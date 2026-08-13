المياه الغازية أم العادية... أيهما أفضل لترطيب الجسم؟

يُنظر إلى الماء العادي عادةً على أنه الخيار الأفضل لترطيب الجسم، بينما يعتقد البعض أن المياه الغازية أو الفوارة قد لا تمنح الجسم القدر نفسه من الترطيب. إلا أن هذا الاعتقاد لا يستند إلى فرق حقيقي في قدرة الجسم على الاستفادة من النوعين؛ فحسب اختصاصيي التغذية، يمكن للمياه الغازية والمياه العادية أن تؤديا الغرض نفسه عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على ترطيب الجسم، وفقاً لما أورده موقع «فيري ويل هيلث».

هل الماء الفوار أم العادي أكثر ترطيباً؟

تقول كالي كراجسير، اختصاصية تغذية مسجلة: «تشير الأبحاث إلى أن الماء الفوار والعادي يرطبان الجسم بالقدر نفسه، دون فرق يُذكر في احتباس السوائل أو كمية البول. أنصح الناس عادةً باختيار النوع الذي يستمتعون به ويشربون منه أكثر».

وبعبارة أخرى، سواء كنت تفضّل الماء العادي أم الفوار، فإن كليهما يساعد على الحفاظ على مستوى ترطيب الجسم، ما دمت تشرب كمية كافية من الماء يومياً. وتتراوح الكمية اليومية التي يحتاج إليها الجسم عموماً بين 11.5 و15.5 كوب تقريباً، مع اختلاف الاحتياجات من شخص إلى آخر تبعاً للعوامل الشخصية المختلفة.

وتشير تريستا بيست، اختصاصية تغذية مسجلة، إلى أن «الماء الفوار يمكن أن يوفر الترطيب للأشخاص الذين لا يشربون الماء العادي عادةً». وهذا يعني أن اختيار النوع الذي تفضله قد يكون وسيلة عملية لزيادة استهلاكك اليومي من السوائل، بدلاً من تجنب شرب الماء لأنك لا تستسيغ مذاقه أو قوامه.

هل تختار الماء العادي أم الفوار؟

على الرغم من أن كلا النوعين يرطّب الجسم بالقدر نفسه، فإن أهدافك الصحية وظروفك الشخصية قد تجعل أحدهما خياراً أنسب لك من الآخر.

إذا كنت تستبدل المشروبات الغازية

يمكن أن يكون الماء الفوار بديلاً مناسباً للمشروبات الغازية المحلاة، ومشروبات الطاقة، وغيرها من المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات المضافة أو الكافيين.

وتقول كراجسير: «يمكن أن يكون الماء الفوار بديلاً ممتازاً للمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، أو غيرها من المشروبات الغنية بالسكريات المضافة والكافيين».

ويساعد اختيار الماء الفوار بدلاً من المشروبات الغازية المحلاة على تقليل استهلاك السكريات المضافة، وبالتالي تجنب بعض المشكلات الصحية المرتبطة بالإفراط في تناولها، مثل اضطراب مستويات السكر في الدم واختلال وظائف التمثيل الغذائي.

ومع ذلك، ليست جميع أنواع المياه الغازية متساوية من حيث المكونات؛ لذلك من المهم الانتباه إلى نوع المشروب الذي تختاره.

وتضيف كراجسير: «تحتوي كثير من أنواع المياه الفوارة على نكهات مضافة، أو سكريات، أو محليات صناعية؛ لذا تأكد من قراءة الملصقات». ولذلك؛ يُفضّل اختيار الأنواع الخالية من السكريات المضافة والمحليات الصناعية وغيرها من الإضافات غير الضرورية، خصوصاً إذا كان الهدف هو الحصول على بديل صحي للمشروبات الغازية المحلاة.

إذا كنت تعاني مشكلات في المثانة أو الجهاز الهضمي

قد تسبب المشروبات الغازية بعض الآثار الجانبية لدى بعض الأشخاص؛ ولذلك قد لا تكون المياه الفوارة الخيار الأنسب للجميع.

وتوضح كراجسير: «قد تُسبب المياه الغازية إزعاجاً للأشخاص الذين يعانون مشاكل في المثانة، مثل التهاب المثانة الخلالي وفرط نشاط المثانة. أنصح بالامتناع عن تناولها لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ثم إعادة إدخالها تدريجياً لمعرفة ما إذا كانت تُسبب ظهور الأعراض».

كما تشير إلى أن الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي أو الارتجاع الحمضي قد يلاحظون تفاقم بعض الأعراض عند تناول المشروبات الغازية؛ وذلك بسبب الغازات التي تدخل إلى الجهاز الهضمي.

لذلك؛ ورغم أن المياه الغازية والمياه العادية توفران الترطيب نفسه في الأساس، فإن الاختيار بينهما قد يعتمد على مدى تقبّل الجسم لهما، إضافة إلى المكونات الموجودة في المشروب والأهداف الصحية لكل شخص.