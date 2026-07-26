ماذا تأكل إذا كنت في مرحلة ما قبل السكري؟

يلعب النظام الغذائي دوراً بالغ الأهمية في إدارة مرحلة ما قبل السكري، وفي بعض الحالات، عكس مسارها؛ لذا فإن تجاهله قد تكون له عواقب وخيمة.

وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، تزيد هذه الحالة من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية بنسبة لا تقل عن 30 في المائة لدى الرجال، وتصل إلى 50 في المائة لدى النساء.

ما مرحلة ما قبل السكري؟

مرحلة ما قبل السكري هي حالة ترتفع فيها مستويات السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، لكنها لا تصل إلى الحد الذي يسمح بتشخيص الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وتزداد احتمالات الإصابة بها لدى الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن أو السمنة، وكذلك مَن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين.

وتُشير التقديرات إلى أن نحو 70 في المائة من المصابين بمرحلة ما قبل السكري قد يصابون بالسكري من النوع الثاني إذا لم يُغيروا نظامهم الغذائي ونمط حياتهم.

كيف تُشخَّص الحالة؟

لا تظهر على معظم المصابين بمرحلة ما قبل السكري أي أعراض واضحة؛ لذلك يعتمد التشخيص على تحليل دم يقيس متوسط مستوى السكر خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

وتتراوح نتائج التحليل الدالة على مرحلة ما قبل السكري بين 42 و47 مليمول/مول، في حين تُشير النتائج التي تبدأ من 48 مليمول/مول فأكثر إلى الإصابة بالسكري.

لماذا يُعد النظام الغذائي مهمّاً في السيطرة على مقدمات السكري؟

يرى خبراء الغدد الصماء أن تغيير النظام الغذائي هو الوسيلة الأكثر فاعلية لعلاج مرحلة ما قبل السكري، مؤكدين أن كثيراً من الحالات لا تحتاج إلى أدوية إذا التزم المريض بتعديلات غذائية مناسبة.

كما أوضحت تجارب سريرية أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، مع تقليل السكريات والنشويات المكررة، ساعد نسبة كبيرة من المرضى على إعادة مستويات السكر إلى المعدلات الطبيعية خلال فترة المتابعة.

الأطعمة الموصى بها في مرحلة ما قبل السكري

يعتمد النظام الغذائي المناسب لمرحلة ما قبل السكري على التركيز على الأطعمة الطبيعية الغنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية، وتشمل:

البروتينات قليلة الدهون

يشمل ذلك الأسماك، والبيض، والزبادي، والجبن، والجبن القريش، والحليب، إلى جانب العدس والحمص والبقوليات ومنتجات الصويا.

وقالت كارين هيوم، اختصاصية التغذية الاستشارية: «يُعدّ الحصول على كمية كافية من البروتين وتوزيعه على مدار اليوم أمراً حيوياً. احرص على تضمين مصدر جيد للبروتين مع كل وجبة».

ونصحت هيوم بتناول حصتين من السمك أسبوعياً، وعدم تناول أكثر من 70 غراماً من اللحوم الحمراء يومياً.

الخضراوات

قال الدكتور ديفيد كافان، استشاري الغدد الصماء ومؤلف كتاب «كيفية عكس داء السكري من النوع الثاني ومقدمات السكري»: «املأ طبقك بالبروتين والخضراوات، خصوصاً الخضراوات الورقية».

وتابع: «أضف السلطة أو الخضراوات إلى وجبتين على الأقل من وجباتك، واختر أكبر عدد ممكن من الأنواع المختلفة من الخضراوات لتغذية بكتيريا الأمعاء ودعم صحة الجهاز الهضمي».

الأطعمة الغنية بالألياف

وتشمل هذه الأطعمة العدس، والحمص، والفاصوليا، والشعير، والكينوا، والحنطة السوداء، بالإضافة إلى خضراوات مثل كرنب بروكسل والبازلاء والخرشوف، وفواكه مثل التوت الأسود، وتوت العليق، والكيوي.

وتساعد الألياف على تحسين تنظيم مستويات السكر في الدم.

الدهون الصحية

ويشمل ذلك زيت الزيتون، والأفوكادو، والأسماك الدهنية، والمكسرات، وبذور الكتان والشيا، والتي ترتبط بتحسين التحكم في مستويات السكر ودعم صحة القلب.

أطعمة ومشروبات يُفضل تجنبها

وينصح الخبراء بالابتعاد عن الأطعمة والمشروبات التي تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر، ومن أبرزها:

* الزبادي المُنكه والصلصات الجاهزة الغنية بالسكر.

* الحلويات، والبسكويت، والكعك، وحبوب الإفطار المحلاة.

* العصائر، والمشروبات الغازية والمحلاة، والمشروبات المخفوقة الغنية بالسكر.

* المشروبات الكحولية.

* الأطعمة فائقة التصنيع، التي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني نتيجة احتوائها على كميات كبيرة من السكريات والدهون والملح، فضلاً عن سهولة الإفراط في تناولها.