السكر في الدم؟

تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)
تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)
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تخطي وجبة واحدة... ماذا يحدث لمستوى السكر في الدم؟

تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)
تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)

قد يبدو تخطي وجبة من حين إلى آخر أمراً عابراً لا يترك تأثيراً واضحاً على الصحة، لكن تكرار ذلك، ولا سيما تخطي وجبة الإفطار، قد يؤثر في قدرة الجسم على تنظيم مستوى السكر في الدم. وتختلف هذه التأثيرات من شخص إلى آخر، تبعاً للعادات الغذائية والأهداف الصحية والنظام الغذائي المتّبع بشكل عام.

ووفقاً لموقع «هيلث»، فإن فهم العلاقة بين توقيت تناول الوجبات ومستوى السكر في الدم يمكن أن يساعد على اتخاذ خيارات غذائية أكثر وعياً، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في مستوى السكر أو المصابين بداء السكري.

ماذا يحدث عند تخطي وجبة؟

يمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى زيادة صعوبة تنظيم الجسم لمستوى السكر في الدم على مدار اليوم.

وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أُجريت عام 2019 على شباب أصحاء أن تخطي وجبة الإفطار أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مستوى السكر في الدم بعد تناول وجبة الغداء، مقارنةً بالأشخاص الذين تناولوا وجبة الإفطار.

وقد يؤدي تخطي وجبة الإفطار أيضاً إلى إضعاف استقلاب الجلوكوز والتسبب في تقلبات غير طبيعية في مستوى السكر في الدم، كما ارتبط هذا السلوك بزيادة خطر الإصابة بمقدمات السكري وداء السكري من النوع الثاني.

وفي السياق نفسه، وجدت دراسة أُجريت عام 2020 أن تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

ولا يقتصر تأثير تخطي الوجبات على وجبة الإفطار؛ إذ يمكن أن يؤثر تخطي وجبتي الغداء أو العشاء أيضاً في مستوى السكر في الدم. ومع ذلك، لا يبدو أن تأثير تخطي هاتين الوجبتين كبيراً بالقدر نفسه الذي قد يحدث عند تخطي وجبة الإفطار.

ما الفرق بين الصيام المتقطع وتخطي إحدى الوجبات؟

من المهم التمييز بين تخطي الوجبات بصورة عشوائية وبين الصيام المتقطع؛ إذ إن الصيام المتقطع يُعد نظاماً غذائياً منظماً يتضمن الامتناع عن تناول السعرات الحرارية لفترة زمنية محددة. وعند تطبيقه بصورة صحيحة، يمكن أن يساعد الصيام المتقطع على تحسين مستوى السكر في الدم.

وقد يساعد اتباع نظام التغذية المقيّدة زمنياً (TRF) المبكر، الذي يتضمن تناول الطعام خلال فترة زمنية محددة من اليوم ثم الصيام خلال الفترة المتبقية، على تحسين مستوى السكر في الدم.

وتشير بعض الدراسات إلى أن أنظمة الصيام عموماً قد تكون أكثر فاعلية من الحميات الغذائية التقليدية في خفض مستوى السكر في الدم. في المقابل، وجدت دراسات أخرى أن الحميات الغذائية التقليدية قد تكون فعالة بالقدر نفسه.

ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم كيفية تأثير الأنواع المختلفة من أنظمة الصيام في مستوى السكر في الدم، ومدى فاعليتها في التحكم به.

ما الذي يمكنك فعله بدلاً من تخطي الوجبات؟

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن التحكم في مستوى السكر في الدم، فمن الأفضل التحدث مع مقدّم الرعاية الصحية لوضع خطة مناسبة لحالتك واحتياجاتك الخاصة.

وعلى الرغم من أن تفويت الوجبات من حين إلى آخر لن يؤثر بشكل كبير في مستوى السكر في الدم، فإن الالتزام بجدول منتظم لتناول الطعام يظل خياراً أفضل قدر الإمكان، ولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بداء السكري.

وفيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد على الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم:

تناول فطوراً غنياً بالبروتين والألياف: يمكن أن يساعد بدء اليوم بوجبة فطور مشبعة وغنية بالبروتين والألياف ومناسبة للتحكم في مستوى السكر في الدم على الحفاظ على مستوياته ضمن المعدل الطبيعي.

تناول الكربوهيدرات مع البروتين والألياف: يساعد الجمع بين الكربوهيدرات والبروتين والألياف على إبطاء عملية الهضم، مما قد يساهم في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم طوال اليوم.

حافظ على نمط غذائي يومي منتظم: تشير بعض الأبحاث إلى أن حصر فترة تناول الطعام في أقل من 12 ساعة يومياً قد يكون أفضل للصحة العامة، بما في ذلك المساعدة على تنظيم مستوى السكر في الدم.

تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرةً: يرتبط تناول الطعام في وقت متأخر من الليل بضعف التحكم في مستوى السكر في الدم، كما قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية، ومنها داء السكري.

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