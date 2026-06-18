ما أضرار شرب الماء البارد؟

يحذّر خبراء من أن شرب الماء المثلج، رغم شيوعه خصوصاً خلال فصل الصيف، قد تكون له آثار صحية غير مرغوبة، مؤكدين أن درجة حرارة الماء قد تؤثر في الجسم بقدر أهمية كمية المياه المستهلكة وجودتها.

1- زيادة سمك المخاط الأنفي

أظهرت دراسة أُجريت عام 1978 على 15 شخصاً أصحاء أن شرب الماء البارد خفّض بشكل ملحوظ تدفق المخاط الأنفي، بينما زاد الماء الساخن وحساء الدجاج الساخن من تدفقه. وخلص الباحثون إلى أن السوائل الساخنة قد تكون أفضل من الباردة في التعامل مع المخاط لدى المصابين بعدوى الجهاز التنفسي العلوي.

لكن هذه الدراسة قديمة وصغيرة الحجم ولم تُكرر لاحقاً، كما أن المشاركين لم يكونوا مرضى فعلياً. وعند المرض، تبقى المحافظة على الترطيب أهم من التركيز على درجة حرارة الماء.

2- زيادة الصداع

في دراسة أُجريت عام 2001، أفادت 7.6 في المائة من بين 669 امرأة بإصابتهن بالصداع بعد شرب 150 ملليلتراً من الماء المثلج بواسطة قشة. وكانت احتمالات الإصابة بالصداع أعلى بمرتين لدى من لديهن تاريخ حديث من الشقيقة (الصداع النصفي).

وتشير الدراسة إلى أن الماء البارد لا يسبب الصداع لدى الجميع، لكنه قد يحفزه لدى بعض المصابين بالشقيقة.

3- تفاقم مشكلات الهضم

تقول معتقدات شائعة إن الماء البارد قد يكون ضاراً بعملية الهضم. وفي دراسة حديثة شملت 11 رجلاً، أدّى شرب الماء البارد جداً قبل الطعام إلى انخفاض عدد تقلصات المعدة مقارنة بالماء الساخن، كما تناول المشاركون كميات أقل من الطعام بعده.

وتشير النتائج إلى أن الماء البارد قد يؤدي إلى بطء الهضم وانخفاض الشهية، لكن حجم الدراسة الصغير لا يسمح باستخلاص نتائج حاسمة.

4- صعوبة البلع

قد يؤدي شرب الماء البارد إلى تفاقم أعراض اضطراب نادر في المريء يُعرف باسم «تعذر الارتخاء المريئي»، الذي يسبب صعوبة في بلع الطعام والشراب.

وأظهرت دراسة عام 2012 شملت 12 مصاباً بهذا الاضطراب أن الماء البارد زاد من حدة الأعراض، بينما ساعد الماء الساخن على تخفيفها.

5- ارتفاع ضغط الدم

قد يؤدي شرب الماء البارد إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم نتيجة ما يُعرف بـ«الاستجابة الضاغطة»، وهي استجابة فسيولوجية تحدث عند شرب الماء.

وأظهرت دراسة عام 2022 أن الماء البارد، سواء العادي أو الغازي، أدى إلى ارتفاع أكبر في ضغط الدم مقارنة بالماء بدرجة حرارة الغرفة، خصوصاً لدى كبار السن.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الارتفاع مؤقت وليس بالضرورة أمراً سلبياً، بل قد يكون مفيداً كأنه إجراء إسعافي أولي في حالات الانخفاض الحاد في ضغط الدم.