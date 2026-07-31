باسكال مشعلاني: سعيدة بموجة أغانٍ تحكي لغة الناس اليومية

في عمل يزخر بالبساطة، سواء في مفرداته اللغوية أو في صورته البصرية، أطلقت الفنانة باسكال مشعلاني أغنيتها الجديدة «كيفك اليوم». العمل من كلمات مايك صافي وألحان وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد، وتحكي مشعلاني كيف وُلِدت فكرته بالصدفة، وتقول: «عادة عندما يدخل زوجي إلى البيت يبادرني بعبارة (كيفك اليوم حبيبتي). لفتتني هذه الجملة التي نستخدمها يومياً تحيةً بيننا. فقلتُ له: لماذا لا نقدم أغنية تحمل هذا العنوان؟ وبالفعل اتصل بالشاعر مايك صافي، وطلب منه كتابة نص ينطلق من هذه الفكرة. كتبها مايك بعفوية، وبدوري أدّيتُها بلغتنا اليومية المحكية. حتى إنني حرصت على لفظ كلماتها باللهجة الجبلية، وهو ما يظهر في كلمات مثل (هون) وغيرها. وهكذا وُلدت أغنية لبنانية محلية بامتياز، تفاعل معها الناس منذ اللحظة الأولى».

وتشير مشعلاني إلى أنها منذ بداياتها الفنية اعتمدت العبارات الشعبية القريبة من الناس، وتقول إنها سعيدة بالموجة الغنائية التي انتشرت أخيراً، والتي تعتمد هذا الأسلوب في الكتابة. وتضيف: «من الطبيعي أن تأخذ أغانينا هذا الاتجاه، لأنها بذلك تمثلنا أفضل تمثيل، وتعكس تفاصيل حياتنا ومشاعرنا بلغة بسيطة وصادقة».

تثني على موجة الأغاني السائدة اليوم بلغة تشبه الناس (باسكال مشعلاني)

تأتي أغنيتها الجديدة من ضمن ألبومها المقبل الذي تتوقع أن يحمل اسم «باسكال مشعلاني 2026»، وتطلقه في سبتمبر (أيلول) المقبل. وتعلّق: «أعتقد أني سأطلق عليه هذا الاسم؛ كونه يأتي بعد غياب. وسيكون بمثابة تكريم لمشواري الغنائي الذي يبلغ عمره نحو الثلاثين عاماً. في الفترة السابقة اعتمدت إصدار أغانٍ فردية بين فترة وأخرى. ولكن هذه المرة قررتُ أن أعود إلى عمل متكامل ومتنوع».

يتضمن إصدارها الجديد 12 أغنية تتعاون فيه مع أسماء معروفة، وكذلك مع مواهب جديدة. والحصة الأكبر من الألحان تعود إلى ملحم أبو شديد. كما تتعاون فيه مع منير بو عساف ومايك صافي. وتنوعه يُطبَّق على موضوعاته ولهجاته وتوزيعه الموسيقي.

وتوضح في سياق حديثها: «ستحضر فيه المواويل والفرنكو أراب وأنماط موسيقية مختلفة؛ فلقد وضعتُ فيه كل حبي وشغفي للفن، وسأعيد تقديم بعض الأغاني بتوزيع جديد. فأقدم (أكبر نساي) التي أنوي إطلاقها مباشرة بعد (كيفك اليوم). كما أغني بالجزائرية والخليجية، وهناك أسلوب لبناني كلاسيكي أغنيه لأول مرة، وموضوعه لافت».

