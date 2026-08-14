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صحتك

الخيار ليس وحده... 17 طعاماً من الأكثر غنىً بالماء للحفاظ على الترطيب

يشكل الماء ما يتراوح بين 92 و94 في المائة من الفلفل الحلو (بكسلز)
يشكل الماء ما يتراوح بين 92 و94 في المائة من الفلفل الحلو (بكسلز)
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الخيار ليس وحده... 17 طعاماً من الأكثر غنىً بالماء للحفاظ على الترطيب

يشكل الماء ما يتراوح بين 92 و94 في المائة من الفلفل الحلو (بكسلز)
يشكل الماء ما يتراوح بين 92 و94 في المائة من الفلفل الحلو (بكسلز)

في أيام الصيف الحارة، لا يقتصر الحفاظ على ترطيب الجسم على شرب الماء فقط، إذ يمكن لبعض الأطعمة أن تمد الجسم بكمية كبيرة من السوائل إلى جانب الفيتامينات والمعادن والألياف. وتتصدر بعض الخضراوات والفواكه قائمة الأطعمة الغنية بالماء، فيما قد تصل نسبة الماء في بعضها إلى أكثر من 90 في المائة.

ويُعد الخيار من أشهر هذه الأطعمة، لكن هناك خيارات أخرى قد تكون مفاجئة، من الخس والكرفس إلى الطماطم والبطيخ والفراولة. ويقدم تقرير لموقع «فيريويل هيلث» 17 طعاماً غنياً بالماء يمكن أن يساعدك على دعم ترطيب جسمك والاستفادة في الوقت نفسه من مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية.

1. الخس الآيسبرغ

يشكل الماء نحو 96 في المائة من الخس الآيسبرغ، ما يجعله من أكثر الأطعمة الغنية بالماء، إلى جانب الخيار.

ورغم أن الخضراوات الورقية الداكنة تحتوي على كميات أكبر من بعض العناصر الغذائية، مثل الألياف وحمض الفوليك وفيتامين «ك»، فإن الخس الآيسبرغ يوفر ترطيباً أعلى، كما أنه منخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات والسكريات.

2. الخس الروماني

يشكل الماء نحو 95 في المائة من الخس الروماني، كما يوفر مجموعة من العناصر الغذائية، منها الألياف وحمض الفوليك وفيتامينا «ج» و«أ».

3. الكرفس

يشكل الماء نحو 95 في المائة من الكرفس، ويوفر ما يقارب نصف كوب من الماء في الحصة الواحدة.

وإلى جانب ترطيب الجسم، يحتوي الكرفس على الألياف وفيتامينات «أ» و«ج» و«ك»، إضافة إلى البوتاسيوم.

4. الفجل

يشكل الماء نحو 95 في المائة من الفجل، كما يحتوي على فيتامين «ج» والألياف.

ويمكن أن يكون إضافة ملونة ومنخفضة السعرات الحرارية إلى السلطات وسلطات الملفوف، مع منحها نكهة مميزة.

5. الجرجير المائي

كما يوحي اسمه، يشكل الماء نسبة مرتفعة من الجرجير المائي، تبلغ نحو 95 في المائة.

وهو نوع من النباتات ينتمي إلى عائلة الملفوف وينمو في الماء، وغالباً ما يستخدم أساساً للسلطات. كما يعد مصدراً جيداً لفيتامينات «أ» و«ج» و«ك».

6. الكوسا والقرع الصيفي

يشكل الماء نحو 94 في المائة من الكوسا وأنواع القرع الصيفي، سواء تم تناولها نيئة أو مطهية.

ومن مزاياها أنها تحتفظ بمحتواها المائي عند الطهي، لذلك يمكن شويها أو تحميصها أو تقطيعها على شكل شرائط لتحل محل المعكرونة، من دون فقدان كبير لمحتواها من الماء.

7. الطماطم

يشكل الماء نحو 94 في المائة من الطماطم، وهي الفاكهة الأعلى من حيث محتوى الماء.

كما تحتوي على الليكوبين، وهو أحد الكاروتينات التي تمنح الطماطم لونها الأحمر، ويعمل كمضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من التلف.

