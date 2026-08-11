فولهام يعلن تعاقده مع شيا تشارلز قادماً من ساوثهامبتون

أعلن نادي فولهام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، تعاقده مع شيا تشارلز، قادماً من نادي ساوثهامبتون، لمدة 5 أعوام، دون إعلان القيمة المالية للصفقة.

وذكر الموقع الإلكتروني أنَّ تشارلز (22 عاماً) وقَّع على عقد يمتد حتى يونيو (حزيران) 2031، مع خيار إضافة عام إضافي.

وسوف يرتدي اللاعب القميص رقم 19.

وقال تشارلز في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني: «سعيد للغاية لأنَّ الصفقة اكتملت أخيراً. النادي يمتلك أساساً قوياً للغاية، من القمة إلى القاعدة».

وأضاف: «إنه نادٍ رائع، ولديه رؤية واضحة وطموحة، وهو ما شرحه لي المدير الفني. وجودي هنا يمثل امتيازاً كبيراً بالنسبة لي».

وأكد: «أتمنى أن أبدأ مسيرتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل قوي. اللعب في نادٍ جيد للغاية مثل هذا أمر مثالي بالنسبة لي، وآمل أن يكون مثالياً للجماهير أيضاً».