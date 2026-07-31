نوسكوفا وريباكينا تتقدمان قائمة نهائيات كأس بيلي جين كينغ

تتصدر ليندا نوسكوفا، بطلة بطولة ويمبلدون للتنس، وإيلينا ريباكينا، بطلة أستراليا المفتوحة، والبطلة الأولمبية الصينية شينغ شينوين، قائمة اللاعبات اللاتي رُشّحن، الجمعة، للمشاركة في نهائيات كأس بيلي جين كينغ للتنس.

وتعود جاسمين باوليني، إلى جانب شريكتها في منافسات الزوجي سارا إيراني، لقيادة المنتخب الإيطالي، حامل اللقب في النسختين الماضيتين، خلال البطولة التي تضم 8 منتخبات، والمقررة إقامتها في مدينة شينزن الصينية، خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر (أيلول).

وسوف تنضم كارولينا موخوفا، التي خسرت أمام نوسكوفا في نهائي بطولة ويمبلدون، إلى مُواطنتها في المنتخب التشيكي، إلى جانب المصنفة الأولى عالمياً في الزوجي كاترينا سينياكوفا، ليخوض المنتخب البطولة بتشكيلة قوية.

وتقود ريباكينا منتخب كازاخستان، بينما تتصدر تشينغ، المُتوّجة بالميدالية الذهبية في «أولمبياد باريس 2024»، منتخب الصين المضيف.

كما تقود كل من مارتا كوستيوك وإيلينا سفيتولينا منتخب أوكرانيا.

وتتضمن كل مواجهة مباراتين في منافسات الفردي، وفي حال التعادل تحسم المواجهة بمباراة في منافسات الزوجي.

ويحق لكل منتخب إجراء ما يصل إلى 4 تغييرات على قائمته حتى اليوم السابق لانطلاق النهائيات.