وتوفر الطماطم أيضاً الألياف وفيتاميني «ج» و«ك» والبوتاسيوم، ويمكن إضافتها إلى السلطات والسندويتشات واللفائف والبرغر والشوربات واليخنات والصلصات وغيرها من الأطباق.

8. البامية

يشكل الماء نحو 93 في المائة من البامية، وغالباً ما تستخدم في أطباق اليخنات والأطباق المطهية، لكن يمكن تحضيرها بطرق متعددة.

وتوفر البامية الألياف، وفيتامينَي «أ» و«ج»، ومعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، إضافة إلى مركبات نباتية ومضادات أكسدة.

9. الملفوف

يشكل الماء نحو 92 في المائة من الأنواع الشائعة من الملفوف عندما تكون نيئة، وترتفع النسبة إلى نحو 94 في المائة عند طهيها.

وبعض الأنواع، مثل الملفوف الصيني «بوك تشوي»، قد تحتوي على ما يصل إلى 96 في المائة من الماء.

10. الهليون

يشكل الماء نحو 92 في المائة من الهليون، كما أنه لا يفقد كمية كبيرة من مائه عند الطهي.

ويفضل كثيرون تناوله مشوياً أو محمصاً، لكنه يمكن أن يؤكل نيئاً أيضاً.

11. الفلفل الحلو

يشكل الماء ما يتراوح بين 92 و94 في المائة من الفلفل الحلو، وتتميز الأنواع الخضراء بأعلى محتوى مائي بين ألوان الفلفل المختلفة.

وتختلف أنواع الفلفل الأخضر والبرتقالي والأحمر في محتواها من الماء والعناصر الغذائية، لذلك يمكن الجمع بينها للاستفادة من خصائصها المختلفة.

ويتميز الفلفل الحلو خصوصاً بغناه بفيتامين «ج» ومضادات الأكسدة.

12. السبانخ

يشكل الماء نحو 92 في المائة من السبانخ إلى جانب مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم.

ويمكن تناول السبانخ النيئ مع الخضراوات الورقية في السلطة أو مع الفراولة. كما يمكن طهيه، لكنه يفقد جزءاً كبيراً من حجمه أثناء الطهي.

13. القرنبيط

مثل الملفوف، يحتوي القرنبيط على كمية أكبر قليلاً من الماء عند طهيه، تبلغ نحو 93 في المائة من مكوناته، مقارنة بنحو 92 في المائة عندما يكون نيئاً.

ويمكن تناوله نيئاً أو مطهياً، كما يمكن استخدامه بديلاً لبعض الحبوب في الأطباق، مثل استخدامه لتحضير بديل للأرز.

14. البروكلي

يشكل الماء نحو 92 في المائة من البروكلي، وهو من الخضراوات الصليبية مثل القرنبيط والملفوف، عندما يكون نيئاً.

ويصل إلى أفضل مستويات التغذية والترطيب عند طهيه على البخار. كما يعد مصدراً جيداً للألياف والحديد والبوتاسيوم.

15. الفطر

تتراوح نسبة الماء في الفطر بين 88 و92 في المائة بحسب نوعه.

كما يحتوي على البوتاسيوم وفيتاميني «ب6» و«د»، إضافة إلى مضادات الأكسدة. وتعد أنواع فطر كريميني وبورتابيلا والفطر الأبيض من الأنواع الأعلى في محتواها المائي.

ويكون الفطر أكثر ترطيباً عند تناوله نيئاً مقارنة بالمطهي.

16. البطيخ

يُعد البطيخ من أشهر الأطعمة الصيفية المنعشة، وتبلغ نسبة الماء في مكوناته نحو 92 في المائة، كما أنه منخفض نسبياً في السعرات الحرارية ويوفر الألياف وفيتامين «ج» ومضادات الأكسدة.

ويمكن حتى تناول بذوره، إذ تحتوي على الزنك والحديد والبروتين. كما يعد البطيخ مصدراً جيداً لليكوبين، مثل الطماطم.

17. الفراولة

يشكل الماء نحو 92 في المائة من الفراولة، وهي الأعلى من حيث محتوى الماء بين أنواع التوت.

