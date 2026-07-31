عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
صحتك

خفض الملح لا يكفي... البوتاسيوم يدخل معركة ضغط الدم

دراسة أميركية تدعو إلى إعادة صياغة الاستراتيجيات الغذائية للوقاية

ما نضعه في الطبق قد يغيّر ما تقوله أرقام الضغط (جامعة نورث كارولينا)
ما نضعه في الطبق قد يغيّر ما تقوله أرقام الضغط (جامعة نورث كارولينا)
TT
TT

خفض الملح لا يكفي... البوتاسيوم يدخل معركة ضغط الدم

ما نضعه في الطبق قد يغيّر ما تقوله أرقام الضغط (جامعة نورث كارولينا)
ما نضعه في الطبق قد يغيّر ما تقوله أرقام الضغط (جامعة نورث كارولينا)

دعت دراسة أميركية إلى إعادة النظر في النهج المتبع للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه، مؤكدةً أنّ التركيز على تقليل تناول الصوديوم (الملح) وحده لم يعد كافياً، وأنّ زيادة استهلاك البوتاسيوم ينبغي أن تكون جزءاً أساسياً من الاستراتيجيات الصحية لتحقيق أفضل النتائج.

وأوضح باحثون من جامعة فيرمونت أنّ الجمع بين تقليل الصوديوم وزيادة تناول البوتاسيوم يُحقّق تأثيراً أكبر في خفض ضغط الدم، مقارنة بالاعتماد على تقليل الملح وحده. ونُشرت النتائج، الخميس، في «المجلة الأميركية للتغذية السريرية».

ويُعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً في العالم، إذ يصيب أكثر من 1.28 مليار بالغ، وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية. ويُعرَف المرض بـ«القاتل الصامت»؛ لأنه غالباً لا يسبب عوارضَ واضحة حتى تتطوّر مضاعفاته، ويُعد من أبرز عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية والفشل الكلوي، كما يسهم في ملايين الوفيات سنوياً. لذلك توصي الإرشادات الصحية بالوقاية منه من خلال اتّباع نظام غذائي صحي، وتقليل استهلاك الملح، وممارسة النشاط البدني، والحفاظ على وزن صحي، إلى جانب الالتزام بالعلاج عند الحاجة.

واستعرض الباحثون أحدث الأدلة العلمية المتعلقة بالعلاقة بين الصوديوم والبوتاسيوم وضغط الدم، وخلصوا إلى أنّ الإفراط في استهلاك الصوديوم، إلى جانب انخفاض تناول البوتاسيوم، يمثّلان عاملين رئيسيين قابلين للتعديل للحدّ من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وأشاروا إلى أنّ متوسّط استهلاك الصوديوم لا يزال يتجاوز المستويات الموصَى بها في معظم دول العالم، في حين يبقى استهلاك البوتاسيوم أقل بكثير من الكميات المثلى، سواء في الدول المتقدّمة أم النامية.

وأوضح الباحثون أنّ زيادة تناول البوتاسيوم تساعد الجسم على التخلُّص من الصوديوم عبر البول، كما تسهم في تحسين وظائف الأوعية الدموية وتنظيم توازن السوائل، ممّا يؤدّي إلى خفض ضغط الدم بفاعلية أكبر.

وأوصت الدراسة بالتركيز على المصادر الطبيعية للبوتاسيوم، وفي مقدّمتها الفاكهة والخضراوات والبقوليات ومنتجات الألبان، بما أنها وسائل آمنة وفعّالة لتعزيز استهلاكه ضِمن النظام الغذائي اليومي.

كما ناقش الباحثون إمكان استخدام أملاح البوتاسيوم بديلاً جزئياً لكلوريد الصوديوم في الصناعات الغذائية، وأشاروا إلى أنّ زيادة نسبتها قد تمنح الأغذية مذاقاً معدنياً، ممّا يفرض تحدّيات تقنية أمام الشركات المُصنِّعة لتحقيق التوازن بين القبول الحسّي والفوائد الصحية.

ووفق الباحثين، فإنّ هذه النتائج تستدعي إعادة صياغة استراتيجيات الصحة العامة، إذ لا تقتصر حملات التوعية على الدعوة إلى تقليل استهلاك الملح، وإنما تشمل أيضاً تشجيع تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم.

وخلصت الدراسة إلى أنّ خفض الصوديوم سيظلّ حجر الأساس في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسيطرة عليه، والأدلة الحالية تدعم توسيع هذا النهج لتمنح زيادة تناول البوتاسيوم القدر نفسه من الاهتمام؛ لما يوفره ذلك من فوائد إضافية في تحسين التحكم بضغط الدم والحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار الباحثون إلى أنّ هذه التوصيات لا تنطبق على جميع الأشخاص، إذ ينبغي لمرضى الكلى المزمنة أو من يعانون اضطرابات تؤثّر في توازن البوتاسيوم استشارة الطبيب قبل زيادة تناوله؛ لأنّ ارتفاع مستوياته بالدم قد يؤدّي إلى مضاعفات صحية.

مواضيع
دراسة التمثيل الغذائي ضغط الدم الصحة أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الرياضة «المفصّلة» لكلّ مريض... مكاسب للسكري والذاكرة

صحتك الحركة تبدأ في الجسد ولا تنتهي عنده (جامعة كوينزلاند)

الرياضة «المفصّلة» لكلّ مريض... مكاسب للسكري والذاكرة

تصميم برنامج رياضي يتناسب مع القدرات البدنية لكلّ مريض يمكن أن يُحقّق فوائد صحية تتجاوز خفض الوزن أو السيطرة على مستويات السكر في الدم...

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق تمتلك أذرع الأخطبوط أنظمة عصبية مجزأة لتمكينه من أداء حركات استثنائية (جامعة شيكاغو)
يوميات الشرق

اكتشاف ميزة فريدة للأخطبوط تمنحه قدرات استثنائية

اكتشف علماء الأحياء في جامعة هارفارد الأميركية، ميزةً غامضةً في بيولوجيا الأخطبوط الأساسية تمكنه من إنتاج البروتينات بدقة فائقة ما يمنحه مزايا تطورية فريدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
تكنولوجيا حللت دراسة «أطلس» نحو 15 مليون تفاعل مع أدوات «غوغل» عبر أكثر من 150 دولة و800 مهنة (أدوبي)
تكنولوجيا

دراسة لـ«غوغل»: الذكاء الاصطناعي يساعد الموظفين أكثر مما يستبدلهم

ترصد دراسة «غوغل» انتشار الذكاء الاصطناعي في معظم المهن مع بقائه أداة مساعدة للمهام أكثر من كونه بديلاً عن الموظفين.

نسيم رمضان (لندن)
صحتك لا يُظهِر سرطان المعدة دائماً أعراضاً في مراحله المبكرة (بكساباي)
صحتك

سرطان المعدة يصيب الشباب: أعراض مبكرة يجب معرفتها

قد يُصيب سرطان المعدة الشباب وتشمل علاماته المبكرة عسر الهضم المستمر والشعور بالشبع بسرعة بعد تناول وجبة صغيرة وفقدان الوزن غير المبرر 

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق الهواء لا ينسى ما نتركه فيه (أ.ف.ب)
يوميات الشرق

تغيُّر المناخ يؤثّر في دماء البشر

مع ارتفاع معدلات ثاني أكسيد الكربون في الهواء، لا يجد الإنسان المعاصر بديلاً سوى استنشاق المزيد من هذا الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن)