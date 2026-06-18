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صحتك

ما أضرار شرب الماء البارد؟

شرب الماء البارد يخفّض بشكل ملحوظ تدفق المخاط الأنفي
شرب الماء البارد يخفّض بشكل ملحوظ تدفق المخاط الأنفي
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

ما أضرار شرب الماء البارد؟

شرب الماء البارد يخفّض بشكل ملحوظ تدفق المخاط الأنفي
شرب الماء البارد يخفّض بشكل ملحوظ تدفق المخاط الأنفي

يحذّر خبراء من أن شرب الماء المثلج، رغم شيوعه خصوصاً خلال فصل الصيف، قد تكون له آثار صحية غير مرغوبة، مؤكدين أن درجة حرارة الماء قد تؤثر في الجسم بقدر أهمية كمية المياه المستهلكة وجودتها.

1- زيادة سمك المخاط الأنفي

أظهرت دراسة أُجريت عام 1978 على 15 شخصاً أصحاء أن شرب الماء البارد خفّض بشكل ملحوظ تدفق المخاط الأنفي، بينما زاد الماء الساخن وحساء الدجاج الساخن من تدفقه. وخلص الباحثون إلى أن السوائل الساخنة قد تكون أفضل من الباردة في التعامل مع المخاط لدى المصابين بعدوى الجهاز التنفسي العلوي.

لكن هذه الدراسة قديمة وصغيرة الحجم ولم تُكرر لاحقاً، كما أن المشاركين لم يكونوا مرضى فعلياً. وعند المرض، تبقى المحافظة على الترطيب أهم من التركيز على درجة حرارة الماء.

2- زيادة الصداع

في دراسة أُجريت عام 2001، أفادت 7.6 في المائة من بين 669 امرأة بإصابتهن بالصداع بعد شرب 150 ملليلتراً من الماء المثلج بواسطة قشة. وكانت احتمالات الإصابة بالصداع أعلى بمرتين لدى من لديهن تاريخ حديث من الشقيقة (الصداع النصفي).

وتشير الدراسة إلى أن الماء البارد لا يسبب الصداع لدى الجميع، لكنه قد يحفزه لدى بعض المصابين بالشقيقة.

3- تفاقم مشكلات الهضم

تقول معتقدات شائعة إن الماء البارد قد يكون ضاراً بعملية الهضم. وفي دراسة حديثة شملت 11 رجلاً، أدّى شرب الماء البارد جداً قبل الطعام إلى انخفاض عدد تقلصات المعدة مقارنة بالماء الساخن، كما تناول المشاركون كميات أقل من الطعام بعده.

وتشير النتائج إلى أن الماء البارد قد يؤدي إلى بطء الهضم وانخفاض الشهية، لكن حجم الدراسة الصغير لا يسمح باستخلاص نتائج حاسمة.

4- صعوبة البلع

قد يؤدي شرب الماء البارد إلى تفاقم أعراض اضطراب نادر في المريء يُعرف باسم «تعذر الارتخاء المريئي»، الذي يسبب صعوبة في بلع الطعام والشراب.

وأظهرت دراسة عام 2012 شملت 12 مصاباً بهذا الاضطراب أن الماء البارد زاد من حدة الأعراض، بينما ساعد الماء الساخن على تخفيفها.

5- ارتفاع ضغط الدم

قد يؤدي شرب الماء البارد إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم نتيجة ما يُعرف بـ«الاستجابة الضاغطة»، وهي استجابة فسيولوجية تحدث عند شرب الماء.

وأظهرت دراسة عام 2022 أن الماء البارد، سواء العادي أو الغازي، أدى إلى ارتفاع أكبر في ضغط الدم مقارنة بالماء بدرجة حرارة الغرفة، خصوصاً لدى كبار السن.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الارتفاع مؤقت وليس بالضرورة أمراً سلبياً، بل قد يكون مفيداً كأنه إجراء إسعافي أولي في حالات الانخفاض الحاد في ضغط الدم.

