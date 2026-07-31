نيوكاسل يعلن رحيل إيدي هاو عن تدريب الفريق رسمياً

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، استقالة إيدي هاو من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم.

وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني أن هاو أبلغ النادي باستقالته، ووافق النادي على طلبه، وقدم له الشكر على مساهمته الاستثنائية.

كما سيرحل عن النادي أيضاً المدربون جيسون تيندال، وجرايم جونز، وستيفن بيرتشيس، وسايمون ويذرستون، بالإضافة إلى رئيس قسم الأداء دان هودجز.

وقال هاو: «بعد فترة من التفكير الشخصي، قررت أن الوقت الحالي هو المناسب بالنسبة لي للابتعاد عن منصبي كمدرب رئيسي لنيوكاسل يونايتد».

وأضاف: «بعد ما يقرب من 5 سنوات من منح حياتي وقلبي وروحي لهذا النادي، والعمل بطاقة لا تتوقف، أشعر بأن من مصلحتي والنادي أن أتنحى عن منصبي، وأستعيد طاقتي وأحصل على فترة من الراحة».

وتابع: «رغم أن اتخاذ هذا القرار كان صعباً للغاية، فإنني أعلم في داخلي أنه القرار الصحيح. كثيراً ما وضعت مصلحة نيوكاسل قبل مصلحتي الشخصية في كل قرار اتخذته خلال فترة وجودي هنا، وهذا القرار ليس مختلفاً».

وقال: «كان شرفاً لا يقدر بثمن في حياتي أن أكون مدرباً لنيوكاسل يونايتد».

وأضاف: «من الصعب أن أجد الكلمات المناسبة لوصف ما يعنيه هذا النادي، وهذه المدينة، وجماهيرها بالنسبة لي ولعائلتي، وما سيظل يعنيه دائماً. منذ اللحظة التي وصلت فيها أنا وجيسون وجميع أفراد الطاقم قبل ما يقرب من نصف عقد من الزمن، شعرنا بأن نيوكاسل أصبح منزلنا على الفور، ورحب بنا الناس هنا بأذرع مفتوحة. لقد شعرنا بفخر كبير بتمثيل النادي منذ اليوم الأول، وستظل هذه المدينة دائماً تحتل مكانة خاصة جداً في قلوبنا».

وقال: «كانت هناك العديد من اللحظات الرائعة خلال فترة وجودنا هنا. بدأنا الموسم الأول ونحن نقاتل من أجل تجنب الهبوط، ثم عشنا بعدها العديد من الليالي التي لا تُنسى في ملعب سانت جيمس بارك بدوري أبطال أوروبا. لقد كان التطور سريعاً».

وأضاف: «تكاتف الجميع واتحدوا، وأصبحنا قوة كبيرة، وتُوج ذلك بتحقيق أول بطولة محلية للنادي منذ 70 عاماً. هذه كلها ذكريات سأعتز بها طوال حياتي».

وتابع: «أود أن أسجل خالص شكري وتقديري لياسر الرميان، وجيمي روبن، وجاكوبو سوليس، وجميع العاملين في صندوق الاستثمارات العامة، وديفيد هوبكنسون، وروس ويلسون، ومجموعة الملاك والقيادة بالكامل، على ثقتهم بي ومنحي فرصة قيادة هذا النادي الكروي المميز».

وأضاف: «أتوجه بالشكر إلى جيسون تيندال، وجرايم جونز، وستيفن بيرتشيس، وسايمون ويذرستون، ودان هودجز، وآندي هاو، وجوردان ترايب، على ولائهم ودعمهم وتفانيهم الرائع، وكذلك إلى جميع أفراد الطاقم الذين يعملون خلف الكواليس، والذين يجعل عملهم الجاد وولاؤهم هذا النادي على ما هو عليه».

وقال: «وأخيراً، والأهم من ذلك، شكراً لجماهيرنا الرائعة. شغفكم وولاؤكم ألهماني كل يوم. الوقوف على خط التماس في سانت جيمس بارك كمدرب لكم، مع شرف تمثيل ناديكم، كان يعني لي أكثر مما يمكنكم أن تتخيلوا».