كما توفر الفراولة الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة. وتحتوي أنواع أخرى من التوت، مثل توت العليق والتوت الأسود والتوت الأزرق، أيضاً على كميات مرتفعة من الماء.

الترطيب لا يعتمد على الماء وحده

يمكن للأطعمة الغنية بالماء أن تكون جزءاً مفيداً من النظام الغذائي اليومي، خصوصاً في الأجواء الحارة، لأنها تجمع بين السوائل والعناصر الغذائية المختلفة. ومع ذلك، تبقى هذه الأطعمة جزءاً من إجمالي مصادر السوائل، ولا ينبغي اعتبارها بديلاً عن شرب الماء والسوائل المناسبة للحفاظ على الترطيب.

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لماذا نكتسب الوزن مع العمر؟ 5 عادات قد تصنع الفارق

السنوات تمرّ... والجسد يحصي تفاصيل أيامنا بطريقته (مجلة بريفنشن)
السنوات تمرّ... والجسد يحصي تفاصيل أيامنا بطريقته (مجلة بريفنشن)
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لماذا نكتسب الوزن مع العمر؟ 5 عادات قد تصنع الفارق

السنوات تمرّ... والجسد يحصي تفاصيل أيامنا بطريقته (مجلة بريفنشن)
السنوات تمرّ... والجسد يحصي تفاصيل أيامنا بطريقته (مجلة بريفنشن)

لطالما ساد اعتقاد بأن زيادة الوزن في منتصف العمر أمر حتمي بسبب تباطؤ عملية الأيض مع التقدُّم في السنّ. لكنّ بحوثاً تشير إلى أن الأمر أكثر تعقيداً؛ إذ يظلّ معدل الأيض مستقراً إلى حدّ كبير بين سنّ 20 و60 عاماً، في حين قد تؤدّي العادات اليومية دوراً أكبر في زيادة الوزن بمرور الوقت.

ويقول أستاذ الصحة العامة في جامعة ديوك الأميركية، الدكتور هيرمان بونتزر، إنّ التغيّرات المرتبطة بالعمر لا تعكس بالضرورة تباطؤاً في الجسم، بقدر ما ترتبط بتغير العادات. فمع التقدم في السنّ، يميل الأشخاص إلى تناول مزيد من الطعام والحركة بدرجة أقل، ممّا قد يؤدّي تدريجياً إلى زيادة السعرات الحرارية وتراكم الوزن، وفق مجلة «بريفنشن» الأميركية.

وفي الآتي 5 عادات مدعومة بالبحوث يمكن أن تساعد في الحفاظ على وزن صحي:

تناول الطعام بوعي

لا توجد أطعمة أو مكملات سحرية قادرة على تسريع عملية الأيض بصورة كبيرة، لذلك ينبغي الحذر من المنتجات التي تروّج لفكرة «تعزيز الأيض». وتشير بحوث إلى أنّ تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهاتف قد يزيد كمية السعرات المتناولة بنحو 10 في المائة خلال الوجبة.

وتنصح اختصاصية التغذية الأميركية، سوزان ألبرز، بالانتباه إلى سبب تناول الطعام، وليس فقط إلى نوعه. وقد يكون من المفيد التوقّف قبل تناول وجبة خفيفة وسؤال النفس عما إذا كان الشعور بالجوع حقيقياً.

اختيار أطعمة تمنح شعوراً أطول بالشبع

ينصح بونتزر باختيار الأطعمة التي تمنح شعوراً بالشبع مدّةً أطول، فيما توصي اختصاصية التغذية الأميركية ليز ويسونيك بوجبات متوازنة غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية، لأنها تُهضم بوتيرة أبطأ وتساعد على استقرار الشعور بالجوع.

ومن الخيارات الأكثر إشباعاً الحبوب الكاملة الغنية بالألياف، إلى جانب مصدر للبروتين ودهون صحية، مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو، فضلاً عن الخضراوات أو الفاكهة.

الحفاظ على الكتلة العضلية

تساعد زيادة الكتلة العضلية في رفع استهلاك الجسم للطاقة، إذ تستهلك العضلات سعرات أكثر من الدهون. وتقول الباحثة في علم وظائف الأعضاء بجامعة لويولا في شيكاغو، لارا دوغاس، إنّ الكتلة العضلية تُعد «المؤشر الأول» لمعدل الأيض، والحفاظ عليها يساعد في إبقائه مرتفعاً مدّةً أطول. وتنصح بالبدء في الحفاظ على العضلات مبكراً، من خلال تمارين المقاومة ساعة إلى ساعتين أسبوعياً.

ممارسة الأنشطة الهوائية وتقليل الجلوس

إلى جانب تمارين المقاومة، تساعد أنشطة مثل المشي وركوب الدراجات والركض على زيادة إجمالي السعرات التي يحرقها الجسم يومياً. وتشير البحوث إلى أنّ الجمع بين النشاط البدني والنظام الغذائي الصحي أكثر فاعلية في الوصول إلى وزن صحي من الاعتماد على تغيير النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة وحدها.

وتوصي الإرشادات بممارسة 30 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل 5 أيام أسبوعياً على الأقل، أو 75 دقيقة من النشاط القوي أسبوعياً.

إدارة التوتّر والحصول على نوم كافٍ

لا تقتصر المحافظة على الوزن على الطعام والرياضة؛ فالتوتّر المزمن وقلة النوم قد يؤثّران في الشهية والاختيارات الغذائية والدافع إلى ممارسة النشاط البدني.

ويشير المتخصّص في طب النوم بمستشفى تكساس هيلث بريسبيتيريان في دالاس، توماس برادلي رابر، إلى دور هرمون الكورتيزول، الذي ترتفع مستوياته مع التوتّر أو الحرمان من النوم. وفي حين لا تؤدّي ليلة سيئة واحدة إلى زيادة الوزن، فإنّ استمرار التوتر وقلة النوم مدّةً طويلة قد يهيئ الجسم لزيادة الوزن.

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صحتك

مرضى القلب لا يحتاجون إلى تجنب الكربوهيدرات... 4 خيارات مفيدة

بدء يومك بطبق من الشوفان يُعد من أسهل الطرق لإضافة غذاء داعم لصحة القلب (بيكسلز)
بدء يومك بطبق من الشوفان يُعد من أسهل الطرق لإضافة غذاء داعم لصحة القلب (بيكسلز)
TT
TT

مرضى القلب لا يحتاجون إلى تجنب الكربوهيدرات... 4 خيارات مفيدة

بدء يومك بطبق من الشوفان يُعد من أسهل الطرق لإضافة غذاء داعم لصحة القلب (بيكسلز)
بدء يومك بطبق من الشوفان يُعد من أسهل الطرق لإضافة غذاء داعم لصحة القلب (بيكسلز)

عند تشخيص الإصابة بأحد أمراض القلب، قد يبدو تقليل الكربوهيدرات أو حتى تجنبها خطوة منطقية للحفاظ على الصحة. فقد أسهم انتشار الحميات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، إلى جانب العناوين المتضاربة حول فوائدها وأضرارها، في ترسيخ اعتقاد شائع بأن تقليل الكربوهيدرات إلى أدنى حد ممكن هو الخيار الأفضل، خصوصاً للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب.

لكن الكربوهيدرات ليست جميعها متشابهة، واستبعادها من النظام الغذائي قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة على الصحة. فبعض مصادر الكربوهيدرات توفر كميات مهمة من الألياف ومضادات الأكسدة والمعادن، وهي عناصر غذائية ترتبط بدعم صحة القلب. وغالباً ما تفتقر الأنماط الغذائية شديدة الانخفاض في الكربوهيدرات إلى الألياف، رغم أن الحصول على كمية كافية منها يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

في الواقع، يمكن أن تكون بعض الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات من الخيارات المفيدة لصحة القلب. وتقول اختصاصية التغذية المسجلة شيري غاو: «الكربوهيدرات التي تحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة تدعم صحة القلب من خلال المساعدة في خفض الكوليسترول الضار (LDL)، وموازنة مستوى السكر في الدم، والتحكم في الوزن، وتقليل الالتهابات».

