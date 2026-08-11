ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول وجبة كبيرة في وقت متأخر؟

قد يبدو توقيت تناول الطعام أمراً ثانوياً مقارنة بما تحتويه الوجبة من مكونات، لكن الجسم لا يتعامل مع الطعام بالطريقة نفسها على مدار اليوم. وتناول وجبة كبيرة في وقت متأخر من المساء قد يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم مدة أطول، مقارنة بتناول الوجبة في وقت أبكر.

ويرتبط ذلك بإيقاع الجسم اليومي، الذي يؤثر على طريقة استجابة الخلايا للإنسولين وتنظيم مستويات الغلوكوز. وفي المساء، قد تصبح استجابة الجسم للإنسولين أقل كفاءة؛ مما يجعل التعامل مع كمية كبيرة من الكربوهيدرات والطاقة أصعب.

لماذا قد يرتفع سكر الدم مدة أطول ليلاً؟

بعد تناول الطعام، يرتفع مستوى الغلوكوز في الدم، فيستجيب البنكرياس بإفراز الإنسولين، الذي يساعد الخلايا على استخدام الغلوكوز أو تخزينه. لكن حساسية الجسم للإنسولين تتغير خلال اليوم تبعاً لإيقاع الساعة البيولوجية.

وعندما تكون الوجبة كبيرة وغنية بالكربوهيدرات في وقت متأخر، فقد يستغرق الجسم وقتاً أطول لإعادة سكر الدم إلى مستوياته المعتادة. وقد يكون هذا التأثير أكبر أهمية لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من صعوبة في تنظيم مستويات السكر.

الوجبة الكبيرة ليلاً قد تكون أصعب على الجسم

لا يتعلق الأمر فقط بوقت تناول الطعام، وإنما أيضاً بحجم الوجبة ومكوناتها. فالوجبة الكبيرة قد توفر كمية مرتفعة من الكربوهيدرات والسعرات خلال مدة قصيرة؛ مما يزيد كمية الغلوكوز التي يتعين على الجسم التعامل معها.

وعندما يحدث ذلك في وقت تكون فيه حساسية الإنسولين أقل، يمكن أن يستمر ارتفاع سكر الدم مدة أطول، بدلاً من عودته سريعاً إلى مستوياته الطبيعية.

مَن الأعلى عرضة لهذا التأثير؟

قد يكون توقيت الوجبات أكبر أهمية بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بالسكري أو الذين يواجهون صعوبة في ضبط مستويات سكر الدم. فضعف استجابة الجسم للإنسولين يجعل التعامل مع الارتفاع الناتج عن وجبة كبيرة في وقت متأخر أكبر تحدياً.

ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن تناول الطعام ليلاً يؤدي وحده إلى الإصابة بالسكري، كما أن تأثير توقيت الوجبات يختلف من شخص إلى آخر وفق النظام الغذائي والنشاط البدني والحالة الصحية والأدوية المستخدمة.

هل الأفضل تناول وجبة العشاء في وقت أبكر؟

قد يساعد تقديم موعد الوجبة الأخيرة وتجنب تناول وجبة كبيرة قبل النوم على تحسين تنظيم سكر الدم لدى بعض الأشخاص، خصوصاً عندما يترافق ذلك مع نظام غذائي متوازن ونشاط بدني منتظم.

ويمكن أن يكون التركيز على حجم الوجبة ومكوناتها وتوقيتها معاً أعلى فائدة من التركيز على عامل واحد فقط. كما أن الأشخاص المصابين بالسكري يجب أن يراعوا توصيات الطبيب بشأن مواعيد الوجبات والأدوية ومراقبة سكر الدم.

الخلاصة

تناول وجبة كبيرة في وقت متأخر من الليل قد يجعل ضبط سكر الدم أشد صعوبة؛ لأن استجابة الجسم للإنسولين قد تكون أقل كفاءة في المساء؛ مما قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع الغلوكوز مدة أطول.

لذلك؛ فقد يكون تناول وجبات متوازنة وفي أوقات منتظمة مع تجنب الوجبات الكبيرة قرب موعد النوم، خطوة مفيدة ضمن نمط حياة يساعد في الحفاظ على مستويات سكر الدم ضمن نطاق صحي.