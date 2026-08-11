إيفرتون يضم جونسون... وماكنيل ينتقل لكريستال بالاس

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، تعاقده مع برنان جونسون، قادماً من كريستال بالاس، في صفقة شهدت انتقال دوايت ماكنيل إلى النادي اللندني في الاتجاه المعاكس.

وذكر الموقع الرسمي لنادي إيفرتون أنَّ المهاجم الدولي الويلزي جونسون وقَّع على عقد لمدة 4 أعوام مع إيفرتون حتى نهاية يونيو (حزيران) 2030، وأصبح خامس صفقة يبرمها المدرب ديفيد مويس، هذا الصيف، وذلك بعد تفعيل بند الالتزام في عقد إعارة ميرلين رول، بالإضافة للتعاقد مع هادين هاكني، وتيريك جورج، وكريستيان نورجارد.

وبعد انتقاله لإيفرتون، حيث سيرتدي القميص رقم 22 قال جونسون: «متحمس للغاية لوجودي هنا. النادي يتحدَّث عن نفسه، فهو نادٍ ضخم، وعندما علمت لأول مرة باهتمامه بضمي، رغبت فوراً في القدوم وأن أكون جزءاً منه».

وأضاف: «كانت هناك أسباب كثيرة جعلتني حريصاً على الانضمام، من بينها المدرب، واللاعبون، والاتجاه الذي يسير فيه الفريق. يمكنك أن ترى أنَّ هذا نادٍ يريد المضي في الاتجاه الصحيح، وأنا لاعب يريد أن يسير في الاتجاه نفسه، لذلك أشعر بأنَّ هذه شراكة مناسبة للغاية».

وبانتقال جونسون إلى إيفرتون، انتقل ماكنيل إلى كريستال بالاس بعد 4 أعوام قضاها في إيفرتون.

وانضم ماكنيل إلى إيفرتون قادماً من بيرنلي في يوليو (تموز) 2022، ولعب دوراً حاسماً في حفاظ النادي على مكانته العريقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل الانتقال إلى ملعب «هيل ديكنسون».

وخاض ماكنيل إجمالاً 128 مباراة بقميص إيفرتون، سجَّل خلالها 15 هدفاً.

وتوجَّه نادي إيفرتون بالشكر إلى دوايت ماكنيل على التزامه وجهوده طوال فترة وجوده مع الفريق، متمنياً له كل التوفيق في مستقبله.