وفيما يلي أربعة أنواع من الكربوهيدرات يمكن أن تكون جزءاً من نظام غذائي داعم لصحة القلب، وفقاً لموقع «إيتينغ ويل»:

1. الشوفان

يُعدّ بدء يومك بطبق من الشوفان من أسهل الطرق لإضافة غذاء داعم لصحة القلب إلى نظامك اليومي. وتأتي فوائده الوقائية للقلب بشكل أساسي من «بيتا جلوكان»، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان.

وتقول اختصاصية التغذية المعتمدة الدكتورة ليزا يونغ: «يُعدّ الشوفان فعالاً بشكل خاص في خفض الكوليسترول الضار (LDL)، لأن أليافه القابلة للذوبان ترتبط بالكوليسترول في الجهاز الهضمي وتساعد على التخلص منه من الجسم».

كما تسهم هذه الألياف بطيئة الهضم في استقرار مستوى السكر في الدم، وتساعد على توفير طاقة تدوم لفترة أطول، ما يجعل الشوفان خياراً مناسباً لوجبة مشبعة ومتوازنة.

2. البقوليات

قد لا تكون البقوليات أول ما يتبادر إلى ذهنك عند التفكير في الكربوهيدرات، لكنها تحتوي على الكربوهيدرات إلى جانب الألياف والبروتين والعديد من العناصر الغذائية الأخرى. وتُعد الفاصوليا والعدس والحمص مصادر غير مكلفة للبروتين النباتي والألياف القابلة للذوبان.

ويرتبط تناول البقوليات بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. وتقول غاو: «يساعد استبدال البروتين الحيواني بالبروتين النباتي من العدس أو الحمص أو التوفو على تقليل تناول الدهون المشبعة وزيادة الألياف القابلة للذوبان، مما يقلل من تراكم الترسبات في الأوعية الدموية».

وبالتالي، فإن استبدال البقوليات بجزء من اللحوم في وجباتك يمكن أن يساعد في تقليل كمية الدهون المشبعة التي تتناولها، وفي الوقت نفسه زيادة كمية الألياف التي تساعد على ضبط مستويات الكوليسترول.

كما تزود البقوليات الجسم بالبوتاسيوم والمغنسيوم، وهما معدنان يساعدان في الحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي.

ويمكنك إضافة العدس أو الحمص إلى السلطات والشوربات، أو إضافة الفاصوليا السوداء إلى التاكو، أو استخدامها في تحضير الصلصات. وتقترح اختصاصية التغذية ديفان هيرينغ تناول البقوليات مع مصدر لفيتامين «سي»، مثل عصرة من الليمون أو بعض الفلفل الحلو المفروم، لمساعدة الجسم على امتصاص الحديد النباتي الذي توفره.

تناول البقوليات بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب (بيكسلز)

3. التوت

بفضل مذاقه الحلو وألوانه الزاهية واحتوائه على كمية جيدة من الألياف مقارنة بمحتواه من السكر، يُعد التوت إضافة بسيطة ومفيدة إلى النظام الغذائي الداعم لصحة القلب.

وتأتي ألوان التوت الحمراء والزرقاء الداكنة من الأنثوسيانين، وهي فئة من الأصباغ التي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة.

وتقول هيرينغ: «تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهاب المزمن، وكلاهما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور أمراض القلب والأوعية الدموية».

ويمكن أن يساعد التوت في تقليل الالتهاب منخفض الدرجة الذي قد يؤثر في الأوعية الدموية بمرور الوقت، كما ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بهذه المركبات المضادة للأكسدة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

التوت يُعد إضافة بسيطة ومفيدة إلى النظام الغذائي الداعم لصحة القلب (بيكسلز)

4. البطاطا الحلوة

يمكن للبطاطا الحلوة أن تكون بديلاً مفيداً للكربوهيدرات المكررة، فهي غنية بالألياف والبوتاسيوم، وهو معدن أساسي لا يحصل معظم الناس على كميات كافية منه.

