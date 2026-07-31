مشادة بين جونز وسوبوسلاي بسبب شارة قيادة ليفربول

دخل كورتيس جونز، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، في مشادة حادة مع زميله في الفريق المجري دومينيك سوبوسلاي، وذلك بعد فوز فريقهما على ريكسهام (1-صفر) في مباراة ودية بملعب «يانكي» في الولايات المتحدة الأميركية صباح الخميس.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه بعد صافرة نهاية المباراة، دخل جونز وسوبوسلاي ثم بعد ذلك زميلهما اليوناني كوستاس تسيميكاس في جدال حاد في أثناء خروجهم من الملعب لتحية الجماهير.

ولم يتضح سبب الخلاف بعد، رغم أن سوبوسلاي قام بمنح شارة القيادة خلال المباراة لتسيميكاس بدلاً من جونز، وذلك حينما تم استبداله خلال المباراة، وظهر تسيميكاس وهو يلقي بالشارة على أرض الملعب.

وكان ليفربول قد رفض عرضاً من إنتر ميلان الإيطالي لضم جونز مقابل 21.7 مليون جنيه إسترليني.

ويتبقى عام واحد في عقد جونز (25 عاماً) مع ليفربول.