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صحتك

قبل الإفطار أم بعده... متى تشرب قهوتك الصباحية؟

توقيت شرب القهوة الصباحية يعتمد على الشخص وعلى حالته الصحية (أ.ب)
توقيت شرب القهوة الصباحية يعتمد على الشخص وعلى حالته الصحية (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

قبل الإفطار أم بعده... متى تشرب قهوتك الصباحية؟

توقيت شرب القهوة الصباحية يعتمد على الشخص وعلى حالته الصحية (أ.ب)
توقيت شرب القهوة الصباحية يعتمد على الشخص وعلى حالته الصحية (أ.ب)

تُعد القهوة جزءاً أساسياً من الروتين الصباحي لملايين الأشخاص حول العالم، لكن الجدل لا يزال قائماً حول التوقيت الأفضل لتناولها، فبينما يفضّل البعض احتساءها فور الاستيقاظ على معدة فارغة للحصول على دفعة سريعة من النشاط، يرى آخرون أن تناولها بعد الإفطار أكثر فائدة للصحة.

في هذا السياق، أشار موقع «فيري ويل هيلث» العلمي إلى أن التوقيت الأفضل لشرب القهوة الصباحية يعتمد إلى حد كبير على طبيعة الجسم والحالة الصحية لكل شخص.

القهوة قبل الإفطار: الإيجابيات والسلبيات

فوائد شرب القهوة قبل الإفطار

تشمل الفوائد المحتملة لشرب القهوة قبل الإفطار على معدة فارغة ما يلي:

* تأثير مُعزِّز للكافيين: نظراً إلى عدم وجود طعام في المعدة، يكون مفعول الكافيين في فنجانك أسرع.

* دعم الأداء الرياضي: قد يُساعد شرب القهوة فور الاستيقاظ على تحسين أدائك الرياضي إذا كنت تمارس التمارين في الساعات الأولى من الصباح.

* امتصاص أسرع لمضادات الأكسدة والمركبات المفيدة: يمتص الجهاز الهضمي القهوة وعناصرها الغذائية المفيدة، مثل مضادات الأكسدة، بشكل أسرع على معدة فارغة.

السلبيات المحتملة

* مشكلات في مستوى السكر في الدم: قد يؤدي تناول القهوة قبل الإفطار إلى صعوبة التحكم في مستوى السكر في الدم، نظراً إلى تأثير الكافيين على هذا الأمر.

* تأثيرها على بعض الأدوية: قد يتداخل تناول القهوة على معدة فارغة مع امتصاص بعض الأدوية التي يتم تناولها صباحاً، مثل أدوية الغدة الدرقية وضغط الدم.

* تأثيرات على الجهاز الهضمي: إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي، فقد يؤثر شرب القهوة على أعراضك، خصوصاً عند شربها على معدة فارغة.

القهوة بعد الإفطار: الإيجابيات والسلبيات

فوائد شرب القهوة بعد الإفطار

يرى الخبراء أن شرب القهوة بعد تناول وجبة الإفطار يحمل عدة فوائد صحية، أبرزها:

* تقليل التأثير المحتمل للكافيين على مستويات السكر في الدم.

* دعم عملية الهضم بشكل أفضل.

سلبيات محتملة

* تأخر الشعور بالنشاط والتركيز الذي يبحث عنه كثيرون فور الاستيقاظ.

* مشكلات محتملة في توقيت النوم: اعتماداً على وقت تناولك للطعام، قد يؤثر تأجيل شرب القهوة إلى ما بعد الإفطار على نومك في المساء.

من ثم، فإن توقيت شرب القهوة الصباحية يعتمد عليك وعلى حالتك الصحية، فإذا كنت تستمتع بتناولها فور الاستيقاظ ولا تعاني من اضطرابات هضمية أو مشكلات في التحكم بمستويات السكر في الدم، فلا حاجة لتغيير عادتك. أما إذا كانت القهوة على معدة فارغة تسبب لك انزعاجاً أو تؤثر على حالتك الصحية، فقد يكون تناولها بعد الإفطار الخيار الأفضل.

ويؤكد الخبراء أن الأهم من توقيت شرب القهوة هو الاعتدال في استهلاكها وتجنب الإفراط في إضافة السكر أو المكونات عالية السعرات الحرارية.

