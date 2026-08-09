هل يؤثر توقيت تناول الفاكهة على مستويات السكر؟

هناك بعض التقارير التي تقول إن هناك وقتاً أفضل أو أسوأ لتناول الفاكهة، في حين أن تناول الفاكهة عامة طريقة لذيذة وصحية لإضافة العناصر الغذائية إلى جسمك، بغضّ النظر عن وقت تناولها.

ولكن نعم، يؤثر توقيت تناول الفاكهة وتنسيقها مع وجبات أخرى على استجابة سكر الدم، مع العلم بأن الفاكهة الكاملة تسبب ارتفاعاً متوقعاً في مستوى الغلوكوز بالدم، بغض النظر عن الوقت. تناول الفاكهة مع وجبة متكاملة تحتوي على البروتين أو الدهون أو الألياف يبطئ امتصاص السكر، ويقلل من الارتفاعات الحادة في مستوى الغلوكوز مقارنةً بتناول الفاكهة وحدها على معدة فارغة أو كوجبة خفيفة، وفقاً لما ذكره تقرير لموقع «هيلث لاين» المعني بالصحة.

هل من الأفضل تناول الفاكهة قبل الوجبات أم بعدها؟

تُعتبر الفاكهة من أفضل الأطعمة للجمال والصحة؛ فهي منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالفيتامينات والمعادن، مما يقلل من خطر الإصابة بداء السكري، وأمراض القلب، وحصى الكلى، والسمنة، وهشاشة العظام، وارتفاع ضغط الدم، وغيرها. وينصح خبراء التغذية الجميع بتناول الفاكهة بانتظام.

يعتقد الكثيرون أن تناول الفاكهة يُحسّن عملية الهضم، لذا يتناولونها غالباً بعد الوجبات الرئيسية. ولكن هل هذه عادة صحية؟

تنشأ بعض المشكلات المحتملة من تناول الفاكهة بعد الوجبات:

زيادة العناصر الغذائية:

بعد تناول وجبة كاملة ومغذية، قد يؤدي تناول المزيد من الفاكهة إلى زيادة العناصر الغذائية في الجسم. وهذا ينطبق بشكل خاص على مرضى السكري أو ارتفاع الكوليسترول، مما قد يُسبب عسر الهضم.

تخمر السكر:

تحتوي الفاكهة على نسبة عالية نسبياً من السكريات (الغلوكوز، والفركتوز، والسكروز، والنشا، وغيرها). إذا تم تناولها بعد وجبة كاملة، فقد لا يتم امتصاص هذه السكريات بكفاءة في الجهاز الهضمي. بدلاً من ذلك، قد تتخمر في المعدة، مُنتجةً حمضاً ومُسببةً الانتفاخ والتمدد وعسر الهضم.

زيادة الشعور بالشبع:

الفاكهة غنية بالهيميسليلوز، والإنزيمات المُحللة للسليلوز، وألياف البكتين، وكلها تمتص الماء بكفاءة. بعد امتصاص الماء، تتمدد الفاكهة، مما يزيد من الشعور بالشبع ويُسبب عدم الراحة. كما أن الإفراط في تناول السليلوز قد يُؤثر على قدرة الجسم على امتصاص بعض العناصر الغذائية.

مخاوف زيادة الوزن:

بالنسبة لمن يُحاولون إنقاص وزنهم، فإن تناول كميات كبيرة من الفاكهة بعد وجبة دسمة قد يُؤدي إلى زيادة تمدد المعدة، مما قد يُساهم في زيادة الوزن.

هل هناك وقت مثالي لتناول الفاكهة؟

أي وقت من اليوم مناسب لتناول الفاكهة. لا يوجد دليل على ضرورة تجنبها في فترة ما بعد الظهر أو مع الوجبات.فالفاكهة أطعمة صحية ومغذية يمكنك تناولها على مدار اليوم.

مع ذلك، هناك بعض الحالات التي قد يُحدث فيها توقيت تناول الفاكهة فرقاً:

إذا كنت مصاباً بداء السكري من النوع الثاني

تناول الفاكهة مع أطعمة أخرى قد يُحدث فرقاً لمرضى السكري، فقد يؤدي تناول الفاكهة مع أطعمة أخرى أو مع وجبة غنية بالبروتين أو الدهون أو الألياف إلى دخول سكر الفاكهة إلى الأمعاء الدقيقة ببطء.

قد ينتج عن ذلك ارتفاع أقل في مستوى السكر في الدم، مقارنةً بتناول الفاكهة وحدها.

إذا كنتِ مصابة بسكري الحمل

سكري الحمل هو حالة تُصاب فيها المرأة بالسكري أثناء الحمل، كما هو الحال مع مرضى السكري من النوع الثاني، يُعد تناول الفاكهة مع الوجبة خياراً جيداً.

مع ذلك، إذا كنتِ تواجهين صعوبة في ضبط مستوى السكر في الدم، فقد يكون من المفيد تجنب تناول كميات كبيرة من الفاكهة والكربوهيدرات الأخرى في الصباح. يُفضّل تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم عند التعامل مع سكري الحمل.

تشير بعض الدراسات إلى أن المصابات بسكري الحمل قد يشهدن ارتفاعاً أكبر في مستوى السكر في الدم بعد الإفطار مقارنةً ببقية اليوم. مع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

أفضل طريقة لتناول الفاكهة من أجل الصحة

إذا كنتَ تعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي، فقد تحتاج إلى تعديل طريقة تناولك للفاكهة لتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

إليك بعض النصائح لتناول الفاكهة بشكل صحي:

الكمية الموصى بها:

تُعد الفاكهة مصدراً غنياً بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة. ووفقاً للعديد من الدراسات الغذائية، يجب أن تُشكل الفاكهة والخضراوات نصف نظامك الغذائي على الأقل.

التوقيت الأمثل:

تشير الدراسات إلى أن تناول الفاكهة قبل ساعة من الوجبة يُساعد على إنقاص الوزن وتحسين الهضم. تُوفر السكريات الموجودة في الفاكهة طاقة سهلة الامتصاص، بينما تُزيد الألياف من الشعور بالشبع، مما يُسهل التحكم في حجم الحصص. هذا مبدأ أساسي لاستخدام الفاكهة لإنقاص الوزن. بدلاً من ذلك، يُمكنك تناول الفاكهة بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات من الوجبة، أو يُفضل تناولها صباحاً. عند الاستيقاظ، يحتاج الجسم إلى الطاقة، ويُساعد الفركتوز الموجود في الفاكهة على ذلك.

اختيار الفاكهة:

اختر الفاكهة الموسمية. تُقدِّم الفاكهة الموسمية جودة عالية بأسعار معقولة. جميع أنواع الفاكهة مغذية، ويعتمد الاختيار الأفضل على التفضيلات الشخصية.

اقتراح: في فصل الصيف، اختر الفواكه الغنية بالماء وفيتامين "سي" والكاروتينات والمعادن. ركّز على الفواكه ذات الألوان الزاهية والأقل حلاوة مثل البرتقال والتفاح والجوافة.