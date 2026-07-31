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الرياضة رياضة عالمية

تير شتيغن يستعد للفحص الطبي تمهيداً للرحيل إلى أياكس

الألماني مارك أندريه تير شتيغن (د.ب.أ)
الألماني مارك أندريه تير شتيغن (د.ب.أ)
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تير شتيغن يستعد للفحص الطبي تمهيداً للرحيل إلى أياكس

الألماني مارك أندريه تير شتيغن (د.ب.أ)
الألماني مارك أندريه تير شتيغن (د.ب.أ)

ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، يستعد للسفر إلى العاصمة الهولندية أمستردام، الجمعة، للخضوع للفحوصات الطبية تمهيداً لانضمامه لصفوف أياكس أمستردام الهولندي، على سبيل الإعارة.

وأشارت «ماركا» إلى أن برشلونة وأياكس توصلا إلى اتفاق بشأن الصفقة الخميس، بعد أن كان تير شتيغن قد وافق على الشروط مع النادي الهولندي في وقت سابق، فيما لم يؤكد الناديان الصفقة رسمياً بعد.

ويمتلك تير شتيغن (34 عاماً) عقداً مع برشلونة حتى عام 2028، لكنه فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق الكاتالوني قبل 12 شهراً.

وانتقل تير شتيغن إلى جيرونا الإسباني على سبيل الإعارة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه تعرض للإصابة في المباراة الثانية له مع الفريق، مما أدى أيضاً إلى غيابه عن المشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم الأخيرة.

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