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الصحة القهوة مشاكل صحية الكافيين العالم
صحتك

ما أضرار شرب القهوة قبل الإفطار؟

قد يسبب تناول القهوة على معدة فارغة حدوث اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص (بيكساباي)
قد يسبب تناول القهوة على معدة فارغة حدوث اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص (بيكساباي)
  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
TT

ما أضرار شرب القهوة قبل الإفطار؟

قد يسبب تناول القهوة على معدة فارغة حدوث اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص (بيكساباي)
قد يسبب تناول القهوة على معدة فارغة حدوث اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص (بيكساباي)

بالنسبة لكثيرين منا، لا يبدأ اليوم إلا بعد تناول فنجان القهوة الأول. فهي تُشعرنا بالراحة والنشاط، وتُعدّ من أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم.

ويشدد تقرير نُشر، الأربعاء، على موقع «فيري وويل هيلث» على أنه إذا كنت تتحمل القهوة جيداً وتستمتع بها فور استيقاظك قبل تناول الطعام، فلا داعي لتغيير روتينك. أما إذا كانت تُسبب لك اضطراباً في المعدة أو تؤثر على مستوى السكر في الدم، فقد يكون شربها بعد الإفطار خياراً أفضل.

واستعرض التقرير السلبيات المحتملة لشرب القهوة على معدة فارغة. وأفاد بأن تناول القهوة قبل الإفطار قد يؤدي إلى صعوبة في ضبط مستوى السكر في الدم، نظراً إلى تأثيرات الكافيين.

وأضاف التقرير أن «القهوة قد تتداخل مع بعض الأدوية التي قد تتناولها عند الاستيقاظ. وعلى الرغم من أن قهوة الصباح قد تبدو غير ضارة، فإنها قد تتفاعل، وفق نتائج عديد من الدراسات، مع بعض الأدوية بطرق تُقلل من فاعليتها، أو تزيد من خطر الآثار الجانبية، مثل بعض أدوية ضغط الدم أو الغدة الدرقية».

ويؤكد الخبراء أن تأثير الكافيين على الجسم يتجاوز مجرد زيادة سريعة في الطاقة. إذ يحتوي الشاي أيضاً على الكافيين، ولكن ليس بنفس تركيز القهوة.

ويشيرون إلى أن الكافيين منبه، أي إنه يُسرّع عمل الجهاز العصبي المركزي، مما قد يؤدي إلى التوتر أو الأرق، والصداع، وتسارع ضربات القلب، والأرق لدى البعض.

وتُعدّ الآثار المنشطة مصدر قلق أيضاً عند الجمع بين الكافيين وأدوية اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، مثل الأمفيتامينات، أو مع أدوية الربو، مثل الثيوفيلين، الذي يشترك مع الكافيين في بنية كيميائية مشابهة. قد يزيد استخدامها معاً من خطر الآثار الجانبية، مثل تسارع ضربات القلب واضطرابات النوم.

ويُعدّ الليفوثيروكسين، العلاج القياسي لقصور الغدة الدرقية، حساساً جداً للتوقيت، وقد يؤثر تناول القهوة صباحاً على فاعليته. تُظهر الدراسات أن شرب القهوة بعد تناول الليفوثيروكسين مباشرةً قد يُقلل من امتصاصه بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

ويُسرّع الكافيين من حركة الطعام والفضلات عبر الجهاز الهضمي، مما يُقلل من الوقت المُتاح لامتصاص الدواء، وقد يرتبط به أيضاً في المعدة، مما يُصعّب على الجسم امتصاصه. وتُقلل هذه التأثيرات من التوافر الحيوي للدواء، أي إن كمية أقل منه تصل إلى مجرى الدم حيث الحاجة إليه.

وإذا تعطل الامتصاص، فقد تعود أعراض قصور الغدة الدرقية -بما في ذلك التعب وزيادة الوزن والإمساك- حتى لو كنت تتناول الدواء بشكل صحيح.

