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الرياضة رياضة عالمية

ريال مدريد يقرر حسم مصير فينسيوس

البرازيلي فينسيوس جونيور جناج ريال مدريد (د.ب.أ)
البرازيلي فينسيوس جونيور جناج ريال مدريد (د.ب.أ)
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ريال مدريد يقرر حسم مصير فينسيوس

البرازيلي فينسيوس جونيور جناج ريال مدريد (د.ب.أ)
البرازيلي فينسيوس جونيور جناج ريال مدريد (د.ب.أ)

قرر ريال مدريد الإسباني حسم مصير مهاجمه البرازيلي فينسيوس جونيور، وذلك بعد أشهر من المفاوضات بشأن تجديد عقده، حيث لم يتنازل أي من الطرفين (النادي واللاعب) عن موقفه.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تعلم أن الوقت قد حان لإنهاء حالة الشكوك حول مستقبل فينسيوس، وجاء عرض آرسنال الإنجليزي لضم اللاعب لتطلب إدارة النادي من اللاعب الدولي البرازيلي حسم موقفه من العرض المقدم له لتجديد عقده مع الريال سواء بالقبول أو الرفض.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد أبلغ وكلاء فينسيوس بأن العرض الأخير للتجديد سيكون نهائياً، ولن تكون هناك أي زيادات أخرى أو مفاوضات، مشيرة إلى أنه إذا قبل اللاعب شروط الريال فسيتم تجديد عقده وفي حال لم يقبل، فسيفتح النادي الإسباني الباب أمام بيعه هذا الصيف من أجل تجنب رحيله مجاناً مع دخوله العام الأخير في عقده.

وتابعت «ماركا» أن ريال مدريد يعد فينسيوس لاعباً أساسياً، ويحمل تجديد عقده أولوية كبيرة؛ لأن إدارة الريال ترى أن اللاعب يستحق تعويضاً كبيراً على أدائه في السنوات الماضية، لكن النادي الملكي لديه خط أحمر فيما يتعلق بسقف رواتب اللاعبين في الفريق.

وفي حال رفض اللاعب الرحيل فإن الأمر سيتغير تماماً على مستوى أرض الملعب، ومع اقتراب التعاقد مع الإيفواري يان ديوماندي، والذي يمكنه اللعب على الجناحين، فسيكون بذلك خياراً رائعاً للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ولن يكون جلوس فينسيوس على مقاعد البدلاء احتمالاً بعيداً، بل سيظل وارداً في حال عدم حل الأزمة التعاقدية.

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