عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

نيوكاسل يعلن رحيل إيدي هاو عن تدريب الفريق رسمياً

إيدي هاو يرحل عن تدريب نيوكاسل يونايتد (د.ب.أ)
إيدي هاو يرحل عن تدريب نيوكاسل يونايتد (د.ب.أ)
TT
TT

نيوكاسل يعلن رحيل إيدي هاو عن تدريب الفريق رسمياً

إيدي هاو يرحل عن تدريب نيوكاسل يونايتد (د.ب.أ)
إيدي هاو يرحل عن تدريب نيوكاسل يونايتد (د.ب.أ)

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، استقالة إيدي هاو من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم.

وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني أن هاو أبلغ النادي باستقالته، ووافق النادي على طلبه، وقدم له الشكر على مساهمته الاستثنائية.

كما سيرحل عن النادي أيضاً المدربون جيسون تيندال، وجرايم جونز، وستيفن بيرتشيس، وسايمون ويذرستون، بالإضافة إلى رئيس قسم الأداء دان هودجز.

وقال هاو: «بعد فترة من التفكير الشخصي، قررت أن الوقت الحالي هو المناسب بالنسبة لي للابتعاد عن منصبي كمدرب رئيسي لنيوكاسل يونايتد».

وأضاف: «بعد ما يقرب من 5 سنوات من منح حياتي وقلبي وروحي لهذا النادي، والعمل بطاقة لا تتوقف، أشعر بأن من مصلحتي والنادي أن أتنحى عن منصبي، وأستعيد طاقتي وأحصل على فترة من الراحة».

وتابع: «رغم أن اتخاذ هذا القرار كان صعباً للغاية، فإنني أعلم في داخلي أنه القرار الصحيح. كثيراً ما وضعت مصلحة نيوكاسل قبل مصلحتي الشخصية في كل قرار اتخذته خلال فترة وجودي هنا، وهذا القرار ليس مختلفاً».

وقال: «كان شرفاً لا يقدر بثمن في حياتي أن أكون مدرباً لنيوكاسل يونايتد».

وأضاف: «من الصعب أن أجد الكلمات المناسبة لوصف ما يعنيه هذا النادي، وهذه المدينة، وجماهيرها بالنسبة لي ولعائلتي، وما سيظل يعنيه دائماً. منذ اللحظة التي وصلت فيها أنا وجيسون وجميع أفراد الطاقم قبل ما يقرب من نصف عقد من الزمن، شعرنا بأن نيوكاسل أصبح منزلنا على الفور، ورحب بنا الناس هنا بأذرع مفتوحة. لقد شعرنا بفخر كبير بتمثيل النادي منذ اليوم الأول، وستظل هذه المدينة دائماً تحتل مكانة خاصة جداً في قلوبنا».

وقال: «كانت هناك العديد من اللحظات الرائعة خلال فترة وجودنا هنا. بدأنا الموسم الأول ونحن نقاتل من أجل تجنب الهبوط، ثم عشنا بعدها العديد من الليالي التي لا تُنسى في ملعب سانت جيمس بارك بدوري أبطال أوروبا. لقد كان التطور سريعاً».

وأضاف: «تكاتف الجميع واتحدوا، وأصبحنا قوة كبيرة، وتُوج ذلك بتحقيق أول بطولة محلية للنادي منذ 70 عاماً. هذه كلها ذكريات سأعتز بها طوال حياتي».

وتابع: «أود أن أسجل خالص شكري وتقديري لياسر الرميان، وجيمي روبن، وجاكوبو سوليس، وجميع العاملين في صندوق الاستثمارات العامة، وديفيد هوبكنسون، وروس ويلسون، ومجموعة الملاك والقيادة بالكامل، على ثقتهم بي ومنحي فرصة قيادة هذا النادي الكروي المميز».

وأضاف: «أتوجه بالشكر إلى جيسون تيندال، وجرايم جونز، وستيفن بيرتشيس، وسايمون ويذرستون، ودان هودجز، وآندي هاو، وجوردان ترايب، على ولائهم ودعمهم وتفانيهم الرائع، وكذلك إلى جميع أفراد الطاقم الذين يعملون خلف الكواليس، والذين يجعل عملهم الجاد وولاؤهم هذا النادي على ما هو عليه».

وقال: «وأخيراً، والأهم من ذلك، شكراً لجماهيرنا الرائعة. شغفكم وولاؤكم ألهماني كل يوم. الوقوف على خط التماس في سانت جيمس بارك كمدرب لكم، مع شرف تمثيل ناديكم، كان يعني لي أكثر مما يمكنكم أن تتخيلوا».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

رابطة مشجعين تطالب بإصلاح «فيفا» بسبب خطة بيع حصة بالمونديال

رياضة عالمية جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» إلى جانب الشيخ سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي (أ.ب)

رابطة مشجعين تطالب بإصلاح «فيفا» بسبب خطة بيع حصة بالمونديال

عارضت رابطة مشجعي كرة القدم الأوروبية، وهي منظمة غير ربحية تمثل المشجعين، مقترح الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) ببيع حصة في كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية جياني إنفانتينو رئيس فيفا إلى جوار ألكسندر تسيفيرين رئيس يويفا (د.ب.أ)
رياضة عالمية

«فيفا» يدرس تأثير زيادة عدد منتخبات المونديال إلى 64

كشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يدرس احتمال زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 48 إلى 64 فريقا في نسخة 2030.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
رياضة عالمية الانتقاد الساخر الذي وجهته شركة «كارلسبيرغ» لـ«فيفا» (حساب الشركة على إنستغرام)
رياضة عالمية

سخرية «كارلسبيرغ» من «استراحة الترطيب» تبرز أزمة «فيفا»

سلط الانتقاد الساخر الذي وجهته شركة «كارلسبيرغ» الدنماركية لصناعة الجعة إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الضوء على تأثر قطاع الشركات.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
رياضة عالمية كيفن لامور المدير التنفيذي للعمليات في «فيفا» (رويترز)
رياضة عالمية

مسؤول بارز في «فيفا»: تعرضنا للخداع بشأن خطة بيع حقوق «المونديال»

قال المدير التنفيذي للعمليات في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في تصريحات لوكالة «أسوشييتد برس»، إن العاملين داخل الاتحاد «تعرضوا للخداع».

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
رياضة عالمية عقوبات ضخمة على تشيلسي (د.ب.أ)
رياضة عالمية

تشيلسي يُعاقَب بحظر تسجيل اللاعبين مع وقف التنفيذ

فُرضت على نادي تشلسي غرامة مالية قدرها 13.4 مليون دولار، كما مُنع من تسجيل اللاعبين خلال فترتي انتقالات، مع وقف تنفيذ العقوبة.

«الشرق الأوسط» (لندن)