وتوضح يونغ: «يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم من خلال موازنة مستويات الصوديوم في الجسم. كما تدعم الألياف مستويات الكوليسترول الصحية».

ويعمل البوتاسيوم والصوديوم معاً في الجسم، ولذلك فإن الحصول على كمية كافية من البوتاسيوم يمكن أن يساعد في تخفيف تأثير النظام الغذائي الغني بالملح في ضغط الدم.

إضافة إلى ذلك، فإن لب البطاطا الحلوة البرتقالي غني بالبيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تدعم صحة الأوعية الدموية.

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صحتك

كسوف الشمس... أضرار في العين قد لا تظهر إلا بعد ساعات

امرأة ترتدي نظارة واقية لمشاهدة كسوف الشمس في برشلونة بإسبانيا (رويترز)
امرأة ترتدي نظارة واقية لمشاهدة كسوف الشمس في برشلونة بإسبانيا (رويترز)
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كسوف الشمس... أضرار في العين قد لا تظهر إلا بعد ساعات

امرأة ترتدي نظارة واقية لمشاهدة كسوف الشمس في برشلونة بإسبانيا (رويترز)
امرأة ترتدي نظارة واقية لمشاهدة كسوف الشمس في برشلونة بإسبانيا (رويترز)

حذّر خبراء في طب العيون من مخاطر النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف، داعين من شاهدوا الكسوف أول من أمس (الأربعاء) إلى الانتباه لأي تغيرات قد تطرأ على الرؤية خلال الساعات التالية.

وقد تشمل الأعراض تشوش الرؤية، وظهور بقعة عمياء أو داكنة في مركز مجال الرؤية، إضافة إلى زيادة الحساسية تجاه الضوء. ولا يدرك الشخص بالضرورة حدوث الضرر في لحظته، إذ قد تظهر الأعراض بعد عدة ساعات، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ويأتي التحذير بعد الكسوف الكلي الذي كان مرئياً عام 1999، عندما أصيب نحو 70 شخصاً في بريطانيا بأضرار في البصر. وكان كثير منهم قد نظروا إلى الشمس لأقل من دقيقة، من دون أن يدركوا أن تلك المدة القصيرة قد تكون كافية لإلحاق الضرر بالعين.

وتكمن الخطورة في أن النظر مباشرة إلى الشمس يمكن أن يؤدي إلى تلف شبكية العين، وهي الطبقة الحساسة الموجودة في الجزء الخلفي من العين، خصوصاً الخلايا المسؤولة عن الرؤية المركزية الحادة.

وقال ألكسندر إيونيدس، استشاري جراحة العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن، إن الأعراض قد تبدأ بالظهور خلال ساعات قليلة، مشيراً إلى أن أبرزها ظهور بقعة أو تشوه في مركز مجال الرؤية.

القمر يغطي الشمس بالكامل أثناء الكسوف الكلي للشمس كما يُرى في إسبانيا (رويترز)

وقد يلاحظ الشخص، عند النظر إلى وجه أو قراءة كلمات على صفحة، وجود بقعة رمادية أو صفراء أو داكنة في منتصف الصورة. وأوضح إيونيدس أن هذه الحالة لا تسبب عادةً ألماً، لأن شبكية العين لا تحتوي على مستقبلات للألم.

ومن الأعراض الأخرى ألم العين، واحمرارها، والشعور بوجود جسم غريب أو خشونة وتهيج، إلى جانب تغيرات مفاجئة في الرؤية وزيادة الحساسية تجاه الضوء.

وينصح الخبراء أي شخص يعتقد أنه ربما أضر بعينيه نتيجة النظر إلى الشمس بالحصول على تقييم طبي سريع. ويمكن لأطباء البصريات إجراء الفحوص اللازمة، بما في ذلك تصوير شبكية العين، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى مزيد من الرعاية إلى وحدات العيون أو أقسام الطوارئ المتخصصة.

وشدد الخبراء على أن مشاهدة الكسوف يجب أن تتم باستخدام نظارات كسوف أصلية ومخصصة لهذا الغرض، إذ إن النظارات الشمسية العادية لا توفر الحماية الكافية.