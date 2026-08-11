«كونميبول» يؤجّل مباراتين قاريتين بسبب زلزال كولومبيا

قرَّر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) تأجيل مباراتين قاريَّتين للأندية جراء زلزال قوي ضرب غرب كولومبيا، أمس (الاثنين).

وضرب زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر منطقةً تُمثِّل مركز زراعة البن في كولومبيا، أمس (الاثنين)؛ مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 164 شخصاً.

وأجَّل «كونميبول» مباراة ديبورتيس توليما الكولومبي أمام إندبندينتي ديل فالي الإكوادوري في «كأس ليبرتادوريس»، التي كان من المقرر إقامتها، اليوم (الثلاثاء)، بالإضافة إلى مباراة في «كأس سود أميركانا» بين إندبندينتي سانتا في الكولومبي وريفر بليت الأرجنتيني كان من المقرر إقامتها، غداً (الأربعاء).

وأعلن «كونميبول» أنَّه سيعلن الموعدَين والملعبَين الجديدَين في الوقت المناسب.

وقال الاتحاد القاري في بيان: «في هذه الأوقات العصيبة، يعبر كونميبول عن تعاطفه ودعمه لكولومبيا بأسرها، لا سيما لعائلة كرة القدم الكولومبية العظيمة».

وأضاف: «في ضوء هذه الظروف الاستثنائية، ولضمان سلامة الجميع واحترام الضحايا، تمَّ تعليق المباراتين بشكل مؤقت».

كما أعلنت رابطة الدوري الكولومبي لكرة القدم تعليق جميع المباريات المحلية المقررة لهذا الأسبوع.