وتحتوي بعض مسكنات الألم التي تُصرف من دون وصفة طبية، مثل تلك التي تحتوي على الأسبرين أو الباراسيتامول، على الكافيين. يمكن للقهوة أن تُسرّع امتصاص هذه الأدوية عن طريق تسريع إفراغ المعدة وزيادة حموضتها، مما يُحسّن امتصاص بعض الأدوية مثل الأسبرين. ومع أن هذا قد يُساعد مسكنات الألم على العمل بشكل أسرع، إلا أنه قد يزيد أيضاً من خطر الآثار الجانبية مثل تهيج المعدة أو النزيف، خصوصاً عند تناولها مع مصادر أخرى للكافيين.

ويمكن للكافيين أن يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب مؤقتاً، ويستمر هذا الارتفاع عادةً من ثلاث إلى أربع ساعات بعد تناوله.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن هناك أيضاً فوائد محتملة لدى البعض عند شرب القهوة قبل الإفطار، إذ قد يزيد تناول القهوة بدون وجود طعام في المعدة من مفعول الكافيين في فنجانك.

وبالنسبة للرياضيين، فقد شدد التقرير على أن شرب القهوة فور الاستيقاظ يمكن أن يُساعد على تحسين أدائك الرياضي إذا كنت تُمارس التمارين في الصباح الباكر.

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دراسة أميركا
صحتك

اكتشف أسباب تساقط الشعر المفاجئ عند الشباب

تساقط الشعر المفاجئ عند الشباب غالباً يحدث بسبب مجموعة عوامل مثل التوتر والضغط النفسي (بيكساباي)
تساقط الشعر المفاجئ عند الشباب غالباً يحدث بسبب مجموعة عوامل مثل التوتر والضغط النفسي (بيكساباي)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

اكتشف أسباب تساقط الشعر المفاجئ عند الشباب

تساقط الشعر المفاجئ عند الشباب غالباً يحدث بسبب مجموعة عوامل مثل التوتر والضغط النفسي (بيكساباي)
تساقط الشعر المفاجئ عند الشباب غالباً يحدث بسبب مجموعة عوامل مثل التوتر والضغط النفسي (بيكساباي)

سيُعاني معظم الناس من تساقط الشعر بدرجات متفاوتة خلال حياتهم. يبدأ معظمهم بملاحظة تساقط الشعر في مرحلة البلوغ، ولكن في حالات أقل شيوعاً يبدأ البعض بفقدان شعرهم في سن المراهقة.

قد يكون تساقط الشعر أمراً صعباً على أي شخص، خاصةً إذا كنت صغيراً في السن. يُمكن أن يُؤثر فقدان الشعر بشكل كبير على ثقة الشخص بنفسه.

دعونا نستعرض مجموعة واسعة من الأسباب المحتملة لتساقط الشعر لدى المراهقين، وسنتناول أيضاً خيارات العلاج لكل سبب، وفقاً لما ذكره موقع «هيلث لاين» المعني بالصحة.

فيما يلي بعض الأسباب المحتملة لتساقط الشعر لدى المراهقين:

الوراثة

الثعلبة الأندروجينية هي شكل وراثي من أشكال تساقط الشعر، وتُعرف أيضاً بالصلع الذكوري أو الصلع الأنثوي. يحدث هذا النوع من الصلع بنمط يمكن التنبؤ به.

عند الرجال، يظهر عادةً على شكل انحسار في خط الشعر على هيئة حرف M أو V أو U، مع تساقط تدريجي للشعر في أعلى الرأس. أما النساء، فيلاحظن عادةً ترققاً تدريجياً للشعر على طول خط الشعر.

يبدأ تساقط الشعر النمطي عادةً في مرحلة البلوغ، ولكنه قد يبدأ أيضاً خلال سنوات المراهقة. ليس من النادر أن يُصاب المراهقون بهذا النوع من تساقط الشعر، ولكن مدى انتشاره غير معروف حالياً.

يزداد احتمال إصابتك بتساقط الشعر النمطي إذا كان لديك أقارب من الدرجة الأولى مصابون به.

