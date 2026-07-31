أتشيمبونغ: تعلمت من ألونسو قبل أن يكون مدرباً لتشيلسي

أكد جوش أتشيمبونغ لاعب تشيلسي أن أي مباراة بين فريقه وغريمه اللندني توتنهام ستكون مهمة، سواء كانت ضمن فترة الإعداد للموسم أو في نهائي كأس، كما تحدث عن انطباعاته الأولى عن العمل مع مدرب البلوز الجديد الإسباني تشابي ألونسو.

ويعد المدافع صاحب الـ«20 عاماً»، ضمن قائمة الفريق الذي سافر إلى الخارج خلال الصيف في جولة، بدأت بمباراتين متتاليتين في سيدني، أستراليا، إلى جانب برنامج التدريب المكثف المعتاد استعداداً للموسم المقبل.

وتتيح فترة الإعداد للموسم دائماً للاعبين فرصة التعرف على زملائهم الجدد، وفي هذه الحالة، على المدرب الجديد وطاقمه التدريبي. وتحدث أتشيمبونغ عما يتوقعه ألونسو من مدافعيه، وكشف أيضاً أن الإسباني لا يزال قادراً على إظهار المواهب التي جعلته فائزاً بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم كلاعب.

وقال أتشيمبونغ في تصريحات لموقع تشيلسي الرسمي: «أعتقد أن أهم ما يريده منا هو الدفاع أولاً، بصراحة، من الواضح أنه يفضل المدافعين الذين يجيدون الاستحواذ على الكرة؛ لذا فالأمر ببساطة يتعلق بالسؤال والتعلم، بصراحة».

وأضاف: «كنت أشاهد مقاطع فيديو له على (يوتيوب) عندما كنت أصغر سناً، وما زلت أشاهدها حتى الآن لأتعلم منه. أشعر بأنه يجيد عرض مهاراته عملياً، مثل تمريراته، فهو ينفذها ببساطة، ثم أقول: يا له من لاعب رائع! لذا يمكنك أن ترى بنفسك كيف يكون الوضع على هذا المستوى، وهذا أمر جيد».