بالمر يتطلع لإثبات نفسه مع تشيلسي

قال كول بالمر، لاعب تشيلسي، إنه متحمس للموسم القادم من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويريد إثبات نفسه بعد استبعاده من تشكيلة إنجلترا التي شاركت في كأس العالم.

وأضاف بالمر، الذي استبعده المدرب توماس توخيل من تشكيلة إنجلترا بعد أن أثرت الإصابات على موسمه، إنه «لا يشغل باله كثيراً» بشأن العودة إلى صفوف إنجلترا، لكن غيابه عن كأس العالم سيحفزه على التألق في الموسم الجديد.

وقال لاعب خط الوسط (24 عاماً) للصحافيين، الجمعة، قبل مواجهة توتنهام هوتسبير ودياً في مباراة تحضيرية للموسم الجديد، السبت: «بالطبع سيحدث ذلك. الأمر أشبه بأي شيء آخر. إذا أخبرك أحدهم أنك لست جيداً بما يكفي للانضمام إلى التشكيلة، ستقول لنفسك: (حسناً، لا يهم)، وستحاول أن تبذل جهداً إضافياً».

قال تشابي ألونسو مدرب تشيلسي الجديد إن بالمر عاد من العطلة بعقلية إيجابية للغاية.

وأضاف المدرب الإسباني: «سيكون قائداً على أرض الملعب. كلما كان كول في أفضل حالاته، كان تشيلسي في أفضل حالاته، هذا أمر مؤكد».

وتابع: «أعتقد أن حصوله على تدريب مناسب وإعداد جيد سيكون أمراً بالغ الأهمية بالنسبة له. وكما ترون فهو يركز على ذلك بشدة. ونحن متفاهمان بشكل جيد، وتعجبني شخصيته حتى الآن». وقال بالمر إنه شعر بالملل بعد ستة أسابيع من فترة التوقف الطويلة في نهاية الموسم، وإنه يتطلع إلى اللعب بجوار مورغان روجرز، الذي انضم إلى تشيلسي الأسبوع الماضي في صفقة ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن قيمتها تبلغ 117 مليون جنيه إسترليني (157.5 مليون دولار).

ويعتبر الثنائي في خط الوسط صديقين مقربين منذ أيامهما في أكاديمية مانشستر سيتي، وقال بالمر إنه كان على علم بانتقال روجرز قبل أي شخص آخر خارج الإدارة العليا لتشيلسي.

وقال ضاحكاً: «كان من الصعب الحفاظ على هذا السر، لكنني حافظت عليه».

وأضاف: «الجميع يعرف مدى براعته، ومن الواضح أنه أحد أفضل أصدقائي. لذا، أنا سعيد جداً بهذا الأمر. أعتقد أننا لاعبان مختلفان. إنه أقوى مني بدنياً، سواء مع الكرة أو من دونها. يحب الانطلاق بالكرة. أما أنا فأحب تمريرها».

وتابع: «لذا نعم، أعتقد أننا نستطيع اللعب معاً بشكل جيد».

وسُئل بالمر عن طريقة احتفاله المميزة بالأهداف؛ إذ يضع ذراعيه متقاطعتين ويفرك يديه على كتفيه كما لو كان يرتجف.

وبعد أن اشتهر بالمر بهذه الحركة، اتضح لاحقاً أنه كان يقلد روجرز عندما كانا يلعبان معاً في صغرهما.

وقال مازحاً: «هو يفعلها. وأنا أفعلها. لقد سجلتها كعلامة تجارية. لذا إذا حاول أن يفعل أي شيء، فسيجد المسؤولين عند بابه».

وأردف: «لا، أعتقد أننا سنقوم بالاحتفال معاً».