صوّرت الأغنية بأسلوب بسيط تلون باطلالات عدة (باسكال مشعلاني)

وتشير إلى أسماء أغانٍ تنوي تجديدها، مثل «مرحبتين» للراحلة صباح. كما ستجدد أغنيتها القديمة «بيت الشاعر»، وتُعدّ عملاً تراثياً فلكلورياً سبق أن غنته الفنانة سميرة توفيق، قامت مشعلاني بتجديده وإعادة تسجيله بتوزيع جديد ليعكس الفلكلور والأجواء البدوية والأردنية. ومن الأغاني التي تنوي تقديمها في قالب حديث «وصفة للنسيان»، وصوّرتها بأسلوب خارج عن المألوف، وهي تمزج فيها بين موسيقى الصعيدي والبوب.

وعن رأيها في ظاهرة العودة إلى الأغاني القديمة وتجديدها من قبل عدد من الفنانين اليوم تردّ: «بالعودة إلى أغنيات قديمة يكتشفها الجيل الشاب فإننا نكرّم الفن اللبناني؛ فمَن هم من جيلنا يحنّون إلى هذا النوع من الأعمال. والجيل الجديد يجد متعة في الاستماع إليها واستذكار أيام خلت. وهناك حاجة لتثبيت اللون الطربي الأصيل كي لا يضيع منا».

وتشير إلى أن أصدقاء ابنها إيلي في غالبيتهم يستخدمون مفردات أجنبية في أحاديثهم، ويحبّون سماع أغانيها القديمة. «إنهم يستمتعون بأغنية (يا مدقدق) التي أصدرتها منذ 8 سنوات. وكذلك أغنية (بيروت) التي تواكب عصرهم، وبالتالي أغاني (الدلعونا) الفلكلورية؛ فهذا النوع من الأغاني يقربنا من بعضنا ويحافظ على تقاليدنا، فمناسبات الفرح في لبنان لا تتم من دون استخدام آلات عزف فلكلورية، كالطبل والمزمار؛ فهذه هي لغتنا الفنية الحقيقية النابعة من أرضنا وجذورنا».

وتستطرد: «هناك دائماً زمن استعادة للأغاني القديمة بين فترة وأخرى. وأنا بدوري غنيتُ لوردة الجزائرية ولعبد الحليم حافظ».

وبالعودة إلى أغنيتها الجديدة «كيفك اليوم»، فقد اعتمدت تصويرها في كليب بسيط من إخراج حبيب الشاعر. وعملت على تلوينه بإطلالات متعددة تذكّرنا بأزياء حقبة السبعينات. وتعلق: «البساطة اليوم هي أفضل خيار لإيصال أي عمل للناس. وكوننا نعيش بعصر (التيك توك) ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن الصورة المبالغ فيها لم تعد تجذب؛ فما يريده الناس هو رؤية ما يشبههم بعفوية ووضوح. أما إطلالتي فهي تتماهى مع كلام الأغنية خفيف الظل، وقد استخدمت في التصوير جهاز تلفون قديم للإشارة إلى زمن السبعينات والثمانينات. ومن شدة حبي للأغنية جاءت حركتي عفوية وتلقائية تشبه باسكال في يومياتها».

وعن الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيره في الساحة الفنية، ترى باسكال مشعلاني أن حضوره المتزايد ترك انعكاسات سلبية على جودة الأعمال. وتقول: «لا شك أننا نشهد اليوم تراجعاً في مستوى الإنتاج الفني؛ فالذكاء الاصطناعي بات يُستخدم بكثرة في الموسيقى والألحان والكلمات، وحتى في الغناء، ما ولّد حالة من الضياع، فلم نعد نميّز بسهولة بين العمل الحقيقي وذلك المصنوع بالذكاء الاصطناعي. وأعتقد أن هناك استخفافاً ملحوظاً بالعمل الفني، لكنني مؤمنة بأن الحقيقة ستنتصر في النهاية، وأن الأعمال الأصيلة ستبقى هي الأقوى. شخصياً، لا أحب مشاهدة فيديو كليب منفَّذ بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي».

هناك دائماً زمن استعادة للأغاني القديمة بين فترة وأخرى... وأنا بدوري غنيتُ لوردة الجزائرية ولعبد الحليم حافظ