الثعلبة البقعية

هي حالة مناعية ذاتية تُسبب تساقط الشعر على شكل بقع. وتتطور أمراض المناعة الذاتية عندما يُخطئ الجسم في تمييز الخلايا السليمة عن الخلايا الغريبة. وفي حالة داء الثعلبة يهاجم جهاز المناعة بصيلات الشعر. وقد تلاحظ تساقط الشعر في فروة رأسك، أو حاجبيك، أو رموشك، أو جسمك.

يصيب داء الثعلبة نحو 2 في المائة من السكان في مرحلة ما من حياتهم. ويصاب به معظم الناس قبل سن الثلاثين، وقد يبدأ في سن الطفولة.

سوء التغذية

هو نقص في التغذية السليمة، وقد ينتج عن عدم تناول كمية كافية من الطعام، أو الإفراط في تناوله، أو عدم الحصول على التوازن الصحيح من العناصر الغذائية. تشمل بعض الأسباب المحتملة: صعوبة الحصول على الطعام، واختلال النظام الغذائي، واضطرابات الأكل، أو مشكلات في الجهاز الهضمي.

قد يؤدي نقص بعض العناصر الغذائية إلى تساقط الشعر، بما في ذلك: فيتامين أ، وفيتامين هـ، والزنك، وفيتامين ج، والحديد، والنياسين، وفيتامين د، والبيوتين وحمض الفوليك، والسيلينيوم.

اضطرابات الغدة الدرقية

قد تؤدي اضطرابات الغدة الدرقية التي تُسبب نقصاً أو زيادة في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، إلى تساقط الشعر أو تقصفه.

وعادةً ما يظهر تساقط الشعر الناتج عن اضطرابات الغدة الدرقية على شكل ترقق منتظم في فروة الرأس. ويُعد تساقط الشعر أكثر شيوعاً لدى الأشخاص المصابين بأمراض الغدة الدرقية الحادة أو المزمنة، وغالباً ما ينمو الشعر المتساقط مجدداً مع العلاج المناسب.

الذئبة الحمراء

هي مرض مناعي ذاتي؛ حيث يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة والأعضاء. قد يُسبب أعراضاً مثل آلام المفاصل، والتعب، وطفح جلدي على شكل فراشة، وتساقط الشعر. قد يلاحظ المصابون بالذئبة الحمراء ترققاً تدريجياً في الشعر. قد ينمو الشعر المتساقط مجدداً أو لا.

متلازمة تكيس المبايض

هو مشكلة صحية شائعة لدى النساء تؤدي إلى زيادة مستويات الأندروجين، أو الهرمونات الجنسية الذكرية.

من الطبيعي أن تُنتج النساء هرمونات مثل التستوستيرون. ولكن عند زيادة إنتاجها، قد يؤدي ذلك إلى أعراض مثل اضطرابات الدورة الشهرية، وحب الشباب، وتساقط الشعر. وقد يُسهم علاج اختلال التوازن الهرموني في الجسم في إعادة نمو الشعر.

بعض الأدوية والعلاجات الطبية

هناك عدد من الأدوية والعلاجات الطبية التي قد تُسبب تساقط الشعر. ومن الأمثلة على ذلك: أدوية حب الشباب، والمضادات الحيوية، وأدوية منع تجلط الدم، ومضادات الاختلاج، ومضادات الاكتئاب ومثبتات المزاج، وعلاجات الفطريات، وأدوية ضغط الدم، والعلاج الكيميائي، وأدوية خفض الكوليسترول، وأدوية النقرس، ومثبطات المناعة وعلاجات الشعر والتلوين، والتصفيف فقد يؤدي تلوين الشعر بانتظام أو استخدام العلاجات الكيميائية للشعر إلى تلفه، وربما زيادة تقصفه. لا تؤثر هذه العلاجات عادةً على جذور الشعر، ومن المرجح أن ينمو الشعر مجدداً بمجرد التوقف عن العلاج.

يُعدّ الكلور الموجود في حمامات السباحة، وتبييض الشعر، وتعريضه للحرارة المفرطة من الأسباب المحتملة لتلفه.

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