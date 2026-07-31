ضحية جديدة للمونديال... إيميرس فاي يرحل عن تدريب ساحل العاج

ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن إيميرس فاي مدرب منتخب ساحل العاج سيرحل عن منصبه، حيث إنه لن يجدد عقده لقيادة المنتخب، ودفع هذا القرار المدرب (42 عاماً) للبحث عن مشروع جيد.

وتولى إيميرس فاي، تدريب منتخب ساحل العاج بشكل دائم منذ فبراير (شباط) 2024، بعد أن قادهم للفوز بكأس الأمم الأفريقية 2023 على أرضهم، خلفاً للفرنسي جان لويس جاسيه في منتصف البطولة، ولن يبقى على رأس الجهاز الفني للمنتخب؛ إذ لن يجدد المدرب عقده الذي ينتهي الجمعة، ليبدأ الآن فصلاً جديداً في مسيرة ابن مدينة نانت، الذي يبحث عن مشروع جديد.

وعلى مستوى كأس العالم، تأهل منتخب ساحل العاج من دور المجموعات لأول مرة في تاريخه قبل أن يخرج من دور الـ32 على يد النرويج (2-1). وكانت هذه هي آخر مشاركة للإيفواريين في كأس العالم منذ اثني عشر عاماً.

وفي عام 2025، وخلال بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب، خرج منتخب الأفيال من الدور ربع النهائي على يد مصر.

ورغم سجله الإيجابي وتشكيلته المتجددة، لن يستمر إيميرس فاي في قيادة المنتخب الإيفواري.